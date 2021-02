Situaţie revoltătoare în judeţul ajuns pubelă: nimeni nu mai respectă legea.„Credeţi că sunt singurul?“ VIDEO

Gunoaiele care năpădesc localităţile nu sunt, de altfel, pentru nimeni o surpriză în judeţul Olt, unde din cele 112 localităţi, nici 30 nu au la această dată încheiate contracte cu firme de salubrizare pentru colectarea deşeurilor menajere.

Aici s-a ajuns deşi din 2007 se tot încearcă iomplementarea unui mega-proiect de management integrat al deşeurilor, în valoare de 23 milioane euro.

Cu doi în urmă, când termenele limită din proiect grăbeau darea în folosinţă a gropii ecologice de gunoi, construită în localitatea Bălteni, iar oficialii CJ Olt le promiteau oltenilor că vor scăpa de gunoaiele care sufocau mai toate localităţile, s-a intrat de-a dreptul în colaps. Dacă firma care a câltigat gestionarea depozitului s-a putut apuca de lucru, cealaltă firmă, Rosal, căreia i s-a încredinţat strângerea deşeurilor, nu avea nici pe departe utilajele pe care se angajase să le achiziţioneze.

S-a ajuns în instanţă, însă administraţiile locale s-au văzut în imposibilitatea de a mai încheia contracte cu alte firme, odată delegată această activitate către operatorul judeţean unic.



„Dacă primăria făcea ceva, nu mai aduceam aici. Primăria vine şi-mpinge“

Europarlamentarul USR-Plus Vlad Gheorghe şi activistul de mediu Octavian Berceanu, propus de aceeaşi formaţiune politică în urmă cu doar câteva zile pentru a ocupa funcţia de comisar-şef al Gărzii Naţionale de Mediu, au ajuns joi în sudul judeţului Olt, la Izbiceni, Cilieni şi Corabia.

Vlad Gheorghe a postat un filmuleţ de la Izbiceni, unde au surprins un localnic chiar în timp ce descărca gunoaiele dintr-o dubiţă. Discuţia cu tânărul care şi-a continuat aproape netulburat activitatea este aproape halucinantă.

„Toată lumea aruncă, credeţi că sunt singurul?“, spune tânărul, care nu are nicio problemă să recunoască totul. Chiar spune că este, la rândul lui, nemulţumit de situaţie, dar că nu are, practic, cum altfel să procedeze, pentru că nu există serviciu de ridicare a gunoiului sau groapă de gunoi conformă în zonă.

„Dacă primăria făcea ceva, nu mai veneam aici. Primăria vine şi-mpinge gunoaiele“, a explicat în continuare tânărul, care a părut puţin îngrijorat de-abia în momentul în acre europarlamentarul l-a întrebat dacă ştie că riscă să-i fie confiscată maşina cu care transportă gunoiul.

„Nu, nu mi se pare normal. Şi nu suntem într-un sezon bun aici. Dacă veneaţi în noiembrie, vedeaţi maşinile cum stau la rând“, mai spune tânărul. Alte filmuleţe, din celelalte localităţi, se regăsesc pe contul activistului de mediu Octavian Berceanu.

„Asta e realitatea. E o situaţie foarte greu de gestionat“

Viceprimarul comunei Izbiceni, Florin Lazăr, a declarat pentru Adevărul că situaţia este, într-adevăr, îngrijorătoare, dar şi că, practic, administraţia locală a rămas fără soluţii. Prin proiectul câştigat de CJ Olt pentru sistemul integrat de management s-a stabilit că un singur operator va strânge gunoaiele din întreg judeţul, iar fiecare localitate s-a angajat, prin aderarea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară OLT ECO, să lucreze cu acest operator unic.

Cum conflictul în instanţă cu respectivul operator durează din 2019, primăriile, cele mai multe, n-au reuşit să găsească alte firme care să încheie contracte pentru preluarea gunoiului pe eprioadă determinată, până când va fi desemnat un nou operator judeţean.

