Meseriile de care încep să fugă absolvenţii şi cele pentru care e „bătaie“ la şcoala profesională

Din ce în ce mai puţini părinţi şi copii mai cred că meseria este brăţară de aur. O arată greutatea cu care liceele tehnologice reuşesc să-şi facă planul de şcolarizare. Directorii, care bat şcolile gimnaziale încă de la începutul anului şcolar, aproape că nu mai ştiu ce strategii să adopte pentru a-i aduce pe absolvenţii de gimnaziu la şcoala profesională.

Nici măcar avantajele oferite de învăţământul profesional dual (bursa profesională lunară de 200 lei oferită de către stat, dublată de bursa oferită de către agentul economic) nu mai sunt un motiv suficient, pentru că după prima etapă de înscrieri, cel puţin în două licee tehnologice cu tradiţie din judeţul Olt, au rămas locuri neocupate.

8 iulie a fost data limită pentru prima etapă de înscriere la şcoala profesională. Este o bornă pe care directorii o aşteaptă cu emoţie an de an. În acest an este mult mai greu, pentru că notele la Evaluarea Naţională au fost mari, iar părinţii deja îşi văd copiii admişi la licee, de ce nu chiar la cele teoretice. Visează la un astfel de loc chiar şi copiii cu 5 sau chiar mai puţin de atât la Evaluarea Naţională, iar speranţele lor sunt nimic altceva decât disperare pentru directorii liceelor tehnologice care au în oferta de şcolarizare multe clase la învăţământul profesional.

„65 dosare pe 120 locuri. E şi abandonul mare“

Liceul Tehnologic „Alexa Marin“ a scos la bătaie, ca în fiecare an, calificări diverse, să aibă copiii de unde să aleagă. A fost în schimb greu să completeze numărul de locuri. „65 de dosare pe 120 locuri“, sintetizează directorul Valeria Diaconu situaţia. Speranţa este că locurile se vor ocupa după perioada de corigenţe (au fost peste 200 corigenţi de clasa a VIII-a în tot judeţul) şi după înscrierea la liceu. Copiii au ocolit calificarea frezor-rabotor-montezor, în schimb cea mai cerută a fost, ca în fiecare an, clasa de mecanici auto, cu a doua opţiune - tinichigiu. Liceul are speranţe să înscrie suficienţi elevi pentru a face şi clasa de electrician exploatare staţii de distribuţie electrice, pentru care are un parteneriat cu agentul economic CEZ Distribuţie. Lista agenţilor economici care sprijină liceul pentru stagiile de practică este mult mai lungă, oferindu-le tinerilor la absolvire şi locuri de muncă, însă nici acest argument nu mai este suficient.

Realitatea este aceea că a devenit extrem de greu să se realizeze planul de şcolarizare, crescând în acelaşi timp un alt pericol: abandonul şcolar.

Directorul Valeria Diaconu vorbeşte deschis despre acest pericol. Spune că a avut discuţii cu directori de şcoli gimnaziale, a vrut să meargă în judeţ să recruteze elevi pentru profesională, însă nu un singur răspuns a fost de genul: „nu îl/o mai lasă la şcoală după gimnaziu“. Mai mult, în medie, câte trei elevi/clasă (clasele sunt de 24 elevi) abandonează şcoala după primul an la şcoala profesională, iar abandonul se întâlneşte chiar şi la repetenţii din anul III de profesională, deşi elevii se află la doar un pas de a obţine diploma de calificare într-o meserie din cele foarte cerute pe piaţa muncii.

„S-au luat note mari la Evaluare şi ei speră că se duc la liceu“

Admiterea n-a fost exact cum şi-au dorit profesorii nici la Liceul Tehnologic Metalurgic din Slatina. Aici „aproape că s-au făcut clasele de la dual“, în schimb sunt încă multe alte locuri neocupate la clasele de profesională la care se acordă doar bursa profesională de 200 lei/lună din partea statului.

