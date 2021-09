Comisarul-şef anchetat penal pentru că a vândut permise auto: „Procurorii au ridicat banii soacrei din batistă”

Comisarul-şef Radu Obreja a acordat primul interviu după ce procurorii DNA l-au acuzat că a constituit o adevărată reţea în Suceava de fraudare a examenelor pentru permise, contra unor sume cuprinse între 200 şi 6.000 de euro.

El le-a spus jurnaliştilor de la Monitorul de Suceava că oamenii legii ar fi ridicat la percheziţiile efecutate la finele anului trecut inclusiv banii de înmormântare ai soacrei sale. Bătrâna păstra economiile într-o batistă.

„Ştiţi că procurorii DNA au ridicat la percheziţia domiciliară banii soacrei mele, bani economisiţi pentru momentul când va pleca dintre noi, păstraţi într-o batistă în casa proprietatea sa? Banii au fost restituiţi după multe luni şi după nenumărate cereri.

Nici acum nu am înţeles dacă regia cu banii bătrânei a fost pentru spectacolul media sau doar un abuz al procurorilor. Orice om, fără cunoştinţe juridice, ştie că nu poţi ridica la percheziţie obiecte sau bunuri care nu aparţin persoanei acuzate sau care nu au legătură cu cauza. Procurorii DNA, elite ale magistraturii, nu cunosc aceste prevederi?”, a declarat Obreja pentru monitorulsv.ro.

Sume uriaşe ridicate la percheziţii

În timpul percheziţiilor efectuate anul trecut, procurorii DNA au ridicat sume uriaşe care ar fi aparţinut lui Obreja. Ei ar fi găsit în casa comisarului-şef 60.000 de lei şi încă 50.000 de euro în portbagajul maşinii.

În casa unui alt inculpat din dosar, Radu Popovici, instructor auto, poliţiştii ar fi găsit 500.000 de euro!!! Anchetatorii susţin că suma fabuloasă i-ar aparţine tot lui Radu Obreja.

Din reţeaua condusă de Obreja ar fi făcut parte, în total 14 persoane, între care examinatori auto de la Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto Suceava precum şi administratori ai şcolilor de şoferi.

Avere secretă pe numele altor persoane

Potrivit anchetatorilor, averea lui Obreja era mult mai mare decât sumele găsite la percheziţii. Comisar-şef ştia că dacă va avea imobile pe numele său atunci va atrage atenţia instituţiilor abilitate să-l verifice. Aşa că, potrivit procurorilor, a ales persoane de încredere din anturajul său pentru a spăla banii încasaţi de la clienţi.

În schimbul unor comisioane, acoliţii primeau banii şi cumpărau şi apoi întreţineau diferite bunuri.

Potrivit procurorilor, Radu Obreja ar deţine prin interpuşi: un teren de 1.000 mp cu o construcţie de 74 mp, în sat Iesle, comuna Mălini, judeţul Suceava; un autoturism marca Audi, model A4, fabricat în 2018; un alt autoturism marca VW, fabricat în 2020; un teren de 50 mp, împreună cu o construcţie de 50 mp situat în satul Sfântul Ilie din comuna Şcheia; un apartament şi două spaţii comerciale pe strada Tipografiei din Suceava; un teren de 3.800 mp, în satul Tişăuţi; un teren în suprafaţă de 430 mp, în sat Şcheia; o casă în suprafaţă de 169 mp tot în comuna Şcheia şi 17 cabinete medicale situate în cadrul Policlinicii Areni din municipiul Suceava.

Totodată, Radu Obreja ar deţine şi un apartament în valoare de 200.000 de euro pe faleza Mării Negre, în Constanţa, achiziţie care ar fi provocat discuţii aprinse în familia sa. Soţia bărbatului ar fi vrut casă în Eforie, nu apartament în Constanţa, potrivit unor stenograme publicate de procurori în dosar.

Cum a ajuns Obreja să conducă Serviciul de Permise

Comisarul -şef Radu Obreja a condus Serviciul de Înmatriculări şi Permise Auto în perioada 2017 -2019, când prefect al judeţului Suceava era Mirela Adomnicăi. Acesta a relatat pentru presa locală că în perioada respectivă a sesizat SIPI şi DGA cu privire la posibile nereguli înregistrate în instituţie.

„La vremea respectivă am sesizat şi am cerut sprijin de la organele competente pentru a verifica ceea ce se auzea fără să am nicio sesizare oficială. În luna noiembrie a anului trecut mi-am dat demisia din funcţia de prefect, iar acum am citit şi m-am înspăimântat de sume şi de dimensiuni”, a spus fostul prefect.

Mirela Adomnicăi a adăugat că în vara anului 2017 s-a introdus înregistrarea video a probei practice a examenului pentru permis şi a fost şi un val de pensionări din poliţie.

Din cei 20 de angajaţi s-au pensionat cinci persoane inclusiv şeful serviciului Florin Chieptănaru. Înainte de a pleca la pensie, Mirela Adomnicăi i-a solicitat fostului şef de serviciu, Florin Cheptănaru, să facă o propunere pentru cine să-i ia locul până la organizarea unui concurs, iar pentru că era necesar un ofiţer, din cei doi ofiţeri unul era Radu Obreja, iar celălalt un alt ofiţer mai tânăr fără experienţă.

„A venit domnul Chieptănaru cu domul Obreja de mână”, a spus Adomnicăi care a adăugat că acesta a şi fost propus pentru împuternicire la Direcţia Generală din MAI până la organizarea unui concurs.

Lista completă de acuzaţii

Radu Ionuţ Obreja, şef al Compartimentului Regim Permise de Conducere şi Examinări din cadrul SPCRPCÎV Suceava, pentru comiterea infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat (2 fapte),

- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,

- luare de mită (4 fapte),

- dare de mită,

- spălare a banilor.

