Farmaciştii nu mai văd sensul campaniei de testare în farmacii şi susţin vaccinarea: „Dacă-i dai voie virusului să se schimbe, ai terminat tot“

Testarea rapidă în farmacii, iar acolo unde aceste spaţii nu pot fi organizate respectându-se fluxurile separate de restul activităţii, în corturi lângă farmacii, ar fi o acţiune care nu-şi mai are rostul.

„Ar fi fost o idee bună cu jumătate de an în urmă“, spune preşedinta Colegiului Farmaciştilor Olt, Luiza Drăgoi. La acest moment însă, când testele rapide pot fi cumpărate din farmacii la preţuri accesibile, preţuri care, până la urmă, ar putea concura cu costul unei testări în campania „gratuită“ pe care o anunţau oficialii din Sănătate, farmaciştii nu văd unde ar putea fi interesul cetăţenilor.

Conform celor comunicate la lansarea ideii unei campanii masive de testare cu teste rapide, statul ar fi urmat să susţină costul testelor, iar farmaciştii dispuşi să participe în acest program de testare şi-ar fi stabilit costul manoperei. Toate rezultatele ar fi fost ulterior încărcate în platforma dedicată gestionării pandemiei.

Ce impedimente văd farmaciştii

O activitatea de testare în farmacii desfăşurată în paralel cu activitatea de bază va fi foarte greu de organizat, crede farmacist Luiza Drăgoi. Un angajat, practic, ar urma să facă doar testare. Ce se întâmplă, însă, legat de celelalte aspecte.

„Ce fac, iau altă casă de marcat pentru asta? Pentru că nu poate cel care a venit la testare să intre şi să plătească pur şi simplu, alături de cel venit să ridice medicamente. Persoana care recoltează ce face, încasează şi banii? Aceeaşi persoană completează şi datele în platformă, când anume face asta? Cum facem cu produsul biologic?“, sunt doar câteva dintre întrebările pe care le ridică şefa Colegiului Farmaciştilor Olt, în lispsa comunicării unor reguli deja stabilite.

Campania de testare ar fi putut avea succes într-un alt moment, crede Drăgoi, dar şi dacă ar fi fost organizată aşa cum se întâmplă în alte state, respectiv în centre dedicate, care doar asta fac.

„Noi nu vrem să facem pentru că nu avem unde şi nici cum. Ce să facem, corturi? (…) Or facem cum se face la nivelul Uniunii Europene, or nu mai facem deloc. Eu trebuie să îmbrac un angajat care iese din tură şi să stea undeva, dar nu pot să-I bag pe cel care-I testez pe aceeaşi uşă cu ceilalţi. Imi trebuie spaţiu separat, noi n-avem spaţiile împărţite pentru aşa ceva. Nu poţi să ţii materialul acela biologic, după ce-l recoltezi şi e pozitiv, oriunde. Şi peste toate, nu vine nimeni când aude că în momentul în care l-a făcut trebuie să-l şi declare, vă spun eu că nu mai vine“, a declarat Drăgoi.

Farmacista pune de asemenea problema echipamentelor de protecţie şi consideră că farmaciştii, care ar trebui mai întâi pregătiţi, pentru că nu ştiu tehnicile de recoltare, ar fi, de fapt, expuşi inutil unui risc.

„Ar trebui să se vaccineze la orice oră, ăsta este secretul“

Asistenţii de farmacie le-au transmis, la rândul lor, şefilor că nu sunt dispuşi să presteze o astfel de activitate. Aceştia se simt, de altfel, nedreptăţiţi, considerând că au fost uitaţi de-a lungul întregii pandemii, deşi au fost în fiecare zi, şi ei, faţă în faţă cu pacienţii, chiar mai mult, consideră aceştia, decât cei din cabinetele medicilor de familie care au consultat o vreme telefonic sau „de la fereastră“.

Pe de altă parte, spune Luiza Drăgoi, în acest moment al pandemiei mult mai importantă ar trebui să fie campania de vaccinare.

„Pe măsură ce se vaccinează şi o să ajungem la populaţie peste 60%, treaba cu testele va deveni perimată, încet-încet. Asta ar fi trebuit făcută cu o jumătate de an - un an în urmă. Acum contacţii pozitivilor, dacă sunt vaccinaţi, nu mai stau în izolare, deja sunt mulţi care nu-şi mai fac teste de pozitivare… Încet-încet mi se pare că nu prea mai are utilitate. Mai bine ne-ar fi dat să-i vaccinăm pe oameni mai repede. Părerea mea este că acum ar trebui insistat şi făcute campanii masiv pentru vaccinare. Ar trebui să se vaccineze oricând şi la orice oră, ăsta este secretul, trebuie să te mişti repede, pentru că dacă-i dai voie virusului să se schimbe, ai terminat tot. Dacă vaccinezi într-un an, nu ştiu dacă mai reuşeşti să ţii în frâu… Vaccinarea rapidă era ideea. Fiind mulţi vaccinaţi, dacă unul e pozitiv şi patru sunt vaccinaţi, celor patru nu le mai face nimeni nici teste, nu-i mai izolează, nu mai… Şi atunci, de ce mă pui pe mine să pun corturi?!“, a conchis farmacistul.