Liceul are parteneriate cu cele mai mari firme de pe platforma industrială, care susţin practica elevilor chiar în întreprindere. E vorba de combinatul de aluminiu ALRO, de fabrica de anvelope Pirelli, de fabrica de cabluri Prysmian. Meseriile în care angajatorii mai sus amintiţi, dar şi alţii din zonă, îşi doresc să califice nu-i mai interesează, însă, pe copii. S-au ocupat cele mai multe locuri la clasa de dual - mecanici şi electronişti. În schimb, doar doi-trei elevi s-au înscris la clasa de electricieni, puţini şi la operatori cu comandă numerică, surpriza enormă, neplăcută însă, fiind aceea ca la cea mai solicitată calificare în anii trecuţi, anume clasa de mecanici auto, înscrierile să nu fie pe măsura aşteptărilor.

Directorul liceului, prof. Anişoara Dima, spune că o posibilă explicaţie este numărul mare de note peste 5 la Evaluarea Naţională, care le dă speranţe elevilor că vor prinde un loc la liceu.

„S-au luat note mari la Evaluare şi ei speră că se duc la liceu, dar din statistici cred că se ocupă (n.red. – locurile de la liceu) şi rămân pe dinafară. Şi pot veni în etapa a doua“, a declarat prof. Dima.

Liceul Tehnologic Metalurgic a cuprins în oferta de şcolarizare două clase de liceu (mecanic şi electric, câte 24 elevi/clasă) şi patru clase de profesională (dintre acestea una este de învăţământ dual). La toate liceele cu profil tehnologic tendinţa este, de altfel, de a creşte oferta la şcoala profesională, doar că cifrele de şcolarizare aprobate an de an la nivelul Inspectoratului Şcolar nu sunt dublate şi de o strategie eficientă de promovare a învăţământului profesional în rândul elevilor de gimnaziu. Că „profesionala“ încă este văzută drept Cenuşăreasa învăţământului o trădează reacţia părinţilor ai căror copii au medii între 4 şi 5 la Evaluare, însă cu toate acestea speră ca aceşti copii să ocupe un loc la liceu.

Calificările din domeniul ospitalităţii, de la an la an mai căutate

Surpriza mare vine de la Liceul Tehnologic Economic „P.S. Aurelian“ din Slatina, unde la clasa de ospătar a fost mare concurenţă pe cele 24 locuri. S-au înscris elevi cu medii peste 8 şi chiar peste 9 la absolvirea gimnaziului, iar unul dintre candidaţi a reuşit chiar media 7,85 la Evaluarea Naţională. „11 elevi au susţinut Evaluarea Naţională, cei mai mulţi au peste 6 media la Evaluare, un elev are chiar 7,85. Avem elev cu media 9,30 la absolvirea gimnaziului, copil care nu a mai dat Evaluarea“, a dezvăluit directorul-adjunct Jenica Urdeş.

Pentru că numărul celor care au optat pentru clasa de ospătar a fost peste numărul de locuri disponibile, elevii cu medii de admitere sub primele 24 au fost de acord să se înscrie la clasa de hotelărie. La finalul ultimei zile de înscrieri din prima etapă reprezentanţii liceului s-au liniştit, cele mai multe clase fiind deja ocupate (ospătar, hotelărie, frizer-coafor, bucătar), iar cele câteva locuri rămase neocupate la celelalte (confecţioner textile şi brutar-patiser) cu siguranţă se vor ocupa în etapa următoare.

Deşi la Liceul Tehnologic „P.S. Aurelian“ nu sunt clase de dual, elevii aleg an de an calificările de aici, fie de liceu, fie de şcoală progfesională, pentru că elevii ajung foarte repede să-şi câştige primii bani, uneori chiar după primele stagii de practică. Cei care au împlinit 16 ani chiar se angajează pe perioada verii în restaurante din oraş sau chiar de pe litoral, industria ospitalităţii fiind în continuă expansiune.

Pentru ei este o deschidere, spune prof. Urdeş, şcoala derulând inclusiv proiecte de cooperare internaţională şi oferind stagii de pregătire în străinătate, lucruri care le-ar fi inaccesibile la această vârstă în alt context, cu atât mai mult cu cât foarte mulţi elevi de la şcoala profesională vind din mediul rural.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Liceu teoretic versus liceu tehnologic: „De ce să fii ultimul informatician când ai putea să fii primul cofetar?“ VIDEO

Nou regulament de funcţionare a şcolilor. Elevii nu mai pot fi exmatriculaţi. Ce alte modificări intră în vigoare

Liceul din Olt care de 50 ani califică forţa de muncă pentru o întreagă platformă industrială. „Era cel mai bun din ţară“