Fost şef la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă devenit preot: „M-am gândit mult până să fac acest pas“

Dan Hoffman este un creştin ortodox practicant. Cunoscuţii săi ştiu că nu lipseşte duminica de la slujba religioasă de la biserică, dar până şi ei au fost surprinşi când au aflat că fostul militar a devenit preot.

S-a întâmplat la sfârşitul săptămânii trecute, la Mănăstirea Sihăstria Râşca din judeţul Suceava. Dan Hoffman a fost hirotonisit. Ceremonia religioasă a fost oficiată de un sobor de preoţi condus de ÎPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.

Contactat telefonic, fostul militar a explicat că acum este preot onorific misionar, fără parohie şi fără salariu.

„La solicitarea mea, am fost hirotonit la Mănăstuirea Sihăstria Râşca, unde voi sluji. Eu sunt preot onorific misionar, nu am parohie şi nu am salariu. Când am luat decizia de a deveni preot, am fost sigur că vor fi şi oameni care vor avea un mod de a gândi diferit de al meu. Pe mine lucrul acesta nu mă deranjează”, a declarat Hoffman.

El a precizat că nu a luat decizia de a deveni preot peste noapte. A făcut facultatea de Teologie şi este albsolvent al promoţiei 2015.



„M-am gândit mult până să fac acest pas", a declarat fostul şef al ISU Suceava.



El s-a pensionat în anul 2017, iar în prezent, predă la Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava.