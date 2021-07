Anchetă în Olt după examenul de Evaluare Naţională. „Asta este frustrare şi răzbunare“

În plină procedură de admitere la liceu, în judeţul Olt se anchetează două sesizări transmise prin Tel Verde, privind examenul de Evaluare Naţională. În centrul de examen de la Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă“ din Slatina, o profesoară de Limba română ar fi intrat în sala de examen în timpul primei probe şi le-ar fi indicat elevilor săi anumite răspunsuri pe foaia de concurs. La fel s-ar fi întâmplat şi la Matematică.

Şcoala în care se presupune că s-a produs incidentul a avut 52 de elevi la Evaluarea Naţională, provenind din două clase, cu profesori diferiţi la Limba română. 19 dintre elevii de la „Vlaicu Vodă“ au medii de admitere între 9.00 şi 10.00 (aici a fost şi o medie de 10), iar 16 elevi au medii între 8,17 şi 8,99. Un singur elev din cei 52 are media la Evaluarea Naţională sub 5 (4,25), acesta reuşind să obţină 5 la Limba română şi 3.50 la Matematică, iar media de admitere fiind 5.18 (elevul are 8.30 media din gimnaziu).

Apel anonim

Apelul la Tel Verde, recepţionat la nivelul Ministerului Educaţiei, a fost făcut anonim. Se sesiza astfel că la prima probă, cea la Limba şi literatura română, în sălile de concurs ar fi intrat de mai multe ori profesoara de Română care a predat la clasa a VIII-a A. Pe imaginile video s-ar putea observa cum profesoara se apropie de banca anumitor elevi şi le indică acestora ceva pe foaia de concurs. Ca misterul să fie complet, în trei din cele patru săli în care s-a susţinut concursul imaginile video înregistrate nu sunt însoţite de un bun nivel al sunetului, astfel că nu se aude ce spune profesoara, susţin surse din anchetă.

Directorul şcolii, care a fost şi preşedintele comisiei de examen din şcoală, spune că nu s-a produs nicio încălcare a vreunui regulament acolo. „Profesoara nu a intrat din afară, profesorul a fost membru al comisiei, nu interzice nicio prevedere ca profesorul de Română, de Matematică, să nu facă parte din comisie. (...) Nu a intrat femeia nicăieri, în nicio clasă, fără mine. A intrat când s-au dus subiectele şi a intrat la ştampilat. Să termine cu mizeriile astea că m-am săturat. Asta este frustrare şi răzbunare. Să suni şi să arunci cu noroi în unul din cei mai buni profesori din oraşul ăsta, şi din Olt, o faci intenţionat“, a declarat directorul şcolii, prof. Denisa Maican, pentru „Adevărul“.

Că nimic suspect nu s-a întâmplat acolo o pot dovedi şi rezultatele elevilor, care sunt în concordanţă cu notele de la simulare, dar şi cu mediile din anii de gimnaziu, a mai spus Maican.

Inspectorul şcolar general, prof. Victor Iacobescu, a confirmat că sesizarea a fost cercetată la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt. Nu s-a ajuns, deocamdată, la o concluzie finală. Mai mult, o a doua sesizare ar fi vorbit despre o practică asemănătoare şi la Matematică, susţin surse din anchetă. Cel mai probabil nu doar raportul în urma anchetei administrative, ci şi imaginile din cele patru săli de examen vor ajunge în zilele următoare către Ministerul Educaţiei.

