Bărbatul care şi-a pierdut soţia în urma unei naşteri la Spitalul Caracal spune că nici copilul nu e bine

Ionuţ Alfred Calistru Toncu, din Corabia, judeţul Olt, este din nou tată, de două zile, însă a rămas văduv după ce soţia lui a murit la câteva ore după naşterea naturală a unui copil aparent sănătos. Medicii de la Spitalul Municipal Caracal au intervenit de urgenţă pentru a stopa o sângerare, însă Cristina, proaspăta mămică, a intrat în stop cardio-respirator. A fost resuscitată şi transferată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, unde însă a decedat. Familia, deşi are de gând să-i tragă la răspundere pe medicii de la Caracal, are în schimb de rezolvat o altă problemă. Starea nou-născutului nu este chiar bună, potrivit medicilor din Caracal, astfel că au cerut transferul la un spital de rang superior. Aşa se face că de sâmbătă, de la miezul zilei, se caută cu disperare un loc într-un spital din Craiova sau Bucureşti, după cum a solicitat familia, însă tot ce s-a putut obţine este un loc la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, unitate peste rangul celei din Caracal.

„Oameni buni, starea copilului nu este OK, analizele nu sunt bune, medicul neonatolog din Caracal cere transferul lui... A sunat la toate spitalele din Olt, Dolj, Bucureşti, toţi refuză transferul pe motiv că nu au locuri sau că trebuie să sune cineva cu relaţii să aprobe. Vă rog distribuiţi peste tot...“, a scris tatăl bebeluşului, pe Facebook.

„Tălpile lui vineţi sunt provenite de la o naştere dură, provocată“

Tatăl disperat a declarat pentru „Adevărul“ că a fost martor la încercările medicului neonatolog de a-l transfera pe micuţ la un alt spital.

„Analizele copilului n-au fost bune de când s-a născut. Copilul a avut ceva probleme şi s-au făcut trei seturi de analize care n-au ieşit bune. Şi astăzi, doamna doctor m-a sunat că cere transferul copilului, este şi doctora care a asistat la naştere. Eu am venit la spital, am încercat să sunăm la câteva spitale, toate spitalele au refuzat-o. I-am spus: credeţi că la spitalul Slatina ar fi OK? Şi ea a spus că n-ar fi OK, pentru că nu există radiografii să i se facă copilului, să se vadă tot, să se vadă toate analizele, amănunţite, să se vadă ce are. Dânsa, vorbind cu managerul, eu începând să fac scandal p-aicea, ei acum fac actele pentru spitalul Slatina. Le fac, dar nu cu acordul meu sau ceva. Am sunat şi la Colegiul Medicilor, sau ce-a fost, şi mi s-a spus că odată ce doctoriţa pune copilul pe salvare cu motivul – pentru analize şi pentru diagnostic – orice spital din ţară asta îl aprobă. Dar nu, doctora spune că ea vrea aprobare, să spună cineva – da, domnule, aduceţi-l aicea!“, a spus tatăl.

Tatăl a cerut disperat transferul copilului la un spital din Bucureşti FOTO: Facebook/Ionuţ Alfred

Medicii i-au explicat tatălui că bebeluşul respiră singur, însă nu se alimentează corespunzător şi a fost diagnosticat şi cu o infecţie materno-fetală, pentru care i se administrează antibiotic.

„Copilul s-a născut cu tălpile vineţi, a făcut un icter foarte mare, are o infecţie, este băgat pe antibiotic, pentru că mama a avut o infecţie urinară şi mi-a zis că din cauza asta, şi el este foarte sensibil, la orice zgomot, la cea mai mică atingere... Tălpile lui vineţi sunt provenite de la o naştere dură, provocată“, a detaliat tatăl.

„E bine să fie transferat către un spital de rang superior“

Managerul spitalului din Caracal confirmă că s-a încercat, ore întregi, transferul micuţului către un alt spital, însă spune că starea copilului nu este foarte gravă. Problemele depistate depăşesc, însă, rangul spitalului. „Ne pătimim de la ora 13.00 să facem transferul. El are un icter moderat şi o policitemie, adică nu este grav copilul, dar ai noştri spun că problemele depăşesc gradul spitalului nostru şi ei sunt obligaţi să-l transfere. Şi problemele au apărut de la faptul că tatăl vrea la „Grigore Alexandrescu”, la Bucureşti, or noi n-am reuşit să obţinem pat acolo. Tot sunăm, şi eu m-am implicat, au deja locurile depăşite“, a declarat managerul Liviu Radu.

În cele din urmă, s-a obţinut transferul la spitalul din Slatina.

Cum a ajuns mama să nască într-un spital suport-COVID

Spitalul Municipal Caracal este în această perioadă spital suport-COVID, iar aici ar trebui să nască pacientele suspecte sau confirmate cu COVID-19 sau pacietele care reprezintă o urgenţă. Cristina Toncu Calistru nu se încadra în niciuna dintre situaţii, însă sarcina i-a fost urmărită de medicul alături de care a şi născut băieţelul.

