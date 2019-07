S-a dublat numărul mediilor de 10 la Bacalaureat. Diferenţe şi de 2 puncte după recorectarea lucrărilor: „S-a făcut dreptate, toţi copiii au notele mărite“

Încă cinci absolvenţi de liceu din Olt care au susţinut Bacalaureatul au, în urma contestaţiilor, media 10 la acest examen. Patru dintre ei au obţinut nota 10 la Limba şi Literatura Română, un altul 10 la Istorie, iar un alt elev are 10 doar pentru că a cerut recorectarea lucrărilor şi la Matematică, dar şi la Limba Română. Rezultatele finale le puteţi consulta AICI.

Şocante sunt anumite diferenţe de notă la Limba şi Literatura Română, unde absolvenţi care iniţial picaseră proba au primit la recorectare mai mult de un punct, unii reuşind, astfel, să promoveze şi examenul. Sunt diferenţe şi de două puncte, lucru de neacceptat, cred profesorii, care solicită măsuri în cazul profesorilor evaluatori. Profesorii de limba română din Olt au tras, de altfel, un semnal de alarmă imediat după afişarea rezultatelor, declarându-se profund nemulţumiţi de notare, rezultatele în urma contestaţiilor dându-le dreptate.

Din analiza notelor obţinute după contestaţii rezultă clar că în cazul absolvenţilor din Olt evaluatorii din judeţul Mehedinţi i-au nedreptăţit în mod evident. Lucrările elevilor care au depus contestaţii, peste 1.000 la număr (1.056), au fost recorectate de profesorii din judeţul Dolj, majoritatea covârşitoare primind punctaj mai mare şi doar pe alocuri menţinându-se, cel mult, punctajul iniţial.

„S-a făcut dreptate, toţi elevii au notele mărite. Mă bucur enorm pentru ei, este nota lor, este munca lor, chiar dacă au fost voci care au criticat poziţia noastră“, a declarat unul dintre profesorii de Limba şi Literatura Română care a contestat dur sistemul de notare imediat după afişarea rezultatelor.

Iată şi cine sunt absolvenţii care au obţinut media 10 la Bacalaureatul 2019, cinci dintre ei obţinând 10 după recorectarea lucrărilor:



1. ANCA P. SILVIA GABRIELA - COLEGIUL NAŢIONAL "ION MINULESCU" SLATINA

2 BARBU C. SIMINA ANDREEA - COLEGIUL NAŢIONAL "RADU GRECEANU" SLATINA

3 EREMENCU C. ELENA DIANA - COLEGIUL NAŢIONAL "RADU GRECEANU" SLATINA

4 OLTEANU M. CRISTIANA ŞTEFANIA - COLEGIUL NAŢIONAL "ION MINULESCU" SLATINA

5 POPESCU M.C. ANDREEA ELENA - LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" CARACAL

6 STAICU ALEXANDRU - COLEGIUL NAŢIONAL "ION MINULESCU" SLATINA NU Zi

7 VLAD V.S DENISA ALEXANDRA - LICEUL TEORETIC "PETRE PANDREA" BALŞ NU Zi

8 VOICULESCU M CRISTINA - LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALŞ

9 VRANCEA C. OANA ROXANA - LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL"

CITIŢI ŞI: Situaţie explozivă în Olt, unde profesorii de Limba Română reclamă notele mici la Bac. Elevă: „Mi-ar părea rău să fi muncit oarecum în zadar, să obţin doar 9,60“



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: