Pensiune de lux construită de doi arhitecţi cu fonduri europene: „Ideea ne-a venit în America“

Elena (40 de ani) şi Ciprian (41 de ani) Hison sunt doi arhitecţi din judeţul Suceava, care au construit în localitatea Mănăstirea Humorului o pensiune amenajată cu foarte mult bun gust. Ideea de a avea propria lor pensiune a venit în urma proiectelor realizate pentru beneficiarii lor, ei având deja terenul la dispoziţie de la bunicii lui Ciprian.

Elena este născută în comuna Fundu Moldovei, iar Ciprian la Vatra Dornei, el copilărind la Mănăstirea Humorului. Aceştia s-au cunoscut în timpul facultăţii, la Iaşi, după care au venit împreună la Suceava. Cei doi s-au căsătorit în anul 2003 şi de atunci şi până în prezent au realizat foarte multe proiecte prin intermediul cărora au accesat fonduri de la Uniunea Europeană.

Povestea pensiunii Chalet Hovel a început în anul 2012, când soţii Hison s-au gândit să realizeze pentru ei un proiect ce viza construirea unei cabane la Mănăstirea Humorului.

„Numele a fost un brainstorming de cinci minute. Pârâul care trece prin curtea pensiunii se numeşte Magherniţa, chiar şi strada purta acelaşi nume, astfel că soţul a spus că se va numi Magherniţa. Eu am spus nu, cabana mea nu se va numi niciodată Magherniţa. Eu voiam să se numească Chalet pentru că îmi plac foarte mult cabanele din Alpi şi cam toate care sunt mai deosebite se numesc Chalet cumva. Eu aveam Chalet în cap, iar el cu Magherniţa. M-au sunat de la Ministerul Turismului şi mi-au spus că am cinci minute la dispoziţie pentru a transmite numele pensiunii. Chalet Magherniţa nu suna bine şi am dat un search pe Google şi cu Google Translate am vrut să văd Magherniţa în ce limbă poate suna bine. Hovel înseamnă magherniţă în limba engleză. Probabil dacă era o chestie mai gândită se numea altfel, dar a fost ceva ce a durat strict 5 – 10 minute”, a povestit Elena Hison.

Înainte ca pensiunea să ia viaţă, cei doi arhitecţi suceveni deja ştiau cum aceasta urma să arate. Lucrând în domeniu, lor le-a fost uşor să-şi facă un plan cu privire la modul de amenajare al cabanei.

„Noi lucrând cu astfel de proiecte ştiam care e procedura. Noi facem partea tehnică a proiectelor europene. Am apelat la un consultant economic şi împreună am făcut echipă şi am reuşit, cu fonduri proprii pe lângă, cu fondurile familiei”, a arătat Elena Hison.

Pentru ridicarea pensiunii Chalet Hovel a fost nevoie de suma de 100.000 de euro. 70% din sumă a provenit de la fondurile Uniunii Europene, iar restul banilor au venit din economiile familiei Hison.

„Pensiunea nu are un stil anume. Dacă ar fi să-l descriem e un stil shabby chic, dar cu accente tradiţionale. Arhitectura clădirii este de inspiraţie tradiţională, dar nu puteam veni cu o casă strict bucovineană. Am adaptat mai multe elemente şi le-am interpretat în stil propriu. La fel şi la interior, am încercat să creăm o atmosferă cât mai caldă şi mai primitoare şi turiştii noştri chiar asta zic că găsesc acolo”, a mai explicat Elena Hison.

Pensiunea Chalet Hovel poate fi închiriată integral. Turiştii nu pot rezerva o singură cameră. Pe timp de vară, cabana este închiriată weekend de weekend, fiind extrem de greu să o poţi rezerva de la o săptămână la alta. Stabilimentul este conceput în aşa fel încât musafirii să se întâlnească în living şi bucătărie, astfel că soţii Hison au decis să o închirieze doar integral.

„Ideea ne-a venit într-o vizită făcută în America. Am mers în Yellowstone, unul dintre cele mai mari parcuri naturale de acolo, unde ne-am întâlnit cu fraţii noştri, care locuiesc peste ocean, şi am închiriat o cabană de genul ăsta. Găseai cheia în cutia poştală, în România nu poţi chiar aşa, şi am stat o săptămână acolo, am lăsat cheia înapoi în poştă, nu am ştiu a cui e pensiunea, nu ne-a deranjat nimeni, noi ne-am simţit ca şi cum am fi avut căsuţa noastră de vacanţă. Exact aşa ne-am simţit şi am zis că ar funcţiona aşa ceva şi în România. Nu oricine îşi poate permite să-şi construiască o casă de vacanţă. Atunci ne-am gândit să facem astfel de turism, nu să închiriem cu camera. Noi nu avem restaurant la cabană. Văd că prinde şi s-au inspirat şi alţii de la noi”, a mai spus Elena Hison.

Pensiunea a fost gata în mai puţin de un an de zile. Cei doi arhitecţi şi-au căutat un constructor bun, pe care l-au căutat mult timp deoarece doreau ca lucrările să fie de foarte bună calitate. Cabana a fost începută în primăvara 2012, iar până de Crăciun a fost terminată.

Chalet Hovel a găzduit turişti din ţară şi din străinătate, precum Israel, Germania, America, Australia sau Republica Moldova. La pensiunea din Mănăstirea Humorului vin adesea familii cu bunici, copii, bone sau grupuri de prieteni şi petrec acolo două, trei, cinci sau chiar 10 zile.

Pensiunea Chalet Hovel are cinci camere cu pat matrimonial, cu băi private, în fiecare cameră existând posibilitatea suplimentării cu un pat pentru copii. Multă lume este curioasă şi doreşte să viziteze cabana, soţii Hison chiar glumind în acest sens spunând că vor angaja un muzeograf.

