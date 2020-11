Vaccinul anti-COVID, pro şi contra. Medic: „Dacă pe ei îi convingi, atunci convingi toată comunitatea“

Din datele Direcţiei de Sănătate Publică Olt, din categoriile care se încadrează pentru administrarea vaccinului anti-COVID-19 în primul val, aproximativ 90% au răspuns pozitiv la întrebarea – „Doriţi să vă vaccinaţi?“. Din cei aproape 5.000 (4.956) potenţiali beneficiari, 4.503 au răspuns pozitiv, astfel că datele au fost transmise mai departe către minister. Este vorba despre angajaţi din prima linie a „frontului anti-COVID-19“, respectiv: personal medical şi auxiliar din unităţile sanitare publice şi private, din unităţile de asistenţă socială şi de îngrijire, din laboratoare medicale, radiologie, imagistică medicală, din serviciile de ambulanţă, din ambulatoriile de specialitate, policlinici, dispensare medicale, din cabinetele medicale individuale (CMI), medici de familie şi alte specialităţi medicale.

Acest acord este însă unul de principiu, spun foarte multe voci, şi vor fi persoane din categoriile enunţate mai sus care vor decide dacă se vaccinează doar în momentul în care va sosi produsul.

Preşedintele Societăţii Medicilor de Familie Olt, medicul Mihai Ungureanu, spune că se aşteaptă şi la refuzuri din partea colegilor săi. „Nu ştiu să ne fi întrebat, să ne fi dat foarte multe detalii, ne-au cerut o situaţie şi-atât. Nu cred că au avut timp să dea răspunsuri toţi. Eu, cel puţin, sunt de părere că vor fi mulţi care refuză, pentru că nu se ştie ce vaccin vor aduce. Iniţial, au spus că aduc pe cel de la Astra Zeneca. Acesta prezintă profilul de siguranţă cel mai bun din punct de vedere al pacientul, din ce ni s-a explicat. Pentru că este făcut pe principiul celorlalte vaccinuri. Se ia tulpina, s-a făcut pe ARN de cimpanzeu, se inactivează, în momentul în care se inoculează, organismul vede o tulpină de virus, se activează şi produce anticorpi. Celelalte sunt făcute pe principiile genetice, de biologie moleculară, din ce am înţeles, să-i dea comandă organismului să producă anticorpi. Ce fel de anticorpi, pentru ce fel de tulpină, cât să producă, nu prea se ştie. De aceea şi necesită transport la minus 20 de grade cel de la Moderna şi la minus 80 sau 70 grade Celsius cel de la Pfizer. Cel de la Astra Zeneca, din ce ne-a explicat şi nouă reprezentantul în grupul de vaccinologie de la minister, are un singur dezavantaj - poate organismul să-l privească ca pe un virus şi să-l inactiveze. Ăsta este singurul lucru care se poate întâmpla, să te trezeşti că faci vaccinul degeaba. Despre celelalte nu ni s-au comunicat prea multe informaţii, despre rezultatele studiului sau ce reacţii pot să apară“, a declarat medicul, pentru „Adevărul”.

Deşi poate părea surprinzător, la o primă discuţie, cei care vor, în principal, să se vaccineze sunt cei care au trecut deja prin boala determinată de infecţia cu SARS-CoV-2, indiferent de forma de boală. Asta cu atât mai mult cu cât studiile privind imunitatea pe care întâlnirea cu virusul, trecerea prin boală, o lasă în organism sunt contradictorii.

„Eu le-am dat colegilor informaţiile care ni s-au oferit până acum, ca să ştie că unul este de tip obişnuit, celălalt stimulează organismul să producă nişte anticorpi şi nu se ştie ce anticorpi, şi fiecare, în funcţie de ce informaţii ni se oferă, ne hotărâm dacă ne vaccinăm“, a mai spus dr. Ungureanu.

„Eficienţa în timp se vede după 7 ani, 10 ani, 20 de ani“

Din categoria celor care vor fi vaccinaţi prioritar fac parte şi angajaţii serviciilor judeţene de ambulanţă, aproape 300 în judeţul Olt. La SJA Olt a izbucnit un focar de SARS-CoV-2 în primăvară, fiind prima instituţie puternic afectată de pandemie, peste 20 de persoane fiind diagnosticate, iar un medic de doar 51 ani decedând.

