Recensământ agricol cu poticneli: în Olt, o treime dintre recenzori au fost înlocuiţi

Din zece în zece ani, fiecare stat membru al Uniunii Europene are obligaţia să efectueze un recensământ general agricol cu scopul de a evidenţia schimbările intervenite în acest interval de timp. De interes sunt datele despre suprafeţele de teren efectiv utilizate, suprafeţele pentru care se acordă subvenţii, suprafeţele agricole aflate sub restricţii de mediu, dar şi date despre efectivele de animale, despre persoanele angajate în agricultură etc. Recensământul care a început din 10 mai 2021 în toată ţara şi care se încheie la 31 iulie (activitatea de culegere a datelor în teren), ar fi trebuit să se realizeze în 2020, însă a fost amânat din cauza pandemiei.

În judeţul Olt, spune directorul Direcţiei de Agricultură Judeţeană Olt, Gabriela Andronie, o treime din cei 666 de operatori de interviu selectaţi iniţial au fost nevoiţi să renunţe la job-ul temporar, aşa că au fost înlocuiţi pe ultima sută de metri. Autorităţile speră ca „retragerile din dispozitiv“ să se oprească aici, altfel activitatea începută în teren în urmă cu două zile ar putea avea de suferit. Fiecărui operator de interviu îi revin aproximativ 200 exploataţii de recenzat, pentru fiecare formular completat pe tabletă plata fiind de 30 lei. Nu banii au stat însă la baza retragerilor, ci strategia de recrutare adoptată iniţial cu sprijinul primăriilor. O bună parte dintre recenzori erau şi lucrători în primărie şi erau implicaţi oricum, prin prisma funcţiilor ocupate, în acest recensământ, făcând parte din comisiile locale, prin urmare primăriile au fost nevoite să refacă listele cu operatorii de interviu şi să le retrimită Direcţiei Agricole.

„S-a pus problema: adică cum, tu eşti recenzor şi tu te verifici pe tine? Şi de aici au început să apară tot felul de întrebări, atât din partea celor de la Statistică, cât şi din partea noastră. Am făcut adresă şi am primit precizări, adică nu pot să fie şi membri în comisia locală şi să fie şi recenzori“, a precizat directorul DAJ Olt.

„Mai sunt probleme şi cu semnalul…“

Operatorii de interviu se confruntă, pe de altă parte, şi cu alte neajunsuri. „Sunt zone în care nu prea pot să-i localizeze cu GPS-ul, nu e semnalul bun. Cam o jumătate de oră durează completarea unui formular, se face doar pe tabletă, însă depinde şi de persoana cu care stau de vorbă“, a mai spus directorul DAJ, explicând că datele culese sunt cele despre situaţia existenţă în gospodărie în anul agricol 2019/2020. Cei intervievaţi au uneori, din acest motiv, dificultăţi în a oferi aceste date dacă între timp situaţia în exploataţie s-a schimbat. Şefii de exploataţie sau reprezentanţii familiilor care oferă recenzorilor informaţiile de interes sunt înştiinţaţi că aceste date sunt confidenţiale şi că vor fi prelucrate exclusiv în scop statistic.

În judeţul Olt, conform estimărilor iniţiale pe baza cărora a fost organizat întregul proces, vor fi culese date din aproximativ 97.000 gospodării, cu aproape 37.000 mai puţine decât în urmă cu 10 ani.

Vă recomandăm să mai citiţi: