Ce spun vecinii despre salariatul ALRO care şi-a pus capăt zilelor. Lider sindical: „Sunt cazuri şi încă vor fi“

Un bărbat în vârstă de 46 ani, angajat al fabricii de aluminiu din Slatina, ALRO, şi-a pus capăt zilelor la sfârşitul săptămânii trecute. Un coleg de serviciu l-a găsit pe bărbat, spânzurat, în garsoniera din municipiul Slatina în care locuia singur. La vedere, spun surse din apropierea anchetei, s-ar fi găsit şi o factură de utilităţi pe care bărbatul a aşternut patru cuvinte: „ultima variantă, o moarte“.

Bărbatul se afla în şomaj tehnic, încasând 75% din salariul de bază (veniturile s-au micşorat astfel cu mai mult de 25%, pentru că muncitorii aveau la lucru şi o serie de sporuri), societatea apelând la această soluţie pentru a nu trimite definitiv acasă sute de angajaţi. ALRO, cel mai mare consumator de energie electrică din România, se confruntă cu probleme mari de la sfârşitul anului trecut, nereuşind să încheie contracte pentru a-şi asigura energia. În ianuarie 2022 s-a luat decizia ca trei din cele cinci hale de electroliză să fie închise, la această dată funcţionând doar două. Problemele, în ciuda protestelor repetate ale angajaţilor, desfăşurate atât la Slatina, cât şi la Bucureşti, nu s-au rezolvat, spune unul dintre liderii de sindicat.

„Eu am tras semnale de alarmă şi am spus că oamenii, cu atâtea greutăţi pe care le au, vor face gesturi necugetate“, a declarat liderul sindicatului „Aluministul“, Constantin Popescu, pentru „Adevărul“. Liderul spune că situaţia la nivelul societăţii poate fi chiar mai gravă de atât. „N-avem curent, pentru anul viitor, decât pentru o hală, nu ştim ce se va întâmpla cu a doua, iar situaţia în care ne aflăm nu poate duce decât la concedieri masive. N-are cine să-i ia pe aceşti oameni. Ei sunt calificaţi în metalurgie“, a adăugat Popescu. Liderul spune că îi vin constant cereri de ajutor din partea membrilor de sindicat. „Pe mine mă sună, îmi spun, dar eu nu sunt psiholog. Încerc să-i întorc, încerc să-i ajut, dar nu reuşesc în totalitate. Sunt cazuri şi încă vor mai fi, ăsta e păcatul mare, că vor mai fi“, a mai spus liderul.

„El era tot timpul vesel, indiferent de situaţie“

Vecinii bărbatului care şi-a luat viaţa improvizând un ştreang din cablul de internet sunt şocaţi. „Ultima dată l-am văzut eu sâmbătă după-amiază. Am rămas şi noi aşa, blocaţi. Am auzit că au venit nişte colegi să-l ia la Uzină, că pregăteau nişte greve, ceva, şi... El era tot timpul vesel, indiferent de situaţie, nu era să nu rezolve ceva, dacă era de rezolvat. A fost un băiat cuminte, respectuos... Are soră, are fraţi, părinţi... Numai el să ştie ce a fost în sufletul lui“, spun vecinii. Aceştia mai spun că sora bărbatului le-ar fi spus că familiei nu i s-a arătat niciun bilet şi de asemenea că telefonul bărbatului ar fi fost găsit fără cartelă. „Dacă a scris bilet, o fi fost şi un pix, ceva, lângă, să se ia amprente, să se vadă dacă sunt ale lui, dacă...“, şi-au mai dat vecinii cu părerea.

„La data de 11 iulie a.c., în jurul orei 08:30, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 46 de ani, a fost găsit spânzurat, la domiciliu său, din municipiul Slatina. (...) În urma examinării sumare a trupului bărbatului, s-a constatat faptul că acesta nu prezenta urme vizibile de violenţă pe suprafaţa corpului“, au transmis reprezentanţii IPJ Olt, precizând că trupul bărbatului a fost transportat la Morga Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

