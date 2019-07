Poliţistul care a vorbit cu Alexandra la 112 şi-a pierdut o fiică în tragedia de la Maternitatea Giuleşti. Se arată supărat că este atacat: „N-are rost să mai discutăm“

Poliţistul Vasilică Viorel Florescu din Slatina, agent şef principal la IPJ Olt, este cel care a preluat de la operatoarele 112 apelul Alexandrei Măceşanu. El spune că este primul care, în fapt, s-a alertat. Florescu era de serviciu în dispeceratul de la Slatina şi i-a făcut fetei legătura cu un coleg poliţist de la Caracal.

Raportul preliminar al MAI constată însă că a avut o atitudine refractară faţă de apelul disperat al fetei răpite, bătute, violate, care implora ajutorul salvatorilor.

Poliţistul refuză să mai comunice pe acest subiect. Spune că ar fi avut chiar, în cursul zilei de marţi, 30 iulie, nevoie de îngrijiri medicale în urma situaţiei create.

„Nu mai vorbesc cu nimeni nimic, vă rog frumos să mă credeţi, pentru că nu avem niciun fel de sprijin şi trebuie să ne facem singuri cât de cât auziţi.

Atât, în rest nu mai discutăm nimic, vă rog să ne înţelegeţi, nu mai ascult nimic, indiferent de ce situaţie aveţi, da!? Mai gravă de cum e aici, nu cred că aveţi altă situaţie.

Nu mai vorbesc cu nimeni nimic, totul este interpretabil din cauza presei, nu cunoaşteţi detalii, nu cunoaşteţi amănunte, daţi ce este la nivel de mass-media, nu mai insistaţi.

Nu mai vorbesc cu nimeni nimic, vorbim degeaba, da? Suntem astăzi ultimii oameni, cei mai mari infractori, da?!

Şi nouă nu ne spune nimeni detaliile, problemele, cum, ce, adică să fie ceva obiectiv, nu să…, de aceea nu mai discut cu nimeni.

Mie deja mi-au dat numele, acum telefoanele, umblă după mine pe la inspectorate, pe străzi.

Să mă lase în pace, că n-am făcut nimic cu fetele alea, decât…, am vrut să ajut prin serviciul ăsta, aşa cum e, din care nimeni nu ştie nimic.

Pentru că nu vă poate nimeni explica, din anumite motive, de confidenţialitate, de drept, şi altele.

Dacă pe noi Poliţia nu ne apără, noi n-avem cum să strigăm de aici, din birourile astea. N-are rost să mai discutăm“, a spus poliţistul.

Stenogramele făcute publice de Alexandru Cumpănaşu, unchiul fetei, arată felul în care a fost tratată Alexandra Măceşanu, copila de 15 ani care a reuşit să sune la 112:

„Op. 112 (1) către poliţie: O să vă sune imediat colega, că o avem la telefon pe altă staţie, da? O să vă sune imediat colega că încearcă să mai ia nişte date! Este răpită, dusă în Caracal, violată....

Poliţist (1): Răpită?

Op. 112 (1): Da, şi încearcă colega să afle ce, pe unde s-ar afla ...

Poliţist (1): Aoleu..

Poliţist (1): Da, grăbiţi-vă..

Op. 112 (1): Da, imediat, imediat vă sună!“, este dialogul iniţial între poliţist şi operatoarea de la 112. Poliţistul preia ulterior legătura şi vorbeşte cu Alexandra. După ce fata, în cadrul celui deal doilea apel, oferă alte câteva date operatoarei 112, poliţistul este din nou pus în legătură cu fata:

25/07/2019, ora 11:07:53 a.m. – apel preluat de către poliţie.

Poliţist (1): Alo

Op. 112 (2): Alo, poliţia?

Poliţist (1): Alo, a trecut pe lângă dig...

Op. 112 (2): A trecut pe lângă dig din ce am înţeles. De ieri e răpită, ăsta-i telefonul lui.

A.M.: Vă rog, veniţi cât mai repede...

Poliţist (1): Unde să venim domnişoară? Ia spuneţi-ne ...

A.M.: Poftim?

Poliţist (1): Unde, unde?

A.M.: Nu ştiu exact, Am trecut pe lângă dig, dar acum cred că sunt în Bold, că altundeva nu putea să fie...

