Mielul cu cinci picioare există. A venit pe lume într-o fermă din Suceava. Ce spun specialiştii despre asta

Mielul cu cinci picioare a venit pe lume, în urmă cu o săptămână, în gospodăria localnicului Codru Duceac, din satul Ţibeni, comuna Satu Mare a judeţului Suceava.

Vestea a alimentat gura satului cu multe teorii fanteziste. Unii dintre localnici cred că acesta este un semn rău, alţii, dimpotrivă, spun că este un semn bun transmis din Ceruri după o perioadă grea.

Pe de altă parte, sunt şi oameni care cred că oaia care a fătat mielul cu cinci picioare ar fi fost afectată de virusul Sars-CoV-2.

Proprietarul mielului a declarat pentru presa locală că şi el s-a speriat iniţial când a fătat oaia. „Credeam că mai vine un miel, apoi am observat că ceva nu era în regulă. Atunci am realizat că mielul are cinci picioare”, a spus aceasta.

Omul nu-şi poate explica de ce s-a întâmplat acest lucru şi nici nu ştie ce va face cu animalul dacă acesta va supravieţui. Cert este că este pentru prima oară când are în gospodărie un miel cu cinci picioare şi spune că până acum doar auzise că există aşa ceva, nu mai văzuse unul.

Contactat telefonic de reporterul „Adevărul”, medicul veterinar Petrea Dulgheru a declarat că „anomalia” sau „minunea” din Ţibeni are o explicaţie ştiinţifică.

Mielul a suferit o malformaţie genetică. În cei 50 de ani de experienţă pe care îi are, Petrea Dulgheru a spus că a întâlnit de multe ori astfel de cazuri. „Am avut viţei cu două capete, miei cu şase picioare”, a arătat sursa citată.

