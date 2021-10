Vacanţa forţată, dezastru pentru elevi. Profesor: „S-au gândit la bani, nu la copii“

Vacanta forţată de două săptămâni în care se află elevii reprezintă o rupere de ritm care îi va costa scump. Profesorii spun că mult mai potrivită ar fi fost trecerea în online. Unii dascăli nu au încetat să ţină legătura cu elevii şi chiar se întâlnesc pe platforma şcolii şi lucrează în continuare, fie pentru examene, fie pentru „a-i ţine în priză“. „E vacanţă activă pentru cei care le-au dat de lucru sau chiar se întâlnesc şi lucrează cu ei. Eu cu cei de a XII-a am făcut astăzi două ore şi mai fac joi două ore, exact în orele pe care le aveam în orar la şcoală. Au fost copiii de acord, le-am pus şi pe grupul părinţilor… N-au intrat toţi, au intrat 20 din 36, dar am lucrat cu cei care au intrat. Nu predau, fac teste de BAC cu ei, teste de antrenament“, a explicat Felicia Alexandru, profesor de Limba Română la unul dintre liceele de top din Slatina, Colegiul Naţional „Radu Greceanu“. Astfel de întâlniri şi-a programat în vacanţă pentru majoritatea claselor la care predă.

La Şcoala Gimnazială nr. 3 Slatina, elevii claselor a VIII-a se întâlnesc şi ei online, pe platforma şcolii, de marţi până vineri, şi cu profesorul de Matematică, dar şi cu profesoara de Limba Română. Prof. Cristina Nicu predă Limba română şi este şi directorul şcolii. Spune că a hotărât, împreună cu profesorul Florin Năsui, care predă Matematica în aceeaşi şcoală, încă de la începutul anului şcolar să-i ajute suplimentar pe elevi, sesiunile de pregătire având loc, în timpul şcolii, săptămânal. „N-am făcut o oră de meditaţie acasă, totul la şcoală, gratuit, şi le-am spus şi lor că pot să folosească acei bănuţi pe care părinţii i-ar plăti pentru meditaţii pentru cu totul şi cu totul altceva. Dacă ei învaţă la şcoală, le-am spus şi părinţilor, au, garantat, o notă peste 8.50“, spune prof. Nicu.

Cât despre vacanţa decisă de autorităţi, nu ajută pe nimeni, spun aproape în unanimitate profesorii. „Pentru clasa a VIII-a este extrem de greu, eu consider că nu e binevenită, se pierd foarte multe cunoştinţe. Am înţeles că se umblă puţin la structura anului şcolar, dar dacă n-o fac, vă spun că noi nu vom termina materia, nu avem cum, sub nicio formă. Să stea copiii două săptămâni fără să aibă contact cu Româna şi Matematica eu consider că nu este oportun“, a mai spus prof. Nicu.

Rezultatele deciziilor luate pe genunchi se văd deja în notele obţinute la examenele din vara care tocmai a trecut. Instituţii de învăţământ superior cu mari pretenţii au admis candidaţi cu note nepermis de mici, cred profesorii. „Anul acesta, ultima medie de intrare la Jandarmi a fost 6,40. La Academie. Este strigător la cer! Iar la Academia de Poliţie, unde se intra cu peste 9, acum s-a intrat cu 8. Şi subiectele extrem de uşoare, pentru că s-a făcut şcoala online prea mult timp şi nu cumva să le dăm prea greu“, se arată revoltaţi profesorii.

„Dacă nu se face un efort aceşti copii vor fi pierduţi“

Profesorii au temeri mari legate de ceea ce va urma. Îi văd pe copii dezorientaţi, chiar dezinteresaţi, şi nu pot accepta că această vacanţă reprezintă o soluţie la situaţia pandemică. „S-au gândit la bani, la copiii aceştia nu se gândeşte nimeni. Noi suntem acum în concediu de odihnă, nu mai plătesc sporuri, alocaţie de hrană, gradaţie pentru cine are… Noi încasăm 75-80% din salariul din timpul şcolii, se fac economii şi cu întreţinerea şcolilor, pentru că nemaifiind elevii acolo nu mai plăteşti căldură, lumină… Despre asta e vorba, nu despre faptul că oprim circulaţia virusului. Cum s-ar putea face asta, când au toată ziua la dispoziţie să se întâlnească, nu le ocupi timpul cu nimic?! Dacă nu se face un efort aceşti copii vor fi pierduţi “, explică un alt profesor, la fel de nemulţumit de situaţia creată.

Şi mai nemulţumiţi sunt părinţii. Meditaţiile, devenite deja un sistem paralel de învăţământ, continuă şi în vacanţă. „La şcoală nu se duce, dar face meditaţie la Matematică, la Română, la Engleză şi la Franceză, fizic, nu online. Mă costă câte 50 lei şedinţa la Română şi Matematică şi câte 40 la celelalte“, a dezvăluit părintele unui elev de clasa a V-a. Costurile sunt mai mari pentru părinţii elevilor din anii terminali.

