Un bărbat din Slatina s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc. Doi martori l-au rugat să nu facă asta, dar i-a ignorat

Eveniment tragic în municipiul Slatina, joi, 5 mai, în jurul prânzului. Un bărbat a cărui identitate nu este deocamdată cunoscută s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc aflat în zona fostei pizzerii Royal.

Bărbatul a fost fost observat de doi martori, pe casa sării blocului, cu puţin înainte să facă gestul tragic. Aceştia au încercat să-l convingă să nu sară, însă sinucigaşul a refuzat să-i asculte.

„I-am zis «Nu sări!». Dar nu ne-a ascultat, a sărit. Ne-am speriat, am intrat în apartament şi am sunat la 112. Nu-l cunoaştem, am crezut că e vreun muncitor”, au povestit martorii, care locuiesc în blocul amintit.

Ştire în curs de actualizare.