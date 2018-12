Ce rol are lista cu dorinţe şi lucruri de făcut în noul an. Consilier: „E important să nu te «risipeşti»“

Deloc puţini sunt cei care au învăţat, de-a lungul anilor, ca în ultimele zile din decembrie să privească, important ar fi cât mai obiectiv, înapoi, să realizeze cum a fost cu adevărat anul, ce-au făcut şi ce mai rămâne de pus la punct.

Psihologii spun că sfârşitul de an este pur şi simplu un prag, aşa îl percepem, simţim că ceva s-a terminat şi că altceva începe. Mulţi ne legăm de acest prag şi astfel găsim puterea interioară de a schimba lucrurile, alţii rămânem la stadiul de a conştientiza doar, fără a trece la acţiune. De multe ori, diferenţa dintre o atitudine şi alta o face această listă cu dorinţele şi planurile pentru noul an.

„Pentru mulţi este, într-adevăr, o modă, însă e important în viaţă să ai scopuri şi planuri pentru care să lupţi,lucruri pentru care te trezeşti dimineaţa, dincolo de cele pe care oricum trebuie să le faci. Unii sunt mai ordonaţi din fire, nu fac oricum lucrurile la întâmplare, şi atunci nu au nevoie neapărat de ceva scris, însă ajută foarte mult să ai în faţa ochilor acea listă, şi în timpul anului“, spune consilierul psiholog Speranţa Mihalcea.

Simplul fapt de a pune pe hârtie o dorinţă îţi creează o emoţie pozitivă şi o dispoziţie de luptă. Este important, însă, ca pe listă să se regăsească obiective care depind în cea mai mare măsură de noi.

„Există o vorbă: «Omul propune, Dumnezeu dispune!», nu cred că e realist să ne propunem să facem în anul care vine al doilea copil, când nu este un lucru pe care să-l putem controla, putem însă visa la asta. Dar constantând că în anul care trece n-am avut, de exemplu, mai deloc timp pentru noi, ne putem propune să schimbăm lucrurile în sensul ăsta. E important să nu te «risipeşti»“, mai spune consilierul, subliniind că analiza realistă a ceea ce am realizat din ce ne propusesem are aici un rol determinant.

O scrisoare la fiecare sfârşit de an şi un panou al dorinţelor la vedere

Lista cu dorinţe este chiar o metodă de programare neurolingvistică, ne lămureşte psihoterapeutul Camelia Tiţa, care ne îndeamnă ca la fiecare sfârşit de an să scriem o scrisoare în care ne evaluăm reuşitele, mulţumim pentru tot ce am trăit bun şi ne proiectăm obiectivele pentru anul următor. Aceste dorinţe se pot regăsi ulterior chiar pe un panou al dorinţelor, pe care să îl aşezăm la vedere, fiecare obiectiv postându-l sub forma unui mesaj, sau a unei fotografii – de exemplu, dacă ne dorim să mergem într-o vacanţă într-un loc anume, putem pune pe respectivul panou o fotografie cu acea destinaţie. Scrisoarea făcută la sfârşit de an este recomandat să o vizualizăm cu ochii minţii în tot cursul anului. În ea se pot regăsi inclusiv obiective pe termen mai lung de un an – de exemplu să construim casa visurilor noastre –, însă în respectivul an va trebui să mişcăm lucrurile: să prospectăm piaţa, să cumpărăm terenul etc.

„Noi ne ridicăm vibraţia, noi o scădem“, spune psihoterapeutul, explicându-ne că avem şanse de reuşită atunci când şi acţionăm pentru îndeplinirea acelor obiective, când nu ne lăsăm cuprinşi de apatie, de stres, când nu ne pierdem în bârfe, nu ne plângem şi când ne asociem cu oameni care nu ne pun piedici şi nu ne descurajează. Ar fi interesant de urmărit, în acest sens, persoanele pozitive şi modul cum viaţa lor pare totdeauna lipsită de piedici, acestea fiind ca un „magnet“ pentru experienţele bune. „Chiar dacă cel de lângă tine, un prieten, altcineva, îţi spune - «e o prostie ce-ţi doreşti tu, visezi la cai verzi pe pereţi!», trebuie să ai curajul să crezi în acel lucru şi să faci paşi pentru a-l îndeplini. «E dorinţa mea, e treaba mea!» trebuie să fie răspunsul“, mai spune psihoterapeutul.