Managerul SJU Slatina, diagnosticat cu COVID-19. „Fără gust, fără miros, m-am dus şi m-am testat“

Managerul SJU Slatina a fost diagnosticat cu o formă uşoară de COVID-19, potrivit declaraţiilor sale. „Am fost confirmat sâmbătă. Am văzut că nu mai am miros şi gust şi m-am dus şi m-am testat şi sunt pozitiv. Sunt cu o formă uşoară, fără gust, fără miros, puţină tuse şi atât, nu am febră, nu... Am făcut sâmbătă seara CT, analize de sânge, tot, şi am o schemă de tratament. Chiar n-am nicio idee de unde aş fi putut să iau, dar la câţi vin la mine în birou, vă daţi seama. Pe secţii n-am fost în ultima perioadă, chiar m-am protejat mai mult decât trebuie, zis cu. Colegele de acolo, şi secretara, şi de la Resurse Umane, fata de la Financiar, sunt negative. S-au testat duminică, atunci când au auzit că sunt eu pozitiv. Şi ele au ieşit negative“, a declarat Stana, care în prezent este izolat la domiciliu. Soţia managerului a fost de asemenea testată, iar rezultatul a fost negativ. „Stăm împreună, dar păstrăm distanţa“, a mai spus managerul.

Dan Stana este managerul interimar al SJU Slatina din cursul lunii octombrie, de când l-a înlocuit pe managerul Cătălin Rotea, care a câştigat alegerile la Primăria Balş.

În Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, care are o secţie întreagă destinată tratării pacienţilor COVID-19, au fost diagnosticate în ultimele două săptămâni zeci de cazuri în rândul personalului, iar la farmacia unităţii este un focar în evoluţie.