„Asta e realitatea. E o situaţie foarte greu de gestionat şi fără să fim ajutaţi să accesăm fonduri europene şi să facem mai multe nu se rezolvă. În niciun caz amenzile nu rezolvă situaţia“, a declarat vioceprimarul Lazăr, dezvăluind că primeşte, în medie, cel puţin două amenzi pe an de la Garda de Mediu, atât primăria, cât şi viceprimarul, pe persoană fizică.

„Pe 10 martie se deschid ofertele“

Situaţia nu se vede la fel de gravă de la nivelul Consiliului Judeţean Olt. Vicepreşedintele Virgil Delureanu, cel care a coordonat în ultimii ani implementarea mega-proiectului, spuen că se estimează ca la 1 iulie noul operator să-şi înceapă activitatea.

„Noi am încheiat cu ROSAL, în ideea că am anulat contractul, ne judecăm în continuare, dar noi am dat drumul la licitaţie, am ridicat în SEAP, acum, pe 10 martie, se va stabili societatea, se deschid ofertele depuse. Noi am încheiat. Nu va câştiga niciodată în instanţă. Niciun jurist, niciun judecător, niciun procuror, nimeni nu poate să dea câştig de cauză la ce am făcut noi acolo, o licitaţie extraordinară, unde l-am tergiversat, l-am ţinut încă de trei ori cu maşinile ca să vină. Noi toate procesele până acum le-am câştigat. O să ne-ndreptăm împotriva lor şi dacă Ministerul Fondurilor Europene va veni cu corecţii la proiect în timpul ăsta. Vă daţi seama, sunt terminaţi, ei nici nu mai au voie să vină la licitaţie. Singura chestie care ne mai poate ţine pe loc, eventuale contestaţii care vor mai apărea. Pe 10 se deschid ofeertele, iar dacă nu vor fi contestaţii de anvergură mare, noi sperăm că cel târziu la 1 iulie societatea care va câştiga să intre în tot judeţul şi să se apuce de colectare“, a declarat Delureanu, pentru Adevărul.

Munţi de gunoaie şi la Cilieni, în imediata apropiere a solariilor în care se produc legume FOTO: captura film Facebook/Octavian Berceanu

Prin noul contract, operatorului desemnat i se va impune şi dotarea utiulajelor de colectare cu cântare, astfel încât cetăţenii să plătească în funcţie de cât gunoi dau spre colectare.

Ce spune Garda de Mediu

Trei echipe au fost trimise de Garda de Mediu Olt pe teren, în cele trei localităţi din care au apărut imagini. Comisarul Aura Mandache, şefa Gărzii de mediu Olt, a declarat că vor fi făcute puiblice concluziile acestor controale, dar şi că s-au aplicat constant amenzi acolo unde au fost depistate depozite necontrolate. „Nu se pot da pe loc, trebuie să meargă oamenii la faţa locului, să vadă despre ce e vorba, după ce se termină acţiunile astea pot să vă dau mai multe detalii. Probabil sunt depozite necontrolate. Garda de Mediu o să meargă, o să constate, o să-şi aplice legea ca şi până acum, pentru că de fiecare dată când am depistat depozitări necontrolate am dat sancţiuni şi am dispus măsuri să se salubrizeze. Vedem ce au făcut autorităţile locale şi după ce finalizăm acţiunea pot să dau mai multe depalii, pentru că am echipe în toate cele trei locaţii. Autorităţile locale trebuie să ia măsuri: să-şi gestioneze deşeurile, să salubrizeze terenurile, să încheie contracte cu operatorul de salubritate... Se constată că nu se îndeplinesc, aplicăm iar sancţiuni... Autorităţilor locale trebuie să se implice mai mult şi să facă ce prevede legislaţia. Nu mai este problema Gărzii de Mediu că nu există gropile astea de gunoi“, a spus Mandache.

Anul trecut, comisarii de mediu au aplicat 85 sancţiuni, în valoare totală de 780.000 lei, doar pentru depozitare necontrolată a deşeurilor. Cum, însă, la nivelul fiecărei localităţi există cel puţin câte o astfel de groapă neconformă, acţiunile comisarilor nu afc decât să confirme ceea ce spun edilii, anume că amenzile aplicate lor nu rezolvă problema.

