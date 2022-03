Primul voluntar care a ajuns în Vama Siret după izbucnirea războiului din Ucraina: „Trăiesc printre oameni urmăriţi de spaime“

Corneluş Miron este pastor la Biserica Baptistă din Calafindeşti, judeţul Suceava, şi administrator al unei firme de transport. După ce Rusia lui Vladimir Putin a invadat Ucraina, el şi-a luat concediu fără plată de la serviciu pentru a-i ajuta pe refugiaţii care fug din calea bombardamentelor în zone mai sigure.

Pe 24 februarie, Corneluş Miron a fost primul voluntar ajuns în Vama Siret. Avea la el doar câteva baxuri de apă şi produse de patiserie. Primul refugiat căruia i-a oferit transport şi cazare a fost o studentă la Medicină, care voia să ajungă acasă, în Polonia.

Tânăra era extrem de speriată şi sub imperiul uno emoţii puternice i-a povestit detalii despre conflictul ruso-ucranean. I-a arătat înregistrări video ale unor atacuri armate şi i-a spus că ţine în continuare legătura cu colegii de la facultate. Când a ajuns în Polonia, studenta a luat legătura cu el şi i-a mulţumit pentru sprijin.

De atunci, pastorul şi echipa acestuia au ajutat peste 1.000 de refugiaţi.

Pe unii i-a cazat într-un Centru la Calafindeşti, altora le-a oferit transport gratuit. „Trăiesc printre oameni urmăriţi de spaimă, oameni speriaţi, înfriguraţi, au lăsat totul în urmă şi au plecat. Viaţa mea este printre oameni care au luat-o de la zero”, a spus acesta.

Miron a explicat că nu a fost pregătit de la început pentru ce a urmat, însă comunitatea baptistă s-a mobilizat exemplar.

A amenjat centrul pentru cazare de la Calafindeşti, unde voluntarii le asigură şi hrana refugiaţilor. Cei din această echipă nu au acceptat niciun ban de la stat pentru ceea ce fac. Au primit însă donaţii din ţară şi din străinătate.

În toată această perioadă, pastorul a intrat în contact cu fel de fel oameni copleşiţi de dramele trăite.

Niciun caz nu l-a impresionat mai tare ca povestea a doi soţi de 81 şi 84 de ani, el cu diabet şi probleme locomotorii, ea oarbă, care au plecat din Ucraina cu ajutorul fiicei lor de 62 de ani.

„M-am gândit la tatăl meu care are 81 de ani şi am spus cum ar fi să plece el la vârsta lui. Domnul are diabet şi probleme locomotorii şi doamna este oarbă. Vin din Kiev”, a afirmat voluntarul.

El şi echipa sa continuă să se implice pentru sprijinirea persoanelor refugiate de război. Efortul lor este lăudabil, ţinând cont că mulţi dintre voluntarii care s-au implicat în primele zile au renunţat deja.

