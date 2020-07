Focar de COVID-19 la biserica Sfânta Treime din Feteşti. Lăcaşul de cult a fost închis

Conform autorităţilor din judeţul Ialomiţa, focarul a izbucnit la sfârşitul săptămânii trecute, când unul dintre preoţi a acuzat faptul că se simte rău. Acesta a fost testat pentru COVID-19, rezultatul fiind pozitiv.

În perioada 29-30 iunie 2020, alţi trei membri ai personalului clerical au fost testaţi, şi în cazul acestora rezultatele fiind pozitive. În prezent, cei patru pacienţi se află sub supraveghere medicală, aceştia având forme uşoare de COVID-19.

Conform DSP Ialomiţa, la această biserică mai slujeşte un preot, care refuză categoric să ia legătura cu autorităţile. Acesta a refuzat să fie testat şi s-a autoizolat la domiciliu, împreună cu soţia şi cei opt copii pe care îi are. "Preotul refuză să ia legătura cu noi. Susţine că are laringită. Într-adevăr, a discutat cu medicul de familie, dar starea lui nu este tocmai bună. Nu ştim dacă are COVID-19 pentru că nu a fost testat!" a declarat Dan Noel, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa pentru independentonline.ro.