„S-a dat o înştiinţare, cine doreşte să facă vaccinul. Şi s-au trecut aproape toţi din ambulanţă, a fost făcut tabel, că solicită vaccinul. Acum rămâne la latitudinea fiecăruia dacă-l va face în momentul în care va sosi, dacă va sosi. (...) Din punctul meu de vedere, nu ştiu câţi vor să-l facă, poate cei care au fost deja infectaţi, în rest, nu ştiu, că suntem 200 şi ceva“, a declarat medicul Dragoş Toader, din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt.

Medicul spune că nu se va vaccina, pentru că nu crede în eficienţa unui vaccin obţinut într-un timp atât de scurt, chiar dacă susţine fără dubiu beneficiile vaccinării cu produse testate temeinic. „Eu, de exemplu, personal, sunt împotriva vaccinării (n.red. – anti-COVID-19), indiferent de vaccin, pentru că din punct de vedere medical, niciodată în istoria medicinei, de când a scos Jenner primul vaccin, nu s-a scos un vaccin sub 15 ani, sau 10-11-12 ani de testări, şi pe foarte multă populaţie. Acum sunt testaţi de ordinul zecilor la nivel mondial, şi pe persoane sănătoase, deci, de unde eficienţă? Vaccinul antigripal, care e scos de 10-12 ani, are eficienţă de 3% la nivel mondial“, spune medicul. Acesta se întreabă ce imunitate ar putea oferi în condiţiile în care studiile de până acum vorbesc de o imunitate de până la 90 zile pe care o dezvoltă pacienţii care trec prin boală. „ׅEu sunt pro vaccinare care are în timp veridicitate, cum este antirubeolă, sau vaccinul BCG, sau anti-hepatitic B – pentru care s-au făcut studii 27 ani ca să fie scos pe piaţă, la antihepatiticul C, care de fapt nu prea e, sunt nişte derivate, e un pseudovaccin, antipoliomielitic, antirujeolic, DTP, astea sunt vaccinuri verificate în zeci de ani. Atunci vorbeşti de eficienţa unui vaccin, nu după 7 luni, 10 luni, un an, sub nicio formă“, a mai spus dr. Toader.

„Când au spus că vaccinarea pune cip-uri, iar specialiştii au stat cuminţi la locurile lor, ăsta a fost preţul“

Medicul de familie Marius Puenea, diagnosticat cu COVID-19, o formă de boală care a necesitat spitalizare şi a lăsat urme, spune în schimb că singura soluţie de a stopa pandemia este vaccinarea. Procesele pentru obţinerea şi autorizarea de vaccinuri anti-COVID au fost accelerate, însă, declară specialiştii care cred în vaccinare, nu se poate vorbi în niciun caz de arderea unor etape care să pună în discuţie siguranţa vaccinului.

Dr. Puenea a declarat că, personal, se va consulta cu medicul infecţionist care este momentul propice administrării vaccinului, având în vedere faptul că a trecut deja prin boală. Medicul insistă însă că va fi mare nevoie ca medicii care urmează să fie vaccinaţi în primul val şi care vor fi, cel mai probabil, ulterior şi vaccinatori, să fie convinşi, la rândul lor, cu argumente solide, nu de necesitatea vaccinului, ci de siguranţa şi de eficienţa administrării sale. Discuţiile şi opiniile contra de aici şi pornesc, este de părere medicul, care indică şi momentul propice pentru consultarea celor care urmează să fie vaccinaţi în primul val.

„Vaccinarea va fi singura soluţie ca să nu mai facem (n. red. - boala), dar clar voi citi foarte atent prospectul medical întâi şi voi discuta cu infecţionistul. Şi ce este foarte important, de asta sunt şi răspunsuri negative foarte multe, pentru că întrebarea - dacă te vaccinezi sau nu - se pune cu vaccinul în frigider, cu prospectul pe masă, cu epidemiologul în faţa a 200 şi ceva de medici de familie, pentru că dacă pe ei îi convingi, atunci convingi toată comunitatea. Cum a fost şi cu profilaxia pentru cancerul de col uterin şi cu vaccinarea. Clar, când au apărut mai multe persoane în mass-media şi au spus că vaccinarea pune cip-uri, iar specialiştii au stat cuminţi la locurile lor, au spus din birourile lor că e o prostie ce se spune, dar n-au apărut în mass-media să ţină cursuri de genul acesta, ăsta a fost preţul. Iar la cancerul de col suntem pe locurile fruntaşe, din păcate“, a declarat dr. Puenea.

