Medic pneumolog despre terapia hiperbarică, pentru care a fost testat Petrică Mîţu-Stoian: „Există nişte contraindicaţii absolute“

Întrebat care este rolul acestei terapii cu oxigen hiperbaric, terapie pentru care interpretul Petrică Mîţu-Stoian s-a perezentat vineri, 5 noiembrie, într-o clinică privată, medicul pneumolog Radu Dabija a explicat, într-o intervenţie în direct la DIGI 24, ce este această terapie şi în ce condiţii se recomandă pacienţilor care se recuperează după COVID-19.

„Au apărut foarte multe clinici, se vorbeşte foarte mult despre recuperarea post COVID, sau long COVID. La un moment dat a apărut şi această idee, sau, mă rog, nu este chiar nouă, că boala COVID-19 ar putea fi recuperată prin camera hiperbarică. Ca să înţelegem ce este o cameră hiperbarică, trebuie să înţelegem că noi, aici, în aerul ambiental pe planeta Pământ, inspirăm un aer cu o concentraţie de 21% oxigen (20,9%), aceasta este concentraţia în aerul ambiental a oxigenului, restul, până la 100%, sunt alte gaze: dioxid de carbon, azot şi aşa mai departe. (...) Într-o cameră hiperbarică se eliberează oxigen 100% la două atmosfere, deci la o presiune mult mai mare, ceea ce sigur că s-a dovedit că are nişte beneficii pentru bolnavii care în mod obişnuit nu se pot oxigena“, a explicat medicul.

Această terapie nu poate fi, în schimb, efectuată oricărui pacient. Trebuie să fie de scurtă durată şi, de asemenea, nu substituie - a subliniat dr. Dabija - metodele de recuperare obişnuite care se recomandă pacienţilor post-COVID. Mai mult, există chiar contraindicaţii ferme.

„Există nişte contraindicaţii absolute, iar la pacientul cu COVID-19 acesta trebuie în prealabil investigat. Spre exemplu, pacientul care are risc de a dezvolta pneumotorax. Pneumotorax înseamnă momentul în care se rupe, sau se sparge, sau este foarte fragilă o anumită zonă din plămân şi aerul iese în cavitatea pleurală şi produce o compresie asupra plămânului, aceasta este o complicaţie imediată la care ne putem gândi. Dar totodată, felul în care bolnavul respectiv este investigat: trebuie cu foarte mare amănunt purtată această investigaţie, pentru că trebuie să vedem dacă are sau nu are indicaţie“, a explicat medicul.

Terapia cu oxigen hiperbaric trebuie indicată obligatoriu de către medic, a mai spus dr. Radu Dabija, nicidecum de către kinetoterapeut şi cu atât mai puţin este indicat ca pacientul să aleagă pur şi simplu singur să se adreseze pentru astfel de servicii. Înainte de începerea terapiei se impune „scanarea“ la computerul tomograf pentru a se stabili dacă are indicaţie şi pentru a se exclude existenţa unor leziuni pulmonare care contraindică. „Aceste leziuni pot fi inclusiv leziuni de fibroză, inclusiv bronşectaziile, emfizemul pulmonar şi chiar şi sechelele COVID-19. În medicină există un principiu şi acest principiu trebuie urmat cu stricteţe: în încercarea de a face bine vezi să nu faci rău“, a mai spus medicul.

Ce alte terapii de recuperare pot urma pacienţii post-COVID

„În recuperarea post-COVID, în primul şi în primul rând pacienţii trebuie încadraţi corect, pentru că există bolnavi care au leziuni pulmonare minime, rămase ca şi sechele post-COVID-19, iar aceşti bolnavi bineînţeles că pot beneficia de o scurtă cură de antiinflamatorii steroidiene, de corticosteroizi orali (...); sunt pacienţi care au nişte leziuni importante constituite şi aceştia trebuie să beneficieze de kinetoterapie respiratorie obligatoriu, sigur, cumulată cu kinetoterapia fizică efectivă, şi există bolnavi care din păcate rămân dependenţi de oxigen şi pentru care planul de recuperare este foarte lung şi care de obicei trebuie să se adreseze unor clinici de recuperare sau unor spitale de recuperare care fac în planul lor atât kinetoterapie cât şi, eventual, balneo-fizio-kinetoterapie şi care sigur că au un personal specializat care învaţă sau reînvaţă bolnavul cu un anumit efort fizic în limitele lui de toleranţă“, a explicat medicul.

Pe de altă parte, terapia în camera hiperbarică ajută în recuperarea anumitor teritorii pulmonare care sunt derecrutate, adică nu mai primesc oxigen, a explicat medicul. „Aceasta ajută la fel cum ajută de exemplu ventilaţia non-invazivă în situaţiile critice“, adăugat dr. Dabija.

Înainte de a se indica o terapie sau alta fiecare caz trebuie analizat în amănunt, a întărit medicul, explicând de ce nu este în măsură să aprecieze dacă terapia pentru care a fost testat interpretul Petrică Mîţu-Stoian, care a decedat sâmbătă, 6 noiembrie 2021, la o zi după prezentarea într-o clinică privată unde intenţiona să urmeze terapia cu oxigen hiperbaric, a influenţat moartea cântăreţului.

„Nu se potriveşte fix ca un template, ca un coif universal, acelaşi lucru. De asta spun, eu nu cunosc acest caz, şi această tragedie este extrem de regletabilă. (...) Nu cred că putem spune dacă camera hiperbarică i-a accelerat sau nu decesul sau i l-a provocat“, a mai spus medicul.

Ce au transmis reprezentanţii clinicii

Reprezentanţii clinicii Nera, clinica privată la care interpretul se prezentase pentru a urma terapia amintită, au făcut, luni, 8 noiembrie 2021, o serie de precizări, în contextul în care moartea artistului este investigată de către procurori.

„În urma nefericitului eveniment al decesului maestrului Petrică Mîţu Stoian, dorim să precizăm următoarele: (…) A fost consultat în cursul după-amiezii. În cadrul consultaţiei preliminare, s-au constatat valori în limite normale ale parametrilor fiziologici pentru a urma o terapie cu oxigen hiperbaric. A urmat procedura de testare la presiune şi oxigen şi s-a stabilit o cură de 15 şedinţe de terapie cu începere de-a doua zi. Seara a mers la masă, s-a plimbat puţin prin complex şi apoi a mers să se odihnească în camera unde era cazat; starea dumnealui a fost bună pe toată perioada aceasta”, a transmis Clinica Nera, într-un comunicat de presă.



"Spre dimineaţă medicul a fost chemat pentru hemoptizie; domnul Petre Mîţu-Stoian a fost transportat cu salvarea la CG spitalul Oraviţa; acolo a primit tratament cu O2 şi substanţe perfuzabile specifice care au oprit tusea şi hemoptizia; pacientul s-a simţit bine în tot acest timp, a dorit să se întoarcă la clinica, dar din prudenţă a acceptat să rămână pentru investigaţii suplimentare. Ulterior a fost trimis la Reşiţa pentru evaluare imagistică“, au mai precizat reprezentanţii clinicii.