„Soţia mea a ajuns la Caracal deoarece doamna doctor Truşcă lucra la cabinetul particular unde am efectuat toate analizele, pentru că ni s-a spus că nu avem voie în spital”, a povestit bărbatul, adăugând că, în aceste condiţii, soţia sa a rămas în spital. „Ultima oară când am vorbit cu ea a fost când s-a dus la baie şi a făcut o baltă de sânge. I-am spus să întrebe asistenta, că nu e normal ce i se întmplă. Şi atunci a fost ultima dată când am vorbit cu ea. Joi, la ora 17,00. Deci, totul a fost normal, toate analizele ei, corecte, copilul - sănătos, ea trebuia să nască, în analize, ieşea că pe 25. Normal, s-a provocat o sarcină aici“, acuză bărbatul.

După naştere, a intervenit complicaţia, o sângerare care în cele din urmă i-a obligat pe medici să-i facă o intervenţie deosebită, histerectomie totală, ceea ce presupunea că femeia nu mai putea să dea naştere altor copii. Medicul a declarat că femeia nu şi-ar fi dat acordul, dorindu-şi mult şi o fetiţă (mai avea casă un băiat). În cele din urmă, însă, lucrurile au dus către intervenţia chirurgicală de urgenţă.

„Când a intrat în sală s-o chiureteze trebuia să intre cu medicul de gardă, medicul chirurg, însă doamna doctor ginecolog a decis că doctorul respectiv nu este compatibil, şi că doctorul Bojan cu care lucrează la clinică este compatibil. Să-l sune să vină de acasă. A durat, normal că a durat. Doamna doctor mi-a spus că nu i-a găsit vene să-i bage sânge, că pierduse prea mult sânge. I-a găsit o venă şi aceea s-a spart, şi după aceea nu i-au mai găsit venă. Cum, doamnă? Tăiaţi până la os şi tot găseaţi o venă. Uterul ei a fost scos, uterul este o probă. Dacă l-a aruncat, eu nu mai am ce să fac, uterul acela medicului legist îi oferă tot – când a avut loc travaliul, cum... Domnul doctor de gardă nici n-a intrat în sală, l-a chemat pe doctorul Bojan, tocmai de-asta poate l-a chemat, să ascundă probe. Că am vorbit şi eu cu un medic ginecolog şi mi-a spus că uterul este singura probă – când au apărut contracţiile, la ce oră, cât a durat travaliul, ce hemoragie a făcut, când s-a produs...“, acuză acum soţul femeii. Bărbatul spune că până şi transferul către spitalul din Craiova s-ar fi solicitat târziu.

„Ei îmi spun că ea şi-a revenit, dar nu m-a sunat. Sunam în disperare. De la ora 9,00 când i-au scos uterul, ei au trimis-o la ora 2,00 cu salvarea. A trimis-o aşa, fără să-i găsească venă, fără să-i bage sânge...“, a mai povestit soţul.

„Familia şi-a ales medicul, aici nu putem regla noi“

Şi conducerea spitalului are mai multe semne de întrebare, dar şi explicaţii. S-a declanşat o cercetare administrativă şi se vor face publice în curând şi concluziile, dă asigurări managerul Liviu Radu. Cert este faptul că pacienta a ajuns să nască la Caracal, în acte, pentru că reprezenta o urgenţă, nu ar fi putut ajunge la Slatina sau la Craiova.

„Depinde de medicul de gardă, Gina Truşcă, şefa secţiei, aşa a gestionat cazul. În mod normal, naşterile nu sunt decât pentru urgenţe, da, o dată, dar suntem suport COVID, adică pentru femeile care.... Pacienta n-a fost aşa (din categoria de paciente suspecte sau confirmate cu COVID-19 – n. red.), a decis totuşi să nască aici, pentru că spunea că altfel nu putea să ajungă la Craiova sau la Slatina. (...) Familia şi-a ales medicul, aici nu putem regla noi. Dacă medicul a zis că e o urgenţă...“, a declarat dr. Liviu Radu.

Managerul respinge însă informaţia, oferită chiar de medicul ginecolog care a asistat femeia la naştere, că nu ar fi avut posibilitate să ventileze pacienta pentru că ventilatoarele erau ocupate cu pacienţii COVID-19 în stare gravă.

„Cum să nu avem! Nu, nu, nu! Noi în sală avem aparatul de anestezie plus oxigen. Avem oxigen în fiecare sală. Nici nu poate să intre în sală fără, nu există sală fără. N-a fost nevoie de intubare, a făcut stop, au resuscitat-o, a răspuns, şi a mai făcut un stop la Craiova. Ea n-a avut nevoie de intubare. E o neînţelegere undeva. Mie mi-e greu să cred că Gina Truşcă (n. red. – medicul pacientei) a spus că nu e oxigen. Noi avem şase săli, avem tot ce trebuie, nu există sală de operaţie fără oxigen. Aici şi noi o să ieşim cu o declaraţie luni, am pus şi noi cap la cap lucrurile, să vedem ce s-a întâmplat“, a mai spus managerul spitalului din Caracal.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Medic acuzat de malpraxis. „I-am dat mii de euro şi ea mi-a omorât copilul”. Doctorul respinge acuzaţiile

Doi medici care au lăsat să zacă pe un pat de spital un bebeluş prematur au fost trimişi în judecată