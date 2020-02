Cât de gravă este starea nou-născutului abandonat de mama infirmieră într-o casă părăsită. „Adaptarea la viaţa extrauterină nu s-a făcut“

Copilul infirmierei de la Spitalul Orăşenesc Balş lăsat în frig şi mizerie timp de trei zile se află în stare gravă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.

Copilul a fost transferat vineri-seara, 31 ianuarie 2020, de la spitalul din Slatina unde timp de câteva ore medicii neo-natologi s-au luptat să-i aducă temperatura corpului la valori normale (copilul a avut în momentul preluării temperatura corporală 32 grade Celsius) şi să-l echilibreze, în cursul serii luând decizia de a fi transferat la un spital de rang superior. Medicii slătineni au luat această decizie având în vedere riscul de a se instala degerăturile la nivelul membrelor.

Copilul care are, conform declaraţiilor mamei, Tatiana Truţă, o femeie de 40 ani, din Morunglav, o localitate din apropierea oraşului Balş, şapte zile de la naştere, se află în stare gravă la spitalul din Craiova.



„Nou-născutul este internat în clinica de Terapie Intensivă la spitalul nostru, în stare gravă, deshidratat, în stare septică. (...) Deocamdată tegumentele sunt calde. La început poate a avut leziuni date de hipotermie. Respiră spontan, nu are nevoie de aparate ca să respire. Nou-născutul, ca şi sugarul, nu este un adult în miniatură. Este un individ cu patrticularităţile lui, cu foarte-foarte multe diferenţe faţă de un adult, aşa încât el avea nevoie de îngrijiri speciale pentru vârsta lui, ceea ce nu a primit. Problema este în ce mediu a născut, în ce mediu a stat copilul. Deocamdată este în reanimare, face tratament specific, este încălzit, pruimeşte tratament complex de reanimare, este supravegheat atent, monitorizat atent, investigat. Un nou născut cu probleme de sănătate este un nou-născut instabil, din toate punctele de vedere. Adaptarea la viaţa extrauterină nu s-a făcut. Sunt probleme de adaptare, de existenţă, deci viaţa îi este pusă în pericol“, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean ed Urgenţă Craiova, dr. Cristiana Geormăneanu, în cursul serii de sâmbătă, 1 februarie 2020.



Cazul copilului abandonat în casa părăsită din Morunglav a şocat comunitatea, cu atât mai mult cu cât femeia care a procedat astfel, văduvă în prezent, mai are doi copii, cel mai mare, o fată, deja major. Femeia avea un loc de muncă, fiind angajată pe post de infirmieră la spitalul din Balş, avea şi un autoturism şi permis de conducere, după ce l-a dus pe nou-născut din locuinţa în care domicilia în casa părăsită care a aparţinut bunicilor femeii alăptându-l, de altfel, în maşină, o dată pe zi.

Anchetatorii urmează să stabilească cum s-au petrecut exact lucrurile, unde a născut, dacă a primit ajutor în acele momente, dar şi ce intenţii avea în ceea ce-l priveşte pe cel mic. Dosarul este instrumentat deocamdată de poliţiştii din cadrul IPJ Olt, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Balş, fiind vorba de un dosar de rele tratamente aplicate minorului. Mama va fi supusă şi unei expertize psihiatrice.