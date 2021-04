Ce spun medicii de familie despre vaccinarea în propriile cabinete. „Merge cum merge, ca la români, dar dacă...”

Doar 30% dintre medicii de familie din toată ţara au anunţat DSP-urile că se alătură campaniei de vaccinare pentru combaterea COVID-19 şi că îşi vor chema pacienţii la cabinet pentru administrarea dozelor. Nu au făcut-o mai mulţi pentru că au motive întemeiate.

În judeţul Olt au anunţat că sunt dispuşi să vaccineze la cabinet aproximativ jumătate dintre medicii de familie în contract cu CJAS, însă chiar şi aceştia semnalează o serie de disfuncţionalităţi în organizarea campaniei.

Mulţi au acceptat, o recunosc în anonimat, doar pentru a nu li se reproşa că nu dau o mână de ajutor, însă sunt convinşi că demersul va fi un fiasco. Totul porneşte în primul rând de la tipul de vaccin care le va fi repartizat: produsul de la Astra Zeneca, deja controversat, respectiv Johnson&Johnson, total necunoscut pacienţilor.

Doar cele două pot fi păstrate în condiţii obişnuite, în frigider, lucru pe care medicii îl fac şi cu alte vaccinuri (vaccinurile pentru copii din campania naţională, vaccinul antigripal etc.). Nici condiţiile care li se cer nu le sunt clare etc.

„Nu mai suntem ca dr. Quinn, să-i înfigem omului seringa-n inimă!“

Medicii de familie sunt chemaţi să vaccineze, în principiu, pacienţii de pe listele proprii. Vor putea administra câte 10 doze zilnic, în afara programului de lucru declarat la CJAS. Aici se termină lucrurile clare şi încep semnele de întrebare. „Ce condiţii ni se cer, pentru că formularea «în condiţiile vaccinării antigripale» este ambiguă?“. „Cine ne asigură EPI-PEN-ul? (autoinjector de epinefrină utilizat în caz de şoc anafilactic)“. „Cum vom realiza supravegherea post-vaccinare, unde, cu ce personal?“ etc.

„Clar, trebuie făcută vaccinarea, trebuie făcută cât mai repede şi, clar, trebuie crescut ritmul, dar ceea ce faci cu cinci, şase, şapte oameni (n. red. - aşa cum se întâmplă în centrele actuale de vaccinare) nu poţi să faci cu doi-trei şi să fie şi de calitate. Şi problema e că merge cum merge, ca la români, dar dacă se întâmplă ceva? Cum mai dormim noaptea? Eu nu vreau să moară nimeni sau să facă un şoc anafilactic. Şi atunci vorbim de EPI-PEN-uri, de timp de supraveghere de 15 minute, de trusă de urgenţă… Că pacientului, dacă-ţi face o hipotensiune, trebuie să-i pui repede o linie venoasă, trebuie să-i faci adrenalină sau EPI-PEN-ul. Nu mai suntem ca dr. QUINN, să-i înfigem omului seringa-n inimă, trebuie să facem medicină, ştiţi!? Pentru că vor veni controale la punctele de vaccinare. Gândiţi-vă ce va fi dacă se-ntâmplă ceva la un punct de vaccinare, ce se va întâmpla cu medicul respectiv!“, spune medicul de familie Marius Puenea.

Medicul este printre cei mai vechi voluntari de Cruce Roşie din judeţul Olt şi are la activ zeci de cursuri de prim-ajutor susţinute. Spune că este dificil să pui în situaţia de a reacţiona prompt în cazul unui incident major un personal care poate de 10 ani, sau poate niciodată, nu a realizat o resuscitare. Medicii semnalează, astfel, că această campanie are nevoie de o componentă de pregătire şi de dialog real între părţile implicate, or ce s-a întâmplat până acum a fost doar un schimb de e-mail-uri, seci şi reci, cu reprezentanţii DSP.

„Nu aşa se face. Toţi întreabă: dar n-o să vă ajute nimeni? Păi, primăria nu are fonduri şi n-au nici normative şi de-abia-şi plătesc salariile şi ce mai au pe acolo, Casa de Asigurări - a fost întrebarea ce ne dă - nu are în obligaţie aşa ceva, ei decât spun- faci contractul, bine, dacă nu… (…) Da, este necesar, da, vrem să facem, ne-am vaccinat şi recomandăm vaccinarea, este singura soluţie pentru a ieşi din pandemie, dar haideţi să ne strângem toţi, nu să trimitem nişte lucruri… «Eşti de acord, sau nu eşti de acord?» Păi, cu ce să fiu de acord? Ce norme o să ceri când o să vii în control?“, sintetizează medicul Marius Puenea situaţia în care sunt puşi medicii chemaţi să vaccineze.

Cât despre vaccin, medicul spune că de fiecare dată le-a expus pacienţilor toate informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie, despre toate vaccinurile, şi o va face în continuare, menţionând că probleme deosebite - în afara unor efecte deja cunoscute, cum sunt: febră, frison, mialgii - nu a înregistrat niciunul dintre pacienţii săi, indiferent de vaccinul care le-a fost administrat.

„Acum chiar toţi întreabă cu ce se vaccinează“

Numărul mic de medici de familie care se alătură campaniei depinde de asemenea, spune un alt medic, dr. Viorel Rădulescu, şi de situaţia în care medicii îşi desfăşoară activitatea în cabinet. Mulţi lucrează pe contra-tură, practic doi medici împart un cabinet, iar cum activitatea de vaccinare trebuie organizată în afara programului cu CJAS, apar alte probleme.

Şi medicul Viorel Rădulescu menţionează însă reticenţa pacienţilor când vine vorba de produsul de la Astra Zeneca, cel care le-ar putea fi repartizat pentru administrare.

„După discuţiile de acum nu cred că se va mai face cu Astra Zeneca, pentru că văd că este scadal european. Dar dacă se continuă se va încerca să fim scoşi ţapi ispăşitori. Se vor da 50 pe săptămână, păi, nu se vor face nici cinci pe săptămână, pentru că nimeni nu mai vrea, iar acum chiar toţi întreabă cu ce se vaccinează. Şi nu se vor vaccina. (…) O să le returnăm, pentru că nu o să avem cui să le administrăm“, spune dr. Rădulescu.

Medicii spun chiar că au fost solicitaţi fix atunci când lucrurile s-au încurcat, deşi puteau fi cooptaţi în campanie încă de la început.

„Au organizat aceste 900 de centre, în ideea că nu se putea la noi, dar cum au investit în aceste centre, acolo unde sunt cabinete grupate se putea face centru şi la noi. Asta însemna să luăm noi banii, iar la noi nu se poate fura nimic, totul este fiscalizat, dar în centrele de vaccinare cine-i verifică, când au luat milioane de măşti şi aparatură la preţuri exorbitante?“, a conchis dr. Viorel Rădulescu.

Vă recomandăm şi:

De ce e sigură vaccinarea cu serul AstraZeneca. Medic: Oamenii se îndoapă cu ivermectină de pe piaţa neagră

Numărul deceselor provocate de COVID-19 la nivel global a depăşit pragul de 3 milioane