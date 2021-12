Motivele pentru care s-ar întoarce acasă românii din Austria. Ce spun despre vaccinarea obligatorie

„Salutare, dragi români!

V-a trecut prin minte vreun gând în ultima vreme să vă întoarceţi înapoi in România? Dacă da, care ar fi motivul? Cum vă vedeti voi viitorul aici, cu copiii? Credeţi ca s-au mai schimbat lucrurile în ţara noastră?“, a vrut să ştie un membru al grupului de Facebook „Românii din Austria se ajută între ei!“.

Răspunsurile primite, peste 100 la număr, sunt majoritar împotriva repatrierii.

Românii stabiliţi în Austria spun că pleacă de fiecare dată cu lacrimi în ochi din ţară, lăsându-şi rudele cu sufletul strâns, însă preferă să trăiască într-un stat care le oferă mult mai mult.

Cu toate acestea, cei care refuză vaccinarea anti-COVID se gândesc chiar să se întoarcă în ţară dacă vor fi obligaţi să primească vaccinul.

„Eu am plecat acum opt ani din România, fără să mă uit în urmă“

Românii plecaţi în căutarea unui trai mai bun tot speră că ţara de origine va deveni locul în care să te întorci fără regrete.

Unii chiar se gândesc să o facă şi acum, cât lucrurile nu sunt încă îmbietoare, alţii în schimb vorbesc despre ce au lăsat în urmă şi i-a îndepărtat pentru totdeauna de România.

Impunerea vaccinării obligatorii în Austria pare să fie un motiv foarte puternic de repatriere, deşi cei acre şi-au exprimat acest gând au fost rapid „aduşi cu picioarele pe pământ“: „Până în 2022 va deveni obligatoriu peste tot“

Iată ce spun românii despre revenirea în ţară:

• „Normal că vrem să ne întoarcem în ţara noastră. Poate nu s-au schimbat anumite treburi şi sunt destule dar am speranţa că se pot schimba. Românii sunt puternici, sunt o forţă, trebuie să facem bine ţării şi poporului român. Să plece puturoşii, hoţii şi trădătorii şi să vină adevăraţii români la putere“;

• „Nu toată lumea pleacă doar pentru bani. Noi ne-am dorit un sistem social funcţional. În România, neavând "pile" nu ne-am fi descurcat aşa de bine. Respect pentru cei ce se descurcă în România şi tot la fel de mult respect şi celor plecaţi“;

• „Dacă noi suntem între străini ai nostril nu pot schimba multe în ţară, vreau în ţara mea, vreau să trăiesc în România!“;

• „Acum nicăieri nu e sigur! România îmi e tare dragă, dar pentru aşa o hotărâre trebuie să iau în calcul multe aspecte!“;

• „Dacă vă gândiţi să vă întoarceti acasă din cauza vaccinului, nu v-aţi gândit bine. Şi la noi este la fel ca şi în toată lumea în momentul de faţă“;

• „Am stat 2 ani în Austria cu doi copii. Nu m-am regăsit acolo. În România din fericire pot câştiga şi mai bine ca în Austria. E adevărat că sunt minusuri în Romania, dar… la o anumită vârstă cred că le prefer pe cele de acasa 🤷🏼‍♀️. Iar pentru copii… sincer, prefer şcoala româneasca chiar şi în prezent. Fiecare alege unde crede că e mai bine“;

• „Eu văd multe minusuri în România. Aici, multe avantaje... Succes!“;

• „După 2 ani e uşoară întoarcerea în România. După 31 de ani e aproape imposibil“;

• „Muncim din greu la străini, putem munci şi n ţara noastră. Nu mâncăm cu două guri, dar avem două mâini şi o minte strălucitoare. Haideţi români acasă, nicăieri nu-i mai bine ca acasă!“;

• „Nu trebuie să ne întoarcem acasă pentru că nu rezolvam nimic, deoarece aceste mizerii de politicieni care sunt sclavii sistemului ne vor lua toate drepturile şi în scurt timp se va impune şi la români acelaşi lucru…! Noi trebuie să ne unim şi să ripostam, să ieşim în stradă şi să continuăm aşa până vor renunţa la acest plan diabolic !!!“;

• „Mai repede te vaccinează ăştia aicea decât în România“;

• „Dacă consideri România o ţară bună pentru un viitor sigur înseamnă că eşti bogat, trăieşti în zonele bune din oraşele mari. Altfel nu stiu de ce te-ai duce să munceşti pe 500/600 de euro, pe când ai nevoie de 1000 € să poti trăi decent... În fine.... părerea mea este că mulţi de pe aici nu vă "multumiti cu ăia 500€" puşi deoparte şi căutaţi adrenalina“;