Poliţist (1): Unde, în? Unde sunteţi?

A.M.: În Bold...

Poliţist (1): În Bold? Aaa... În judeţul Olt?

A.M.: Da uitaţi, uitaţi, staţi un pic... Am găsit o adresă, bld. Antonius Caracalla nr. 9, B1, D.A. ... (nu se înţelege)

Poliţist (1): Acolo rămâneţi! Rămâneţi acolo. Antonius Caracalla nr. 9, da?

A.M.: Veniţi repede că mi-e frică, vă rog, vă rog!

Op. 112 (2): Continuaţi adresa asta, s-ar părea că e bloc...

A.M.: Vă rog veniţi repede că mi-e frică!...

Poliţist (1): Ce bloc este acolo? Aţi spus că e un bloc.

A.M.: Nu este bloc, este o casă, este o curte...

Poliţist (1): O casă, bun, rămâneţi acolo să vină un echipaj de poliţie, bine?

Op. 112 (2) (ironic vorbind): E închisă...

A.M.: Vă rog veniţi repede că mi-e frică de el, m-a bătut...

Poliţist (1): (pe ton imperativ): Bine, bine, rămâneţi acolo!

A.M.: Aici rămân că n-am cum să ies, vă rog veniţi (strigăt disperat)

Poliţist (1): Sunteţi cu cineva? Sunteţi singură? Cum aţi ajuns?

A.M.: Nuuuu, sunt singură, sunt singură vă rog...

Poliţist (1): Sunteţi singură, am înţeles, rămâneţi acolo!

A.M.: (aproape plângând): Îmi este frică...

Poliţistul prin staţie: Alo, maşina, Antonius Caracalla numărul 9, este o fată bătută şi violată, da?

A.M.: (auzind conversaţia, începe să plângă) Vă rog veniţi repede că mi-e frică, vă rog!

Poliţist (1): Domnişoară închideţi telefonul, veţi fi contactată şi vine poliţia acolo, da?

A.M.: Vă rog, veniţi repede!

Poliţist (1) (sictirit): Da , bine, bine.

A.M.: Domnule, domnule, este o maşină mare în curte ....

Poliţist (1) (ton ridicat): Bine, rămâneţi la nr. 9 acolo, exact acolo!“.

De aici apelurile sunt redirecţionate la Caracal, iar Alexandra vorbeşte cu poliţiştii de acolo.

Ceea ce a dus la impresia că poliţistul a avut o atitudine refractară, e convins liderul Sindicatului Poliţiştilor Olt, Cristel Ioţu, este faptul că nimeni nu a făcut diferenţa între poliţist şi operatorul 112, care este personal contractual, şi care are replici revoltătoare.

„E o manipulare crasă. Eu am încercat să explic. Deja am început să primesc telefoane, că apăr lingăii, că... Indiferent de ce cum şi în ce fel, eu voi spune adevărul. Dacă ştim să citim nişte stenograme, facem diferenţa între operator 112, care e angajat STS, care este personal civil contractual, şi poliţist, agent. Erau nişte femei“, a explicat Ioţu.

Poliţistul slătinean, în 2010, şi-a luat copila de la maternitate într-un sicriu FOTO: wowbiz

Vasilică Viorel Florescu şi-a pierdut, în 2010, la incendiul de la Maternitatea Giuleşti, o fetiţă, Alexia Gabriela, care s-a născut prematur la 16 iulie 2010 la Slatina şi a fost transferată la Bucureşti pentru o problemă cardiacă.

Conform Wow Biz, la acel moment tatăl îndurerat făcea următoarele declaraţii: „Soţia a avut o sarcină cu probleme, a născut prematur. Fetiţa mea, Alexia-Gabriela, s-a născut la 36 de săptămâni şi, când a izbucnit incendiul, era la Reanimare. Au resuscitat-o şi au transferat-o la ”Grigore Alexandrescu”. Mi-am identificat copilul după trăsăturile feţei, sprâncene şi păr. Mi-au spus că a murit din cauza unui stop cardiorespirator. Au încercat să o resusciteze, dar nu au reuşit. Nici n-am apucat să-mi ţin copilul în braţe”.

