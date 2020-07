Orfană de ambii părinţi, acceptată la cea mai bună şcoală de arhitectură din lume: „Visul meu îmi dă putere“

Georgiana Strugariu s-a înscris pe platforma adoptamstudenţi.ro, prin care tinerii sunt ajutaţi să obţină finanţare pentru a-şi continua educaţia la nivelul potenţialului lor.

Sucevenca este absolventă a Colegiului Naţional „Petru Rareş” şi, în ciuda piedicilor pe care viaţa i le-a pus a rămas o fiinţă sclipitoare, muncitoare şi carismatică.

“Sunt Georgiana Strugariu, din Suceava, absolventă a Colegiului Naţional “Petru Rareş”. Începând cu anul următor voi studia la UCL, The Bartlett School of Architecture din Londra, UK, cea mai bună universitate de arhitectură din lume.

Încă din clasa întâi am ştiut că vreau să devin arhitect. De mică, obişnuiam să răsfoiesc revistele de amenajări interioare găsite prin casă, apoi să îmi construiesc din carton propriile căsuţe de păpuşi. Însă, după ce părinţii mei au divorţat şi m-am mutat cu mama, am lăsat la o parte jocurile şi m-am axat pe şcoală.

La scurt timp, tatăl meu a decedat şi pierderea lui a adus o maturizare forţată în viaţa mea.

El a fost cel care îmi spunea să lucrez din greu pentru visul meu, iar acest sfat mi-a rămas întipărit în minte, oferindu-mi hotărârea şi curajul de care aveam nevoie să trec peste acest eveniment”, a spus Georgiana într-o înregistrare publicată pe platforma adoptamstudenţi.ro.

Georgiana s-a înscris apoi la Cercetaşii României, unde a ajuns să vădă lumea diferit. A descoperit fotografia şi dragul de a călători. Oamenii pe care i-a întâlnit şi excursiile cu cortul i-au arătat că « acasă » înseamnă mai mult decât un simplu plan pe hârtia unui arhitect.

“E un loc plin de amintiri şi emoţii, care îţi aduce mereu aminte că aparţii de ceva. De aceea, vreau să îi ajut pe alţii să îşi creeze acel loc ideal.

De când am ştiut că vreau să studiez arhitectura, niciun efort nu mi s-a părut prea mare. În ultimele două veri am lucrat în Elveţia timp de o lună şi jumătate, 12-15 ore pe zi, şi în România, la o tabără de engleză pentru copii, ca asistent manager. Am muncit din greu deoarece era singura modalitate de a-mi permite să mă pregătesc pentru facultate, la Bucureşti. Săptămânal, îmi petreceam weekendurile făcând naveta câte 14 ore şi mergând la pregătire câte 4-5 ore pe zi, atât sâmbăta, cât şi duminica”, a completat Georgiana.

Când situaţia financiară a tinerei a început să se stabilizeze, a apărut încă un obstacol în viaţa ei. În clasa a XI-a, mama ei a decedat, iar de atunci locuieşte la cea mai bună prietenă pe care o are.

“Fiind brusc parte dintr-o lume în care ideea de familie ia forme noi, ceea ce îmi dă putere încă o dată este visul meu de a ajunge arhitect. Cu toate dificultăţile prin care am trecut pe parcursul drumului meu, am întâlnit oameni care mi-au amintit să nu renunţ. Participarea la şcoala de vară Oxford for Romania 2019 mi-a oferit o portiţă de speranţă că pot găsi o soluţie pentru a deveni studentă la arhitectură. Iniţial, m-am înscris pentru a vedea dacă Anglia poate fi locul potrivit pentru parcursul meu profesional. În plus, am cunoscut oameni care mi-au adus aminte cât de importantă este ideea de a-i ajuta pe alţii. Deşi mai am mult până îmi voi construi propriul «acasă», voi încerca să învăţ ceva din fiecare experienţă, ştiind că într-o zi se va întâmpla”, a mai spus suceveanca.

Georgiana îşi doreşte mult ca visul său să devină realitate. Ea a depus tot efortul în acest sens. A învăţat mult, a fost curajoasă şi conştiincioasă, a înfruntat provocările vieţii şi a obţinut o bursă la instituţia academică din Marea Britanie care acoperă costurile de şcolarizare. Nu are însă bani ca să acopere şi cheltuielile de întreţinere.

“Următorul pas este să îmi permit să merg la această universitate de renume internaţional. Deşi şcolarizarea nu trebuie plătită, costurile din Londra sunt destul de mari. Voi continua să lucrez în fiecare vară şi estimez că mi-aş putea acoperi o treime din cheltuieli, însă, din păcate, nu este de ajuns. De aceea, apelez la ajutorul vostru", a conchis tânăra.

Cei care vor să o ajute pe Georgiana pot accesa platforma adoptamstudenti.ro.