• „România este o ţară extraordinară de vizitat şi spart bani, dar atat... Restul sunt poveşti spuse de oamenii care se leagă de vaccin ca să găseasca o scuză pentru situaţiile lor actuale“;

• „Şi daca ai fi bogat... te omoară restul lucrurilor rele. Ţara e superbă“;

• „Dacă aici mere înspre rău, în România cum ar merge?“;

• „Dacă va fi obligatoriu vaccinul, stau şi eu acasă!!! Sănătate!“;

• „Trebuie să fii bolnav psihic să te întorci în România între hoţia ce au pus-o cei doi presedinti cu mafia securistă“;

• „Eu am plecat acum 8 ani din România fără să mă uit în urmă. Eram scârbită de tot. Eu şi soţul meu aveam locuri de muncă bune, casa etc, dar nu e suficient. Noi ne simţim acasă aici din prima zi. În România, birocraţia te omoară, servicii proaste, spitalele la pământ, şosele proaste, educaţia vai de ea, stres şi oameni nervoşi, suparati etc. La ce şi pentru ce să mă întorc? ţti trebuie pile oriunde. S-au mai dus unii visând cu ochii deschişi... Românie, patriotism etc“;

• „Eu sunt foarte mulţumită în Austria, pentru mine austriecii nu sunt hitlerişti! Pe mine m-au ajutat austriecii şi nicidecum românii! Românii (nu toţi) suferă de invidie!“;

„Cu somajul de 700, 800 lei timp de 1 an trăieşti la limita sărăciei, în Austria cu 800/ 900/1000€ trăieşti....“



• „Eu nu aş mai putea trăi în România, aici am familia mea, am o viaţă bună, nu e vorba de bani şi e vorba şi de civilizaţia şi sistemul de aici , m-am căsătorit aici, aici voi trăi, iubesc şi România şi fiecare e liber să facă ce vrea, sfatul meu să vă gândiţi bine şi unde vedeţi mai multe lucruri pozitive pentru voi, acolo să rămâneţi“;

• „Mda, am citit aleatoriu mesajele....ţara noastră este si va fi întotdeauna "ROMÂNIA!💙💛❤"....pentru noi 100%, iar pentru alte generaţii, mai puţin.... eu sunt plecat de 1 an si un pic din ţară, am lucrat cu oamenii, ştiu cum este... de jos în sus şi invers... nu s.a schimbat NIMIC.....(EI) fura mai rău ca înainte, de la Băsescu încoace... au băgat intrigă între cetăţeni, să se duşmănească.. mai mult clasa de mijloc aproape a dispărut, preturile sunt ca afară, iar salariile mici, sistemul de sănătate este în colaps, agricultura, întreprinderile mici si mijlocii sunt la pământ etc. Sincer...haideţi sa fim realişti....cine se întoarce în ţara noastră dragă, România, vine cu sacul plin (sau aproape plin) şi poate trai până la bătrâneţe, cu somajul de 700, 800 lei timp de 1 an, trăieşti la limita sărăciei, în Austria cu 800/ 900/1000€ trăieşti. Haideţi să nu ne îmbătăm cu apă rece... este foarte uşor să scrii pe un site nişte comentarii, că va fi uşor, dar nu este aşa..... Viaţa în Romania încă este cruntă şi grea. Iubesc România, dar mai mult îmi iubesc familia mea şi un viitor mai bun pentru copii mei!“;

• „De ce credeţi că în România e mai bine la capitolul vaccinuri?😆 serios acum... Şi eu sunt împotrivă şi amân cât pot. Când nu voi mai putea, îl fac şi pe ăla. Asta e. Daca oamenii au acceptat de la început şi nu s-a facut nimic de la inceput, acum e prea tarziu. Să fim sănătoşi şi cu putere de muncă. 🤗“;

• „Eu unul, dacă o ţin tot aşa cu vaccinările, mă retrag acasă. Părerea mea“;

• „Şi acasă e mai rău, vaccinează copiii la şcoală fără voia părinţilor“;

• „M-aş întoarce doar dacă începe războiul aici. În Romania e prăpăd. Vorbesc cu cunoscuţii şi stiu exact. Depinde de fiecare ce îşi doreşte. Succes!“

• „Mai bine mort în ţară mea decât aici la hitlerist, e rău că nu prea e de muncă în România“;

• „Nu am mai fost în ţară de aproape 3 ani, da, mi-e dor să merg şi îmi fac visuri, dar ştiu că se vor spulbera când voi intra în ţară, că nu e prima dată când am experienţa asta. Am anumite aşteptări care rămân asteptări, că nu se concretizează, ştiu că în ţară mă simt străin. M-am învăţat cu viaţa de aici şi nu pot accepta că în România mea dragă e altfel“ etc..

