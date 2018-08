Consilierul local independent care luptă pentru promovarea Bucovinei: „Când faci ce-ţi place, ies lucruri frumoase“

Gheorghe Sologiuc (33 de ani) a avut o copilărie frumoasă în Câmpulung Moldovenesc, oraşul de munte din Bucovina. Părinţii au făcut tot posibilul ca el şi sora mai mare să aibă o viaţă bună, dar în acelaşi timp să fie modeşti.

„De mic am fost crescut şi de ambele bunici, una din ele preoteasă, care ne-a făcut să avem un suflet mai bun, iar cealaltă bunică, fostă profesoară, ne-a ajutat cu învăţatul la şcoală. Am fost elev la Şcoala generală nr.3 Bogdan Vodă, avându-l diriginte pe Măgureanu unul dintre cei mai buni profesori de matematică, care a făcut să fim o clasă unită şi să fim prieteni până în ziua de azi. Liceul l-am făcut la Dragoş Vodă, unde l-am avut diriginte pe Râmniceanu, care m-a învăţat să îmi placă mai mult sportul, în special voleiul. Am terminat facultatea de farmacie după o lungă distracţie de patru ani la Cluj şi ultimul an la Oradea cu o pauză de distracţie de doi ani în care am început sporturile cu motor şi competiţiile sportive”, a povestit Solo.

Iubirea de natură i-a fost întipărită în suflet de către părinţi încă din fragedă pruncie, sentiment la care a avut o contribuţie importantă şi Clubul de ecologie, cercetaşi, Şoimii Rarăului, dragostea pentru locurile natale devenind ceva firesc.

„Cum să nu iubeşti Bucovina când aici ai totul: prieteni, oameni ospitalieri, o natură superbă cu păduri dese, lacuri şi râuri ca din poveşti şi stânci impunătoare numai bune de căţărat”, a arătat Gheorghe Sologiuc.

De fiecare dată când a merge pe munte, Solo şi-a făcut un obicei, ca la coborâre să strângă gunoaiele aruncate de oameni ce nu respectă natura. Acesta vrea să facă cât mai multă lume să-şi dorească o natură curată pentru că în cele din urmă, oamenii sunt responsabil de ceea ce se întâmplă în jurul lor.

„Am luptat şi lupt indiferent de ameninţările primite. Pădurile ne dau oxigenul ăsta curat de la munte şi trebuie să facem tot posibilul să avem cât mai mulţi brazi pe munţi şi să nu îi lăsăm să fie tăiaţi haotic. Lemnul trebuie tăiat, dar acest lucru trebuie să fie făcut cu cap de către inginerii silvici. Ca peste tot mai sunt şi oi negre, care nu respectă asta şi acolo trebuie să fim vigilenţi”, a menţionat Solo.

Gheorghe Sologiuc este organizatorul concursului Hard Enduro Bucovina, unul dintre cele mai spectaculoase la care iau anual parte peste 100 de motociclişti din întreaga ţară, dar şi din străinătate.

„Hard Enduro Bucovina este concursul meu de suflet, făcut din pasiune. O dată pe an, motociclişti din toată ţara, din alte ţări şi chiar de pe alte continente îi aducem la noi în Bucovina la unu dintre cele mai apreciate concursuri de acest gen din ţară. Anul acesta este cea de-a VI-a ediţie, iar starul va avea loc sâmbătă 11 august în Sadova la Lacul Iezer. Am pregătit un prolog frumos cu obstacole artificiale şi sper să fie cât mai mult spectacol, pentru cei care vor sa vină şi să vadă ce se întâmplă la Hard Enduro Bucovina. A doua zi, duminică, spectacolul mai mare va fi în pădure, unde 57 de kilometri îi vor face pe rideri să considere concursul în unul dintre cele mai grele concursuri de pe glob. Totul a început din pasiune pentru acest sport şi din dorinţa de a aduce turişti în Bucovina”, a explicat Solo.

„Când faci ceea ce îţi place ies lucruri frumoase”

Acesta a precizat că atunci când urci pe munte eşti doar tu şi natura, ceea ce e un lucru incredibil şi te face să încerci să convingi şi alţi oameni să iubească şi să ocrotească muntele.

„Când faci ceea ce îţi place ies lucruri frumoase, probabil de asta promovez atât de bine Bucovina prin filmuleţele şi acţiunile mele. Cred că toţi trebuie să facem asta, dar să avem grijă să o păstrăm curată şi tot aşa de frumoasă. Am luptat şi încă mai luptăm pentru finalizarea pârtiei şi din păcate politica şi politicienii au amânat deschiderea ei de otp ani de zile. Eu sper ca anul acesta să vă invit să schiem împreună”, a mai menţionat Gheorghe Sologiuc.

Tânărul câmpulungean a ajuns consilier local la Primăria din municipiul Câmpulung în anul 2016, când a convins un număr destul de câmpulungeni să-i ofere votul lor.

„Totul a fost făcut din joacă. Lumea ştia că sunt un om foarte corect aşa că le-a fost destul de uşor să decidă pe cine pun ştampila, deşi nu am promis nimic, decât să fac ceea ce făceam şi înainte adică să promovez Bucovina. Nu ştiu ce îmi va oferi viitorul, dar cu siguranţă trebuie să trăim fiecare clipă foarte intens şi să ne bucurăm de orice bucăţică de fericire”, a concluzionat Solo.

