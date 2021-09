Părinţi îngroziţi de avalanşa COVID-19 în şcoli: „Cîmpeanule, ai făcut prăpăd!“

Cum în fiecare zi cifrele privind infectarea copiilor cresc, creşte şi valul de revoltă, ministrul Educaţiei fiind principala ţintă.

Cea mai mare problemă a părinţilor îngrijoraţi pentru sănătatea copiilor lor este că şcoala nu le oferă posibilitatea de a opta pentru online, această formă de învăţământ, în cazul în care nu este decisă pentru întreaga clasă sau şcoală, fiind permisă doar copiilor cu probleme de sănătate grave, certificate medical.

Însă fiindcă se vorbeşte despre faptul că boala poate evolua spre o formă gravă şi la persoane din ce în ce mai tinere, fără alte boli, îngrijorarea are temei, cred aceştia.

Mai mult, spun părinţii, în şcoli nu se respectă regulile impuse de ordin, vocea negaţioniştilor părând majoritară. Cum în vacanţă libertatea a fost maximă, valul de infectări era previzibil, cred părinţii. Ce nu acceptă, în schimb, aceştia este că nu li s-a dat posibilitatea, cel puţin pentru primele două săptămâni, să opteze dacă să-şi ducă, sau nu, copiii la şcoală, având în vedere pericolul.

Pe grupul de Facebook „Părinţii elevilor din România“, un grup public cu peste 8.000 membri, părinţii fac mărturii îngrijorătoare.

„NU se poartă masca sau NU se poartă corect... Întrebarea mea este... noi cu ce am greşit şi s-ar putea să o păţim din cauza atâtor iresponsabili!!?? Nu vor şcoala online pentru că nu poţi să înveţi acasă... în schimb am dus casa la şcoală... inclusiv cărţi şi jucării cu care se joacă TOŢI! Distanţare nici vorbă, măşti de formă sub barbă sau deloc... despre ce vorbim!? Genocid în masă! 😥“, scrie un părinte. „Pe fii-miu l-a durut burta azi, am fost să îl iau, am rămas uimită când am băgat capul pe uşa clasei, am avut şoc: copii fără mască, unii cu ea sub nas… cald în clasă… Îmi e şi frică să îl mai trimit, deşi vorbim de o clasă a 7-a, nu de copii mici“, scrie altcineva, iar astfel de comentarii sunt cu zecile.

Un părinte indică în cele din urmă persoana care s-ar face vinovată: „Câmpeanule, nenorocitule, în câteva zile, ai reuşit să faci prăpăd!“, scrie acesta, părinţii reproşându-i ministrului că nu le-a permis să aleagă pentru copiii lor.

„Totul e o loterie, scapă cine poate!“

Alţi părinţi susţin şi ei că respectarea regulilor privind prevenirea infectărilor pare pur facultative în multe şcoli. „Exact aşa este şi la fiica mea în clasă. Chiar şi un profesor a venit la oră fără mască. Am scris la DSP“, susţine un părinte pe acelaşi grup public. „Da, în şcoală sunt confirmate deja 5 cazuri (3 elevi şi 2 profesori), şi cu toate acestea, nimeni nu respectă nici o regula de igienă sau distanţare. 😣“, semnalează un alt părinte.

Părinţii care se tem că elevii se vor infecta la şcoală fac schimb de informaţii în mediul online

„«A lipsit cineva astăzi?» Este prima întrebare când îi iau de la şcoală. Sper însă ca profesorii, diriginţii, directorii şcolii să ne comunice la timp dacă apar cazuri. Dar totul e o loterie. Scapă cine poate!“, constată un alt părinte. „La mine în localitate în general "nu exista covid" ... 😶“, exprimă un alt părinte care este opinia unei bune părţi a populaţiei, implicit şi părinţi.

Informaţiile despre cursuri suspendate la diverse clase, în unităţi şcolare din toată ţara, s-au adunat pe acest grup cu zecile.

Ce spune Ordinul comun despre opţiunea de a învăţa online şi suspendarea cursurilor

Iată în ce condiţii părinţii, conform „Ordinului pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2“, pot solicita ca elevii să înveţe de acasă, fiind scuţiti de prezenţa fizică la şcoală:

„Art. 5. — (1) Preşcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/ autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală.

(2) Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv sunt diagnosticaţi cu afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare), cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală, chiar dacă sunt vaccinaţi cu schema completă.

(3) Preşcolarii/Elevii care locuiesc împreună cu o persoană diagnosticată cu afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală, chiar dacă sunt vaccinaţi cu schema completă.

(4) Pentru preşcolarii/elevii menţionaţi la alin. (1), (2) şi (3), conducerile unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional, inclusiv online.

(5) Conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia să se asigure că sunt respectate măsurile de protecţie şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situaţia preşcolarilor/ elevilor menţionaţi la alin. (1), (2) şi (3) să monitorizeze fiecare caz în parte.

(6) Preşcolarii/Elevii menţionaţi la alin. (1), (2) şi (3), precum şi părinţii acestora pot fi consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare.

(7) Preşcolarii/Elevii cu dizabilităţi, care participă la cursuri cu prezenţă fizică, în funcţie de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.

(8) Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, vor fi adaptate nevoilor acestora, cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene/DSPMB“.

Cât despre suspendarea cursurilor în unităţile din învăţământul preuniversitar (valabilă pentru cazurile în care localitatea nu intră sub restricţii din cauza creşterii ratei de infectare peste 6 cazuri/1.000 locuitori), procedura prevăzută de acelaşi ordin este următoarea:

„Art. 6. — (1) Suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe se dispune, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, pentru o perioadă de 14 zile la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învăţământ antepreşcolar/preşcolar sau clasă de învăţământ primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal.

(2) În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile cu prezenţă fizică pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.

(3) Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezenţă fizică după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.

(4) Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezenţă fizică începând cu a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care se testează şi rezultatul este negativ.

(5) Testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către cadrul medical din unitatea de învăţământ sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă mobilă din cadrul DSPJ/DSPMB. Până la efectuarea testului, elevii continuă activitatea didactică în regim on-line. Elevii care nu se prezintă la testare reiau cursurile cu prezenţă fizică după 14 zile de la suspendarea acestora.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), elevii claselor VII— XII/XIII, vaccinaţi împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum şi elevii care au fost confirmaţi pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv, pot continua cursurile cu prezenţa fizică.

(7) DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacţii direcţi ai cazurilor confirmate şi va decide împreună cu conducerea unităţii de învăţământ dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/nedidactic/ auxiliar.

(8) La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacţii direcţi ai acestora şi va decide împreună cu conducerea unităţii de învăţământ dacă se impune suspendarea activităţilor didactice la nivelul grupei/clasei sau unităţii de învăţământ. Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/al municipiului Bucureşti, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ/instituţiei conexe, cu avizul ISJ/ISMB şi al DSP/DSPMB.

(9) În situaţiile prevăzute la alin. (1)—(8), elevii/preşcolarii care au cursurile suspendate cu prezenţa fizică, procesul de învăţământ continuă în sistem on-line“.



Vă recomandăm şi:

Ministrul Educaţiei: „Nu susţin vaccinarea obligatorie, dar îndemn la imunizare“

Când vor trece elevii din nou la cursuri online. Şeful Inspectoratului Şcolar Olt: „Sper ca matematica să greşească“