Verdictul specialiştilor în cazul morţii tinerei care a născut la spitalul din Caracal. Familia respinge concluzia

O femeie a decedat săptămâna trecută, la câteva ore după ce a dat naştere, pe cale naturală, celui de-al doilea fiu. În orele care au urmat naşterii a apărut o sângerare intrauterină, medicii au încercat să o rezolve medicamentos, ulterior au decis să execute chiuretajul, însă nici acesta nu a fost soluţia, aşa că au efectuat histerectomia totală (îndepărtarea pe cale chirurgicală a uterului).

Cristina Toncu, din Corabia, judeţul Olt, nu a rezistat intervenţiilor, intrând în stop cardio-respirator. Dacă prima dată a răspuns manevrelor de resuscitare, la cel de-al doilea stop medicii au rămas neputincioşi.

Conducerea Spitalului Municipal Caracal a făcut propria verificare administrativă a cazului, concluziile fiind date astăzi publicităţii. Redăm în continuare în integralitate precizările conducerii spitalului:

„Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la decesul pacientei care a născut la SMC în data de 17.12.2020 şi a fost transferată ulterior la SCJU nr. 1 Craiova, facem următoarele precizări:

Conducerea SMC a efectuat verificări din punct de vedere administrativ şi medical cu privire la condiţiile de acordare a asistenţei medicale pacientei în cauză, de la internare şi până al transferul acesteia, constatându-se următoarele:

Pacienta a fost internată la data de 17.12.2020 în jurul orelor 13,30 prin CPU, în pretravaliu. Naşterea a avut loc în aceeaşi zi la orele 18.25, pe cale naturală, făt viu, sex masculin, greutate 3.940 gr., sub supravegherea medicului neonatolog.

Începând cu orele 19.40 pacienta a prezentat lipotimie, hipotensiune; s-a efectuat echografie, EKG, măsurarea TA, s-au prins 2 linii venoase şi s-a administrat tratament perfuzabil.

La orele 20,35 s-a constatat sângerarea excesivă şi s-a decis efectuarea chiuretajului uterin în scop hemostatic, cu acordul pacientei, cu sedare i.v., în urma căreia sângerarea s-a diminuat.

La orele 21.15 sângerarea a reapărut asociată cu hipotensiune, ca urmare o echipă medicală formată din medicul ginecolog, medicul chirurg şi medicul ATI decide ca fiind necesare histerectomia totală de urgenţă în scop hemostatic.

Pacienta a fost transferată în sala de operaţie la orele 21.20 pentru efectuarea histerectomiei, sub anestezie generală.

La câteva minute după inducţia anesteziei, pacienta a intrat în stop cardiorespirator, resuscitat după 5 minute.

S-a practicat histerectomia totală, în timpul intervenţiei primind suport vaso-presor, transfuzie cu concentrat eritrocitar şi perfuzie cu fibrinogen, soluţii hidroelectrolitice şi macromoleculare pe cele trei linii venoase montate pre şi intraoperator.

La finalul intervenţiei chirurgicale aproximativ orele 0.30 se decide transferul pacientei la SCJU nr. 1 Craiova, motivat de faptul că la nivelul ATI Caracal nu există niciun ventilator disponibil necesar pentru tratamentul postoperator al pacientei.

Până la sosirea echipajului ambulanţei cu medic, pacienta a fost ventilată mecanic, în sala de operaţie. După obţinerea acordului de transfer, la orele 1.30 (18.12.2020), pacienta a fost preluată de echipajul ambulanţei, intubată, ventilată mecanic şi cu suport vaso-presor.

Faţă de cele anterior arătate, s-a constatat că echipa medicală a respectat procedurile şi protocoalele medicale, fiind necesar a se aştepta rezultatul şi concluziile expertizei medico-legale“, se spune în comunicatul semnat de către managerul Liviu Dumitru Radu şi directorul medical Mihaela Ionescu.

Familia femeii a declarat însă că va depune plângere penală pe numele medicului de la Caracal, pe care îl acuză de malpraxis.

„Sunt acuzaţii nefondate. A fost o luptă contra cronometru. Din păcate, când a intrat în sala de operaţie, la inducţia care i s-a făcut, a suferit stop cardiorespirator. A fost imediat resuscitată, dar pierdea mult sânge. Am hotărât s-o transferăm la Craiova pentru că avea nevoie de ventilator, era nevoie de continuarea resuscitării. Toate ventilatoarele noastre, însă, sunt puse la pacienţii COVID în stare gravă. Nu aveam ce să facem. Ne-am rugat de doctorii de la Craiova s-o primească, spuneau că sunt depăşiţi şi ei. Îmi pare nespus de rău, dar chiar am făcut tot ce am putu", a declarat Gheorghiţa Truşcă, medic la Spitalul din Caracal.

Soţul pacientei, Ionuţ Toncu, spune că îşi menţine opinia că este un caz clar de malpraxis. „Mesajul meu a fost distribuit de foarte multă lume. Mi-au scris oameni mulţi, mi-au scris medici care mi-au spus că sunt lucruri flagrante. Am depus plângere. O să cer imagini, de când ne-am dus, cum m-am dus la farmacie, cum am cumpărat ce mi s-a spus, la ce oră, cum....Sunt foarte multe întrebări. De ce a chemat medic de acasă, ca să piardă timp, vine, se schimbă, se decontaminează, este spital COVID, cât timp a trecut şi cu asta. Cum au stat ei cinci ore în operaţie, atâta durează o operaţie?“, îşi pune soţul femeii o grămadă de întrebări.

