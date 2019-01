Lefurile angajaţilor, afişate pe holurile spitalului: „Avem salarii mărite, nu ne trebuie şpagă!“. Ce părere au pacienţii

„Avem salarii mărite, nu ne trebuie şpagă!“, stă scris pe un anunţ tipărit şi postat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina. Cu litere mai mici, anunţul continuă cu informaţii detaliate privind nivelul veniturilor personalului medical.



„Un medic câştigă între 16.000 şi 30.000 lei brut, un asistent medical câştigă între 4.800 şi 11.000 lei brut, un infirmier câştigă între 2.500 şi 5.500 lei brut, un brancardier câştigă între 2.500 şi 5.500 lei brut“, sunt alte date furnizate, iar afişul se încheie cu fraza „Lăsăm corupţia să sufere, pe tine te vindecăm!“.

Afişele au fost postate în cursul săptămânii trecute, a declarat managerul spitalului slătinean, Cătălin Rotea, iar primele au şi dispărut. „Avem suficiente în stoc“, a spus, în schimb, managerul, care explică şi cum s-a ajuns la această decizie, în chestionarele de feed-back pe care le completează la externare pacienţii, printre alte informaţii strecurându-se şi cele privitoare la condiţionarea actului medical de către personal.

„Sunt salarii mai mult decât rezonabile, şi meritate, de altfel, pentru munca pe care o desfăşoară în spital, dar am vrut să încurajăm pacienţii şi aparţinătorii să elimine acest obicei care se mai poate perpetua. Facem chestionar de feed-back pe aproape toate secţiile şi într-un procent de 1-2%, nu ştiu exact cât raportează, au fost sesizări că a existat suspiciune ade condiţionare a actului medical. Nu ştiu cât de relevante sunt cifrele, dar vrem să limităm acest fenomen care, cumva, s-a cronicizat în întreg sistemul sanitar. Nu voi ezita să iau măsuri disciplinare acolo unde sesizează pacienţii sau aparţinătorii, avem cazuri în comisia de disciplină, dar nu pe dare sau luare de mită, pe alte abateri, şi e foarte important ca tot personalul să înţeleagă că suntem la dispoziţia oamenilor“, a spus managerul.

Aspectul şi mai straniu este acela că managerul spitalului, cel care a avut iniţiativa postării afişului, a fost cercetat într-un dosar al fostului ministru al Finanţelor, Darius Vâlcov, tocmai pentru că ar fi intermediat şpaga între Vâlcov şi un constructor, în acest sens depunând, de altfel, mărturie în instanţă.

Nu toţi pacienţii sau aparţinătorii care intră în spital au şi văzut anunţul, iar în momentul în care l-au descoperit, unii au zâmbit. „Nu e de ajuns un afiş. Nu se fac ei bine cu asta. Noi suntem obişnuiţi să dăm, ei sunt obişnuiţi să ia, nu se uită la tine altfel“, a declarat un bărbat care îşi aştepta tatăl programat la un control în urma unei intervenţii chirurgicale.

O altă femeie, sosită la spital cu o nepoţică, s-a arătat de asemenea sceptică. „Şi să-ţi spună ei că nu mai au nevoie? Nu cred aşa ceva!“, a spus femeia, dezvăluind că doar cu doi ani în urmă fiica a plătit 700 lei ginecologului care i-a făcut cezariana. „I-a luat ultima (n.r. - medicul ginecolog), după ce s-a achitat faţă de ceilalţi. Puţin, o femeie omenoasă, se dădeau şi 10 milioane, şi 15, ea a luat 7 milioane şi restu’ i-a dat înapoi!“, a mai spus femeia.



Alte păreri au fost exprimate, în schimb, la uşa Terapiei Intensive. „Mi-a dat peste mână, n-a vrut să-i ia! A zis că are ce-i trebuie, că vrea să-l facă bine pe soţu’ meu şi că ar vrea, dacă i-am putea da noi, sănătate pentru ea, altceva nimic“, a spus o femeie care aştepta veşti despre soţul internat la Terapie Intensivă.



Aceeaşi opinie a exprimat şi o tânără, şi aceasta în aşteptare de veşti. „Aici chiar nu mi-a cerut nimeni nimic, nici nu mi s-a sugerat, iar personalul a avut un comportament de admirat, şi-a dat toată silinţa. Nu acelaşi lucru pot spune despre alte spitale, cel din Balş, de exemplu, unde se petrec lucruri... I s-a făcut avort unei minore de 15 ani, fără vreo declaraţie a tutorelui, vreun accept, ceva. Care e preţul? 10-15 (n.r. milioane lei vechi), vă daţi seama, era minoră...“, a spus tânăra.

Preşedinta Sindicatului Cadrelor Medii din Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, Roxana Dumitrescu, a declarat, la rândul său, că vede postarea acestui anunţ mai mult ca pe un demers de conştientizare a populaţiei şi spune că în ultima perioadă s-au schimbat lucrurile, iar cazurile de colegi care s-ar mai preta la a primi şpagă sunt sporadice. „Noi am vorbit foarte mult pe tema asta cu membrii noştri de sindicat, am reamintit cu fiecare ocazie pe care am avut-o. Nu mi se pare, însă, obiectiv un lucru, anume menţionarea nivelului brut al veniturilor. Între venitul brut şi venitul net diferenţa este de 45%“, a spus Dumitrescu, exprimându-şi, totodată, convingerea că pacienţii ar trebui să-şi asume răspunderea sesizării faptelor la conducerea spitalului, atunci când se confruntă cu aşa ceva.

