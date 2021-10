Şoc pentru nevaccinaţi în prima zi de restricţii în instituţii: „Mi-a spus să depun online. Ce e aia?“

Sunt zile grele pentru persoanele care au de rezolvat probleme în diverse instituţii publice şi care nu pot prezenta certificatul verde, devenit noul paşaport de acces. Hotărârea de Guvern nr. 1130/2021 stabileşte că în instituţiile publice şi în clădirile de birouri cu peste 50 persoane (cu excepţia angajaţilor) nu se mai poate intra decât cu prezentarea unui certificat verde valabil. Acesta se obţine în cazul vaccinării cu schema completă (după 10 zile de la ultima doză), al trecerii prin boală (valabil 180 zile), în cazul unui test RT-PCR negativ pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 (este valabil 72 ore), sau în cazul unui rezultat negativ certificat al unui test antigen nu mai vechi de 48 ore. Deşi despre aceste reglementări s-a vorbit intens în ultimele zile, zeci de persoane care au avut, luni, 25 octombrie 2021, probleme de rezolvat într-o instituţie publică au plecat de acasă convinşi că vor rezolva problema lipsei certificatului „la faţa locului“.

„I-am arătat, dar a zis că nu e valabil. Şi nu mi-a primit actele“

Clădirea cu patru etaje de pe Aleea Tineretului din Slatina, care găzduieşte trei instituţii importate - Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Asistenţă Socială (AJPIS), Casa Judeţeană de Pensii şi Inspectoratul Teritorial de Muncă, a fost luată cu asalt şi luni, la fel ca într-o zi obişnuită. Agentul de pază postat la intrarea principală i-a luat la întrebări pe cetăţeni şi i-a „triat“ rapid. Cine are treabă la „Direcţia Muncii“ (AJPIS) trebuie verificat de un funcţionar de la parter care are instalată pe telefon aplicaţia de verificare a certificatului verde. Nu ai certificatul, primeşti o bucăţică de hârtie pe care sunt notate două adrese de e-mail şi eşti invitat să depui totul online. Agentul de pază are, de altfel, un teanc generos de astfel de bileţele, spre disperarea oamenilor. „Şi ce să fac eu acum cu ăsta? Să le depun cum? Cum adică pe e-mail, ce e ăla?!“, ies oamenii buimăciţi şi se reazemă de peretele clădirii în aşteptare, să vadă „cum stă treaba”. „Poate reuşim noi cumva“

„De la Casa de Pensii nu mi-au zis nimic, de la ei nu am bileţele. Eu mă uit la om pe telefon sau pe hârtie, văd ce-mi arată, dar nu pot să spun eu dacă e al omului certificatul sau e al altcuiva“, spune omul de la pază, aşa că celor care au treabă la Pensii le permite să urce după această verificare sumară. Ba, unii mai scapă şi neverificaţi.

Mulţi cetăţeni au plecat spre casă cu un bileţel în mână şi cu problema nerezolvată FOTO: A.M.

În holul de la etajul 1 al clădirii, unde se adună cei care au treabă la ghişeele Casei de Pensii, e ceva lume. Sunt din nou întrebaţi de certificat când ajung în faţa funcţionarului de la ghişeu. „Eu am certificat, dar mi-a zis că nu mai e valabil şi n-a vrut să-mi primească actele. A zis că să le depun online. Şi acum eu cum fac? Dumneavoastră ştiţi să le trimiteţi online, să m-ajutaţi?“, răspunde derutat un cetăţean care n-a reuşit să-şi rezolve problema. Îi oferă, în schimb, o soluţie o doamnă de alături care aşteaptă să ajungă în faţa altui funcţionar. „Vă spun eu cum faceţi: mergeţi acasă la dumneavoastră la comună, vă duceţi la primărie şi de acolo vă trimit actele aici, aşa se poate!“, pare convinsă femeia că asta e soluţia, doar n-o să-l dea afară şi din primăria din sat, cât o fi ea de instituţie publică.

Ghişeu cu acces din exteriorul clădirii la CJAS Olt

„E greu pentru oameni, nu înţeleg, dar să ştiţi că nu li se permite să urce. Am avut o situaţie cu o persoană fără certificat verde şi a coborât o colegă să preia documentele, nu i-a permis să urce“, încearcă să ne convingă o angajată a Casei de Pensii că de fapt nu s-ar permite accesul celor fără certificat verde nici în sala de aşteptare, dar că, pe de altă parte, se caută soluţii ca oamenii să-şi rezolve şi problemele care nu suportă amânare.

În sala de aşteptare încă ajung cetăţeni cu certificat verde valabil, dar şi alţii care sunt îndrumaţi să depună documentele online FOTO: Alina Mitran

Între timp, afară, pe scările de acces în instituţie, se tot adună oameni care, în urma discuţiei cu agentul de pază, se pun pe aşteptat. Unii chiar îşi aşteaptă rândul la vreun ghişeu de la etajele superioare, alţii tot speră să-i „îndulcească“ pe funcţionari. „Am certificat, cum să n-am, păi, altfel mai plecam de-acasă?“, răspunde o femeie venită de la peste 40 de kilometri, din localitatea Traian din Olt, care aşteaptă să intre în clădire. Este deranjată în mod evident de întrebare şi prea puţin dispusă să converseze pe tema restricţiilor. Alţi oameni, în schimb, critică cu glas scăzut noile măsuri. „Unii poate chiar au vaccinul făcut, dar de unde ştie omul să-l scoată cum zic ei, pe telefon, să-l caute nu ştiu pe unde…!“, se arată oamenii supăraţi.

Cetăţenii fără certificat verde primesc la intrare, de la agentul de pază, un bileţel cu două adrese de e-mail ale AJPIS la care pot trimite documentele FOTO: Alina Mitran

Reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Olt au găsit, în schimb, o altă metodă de a le oferi oamenilor serviciile de care au nevoie. Astfel, au stabilit ca cei care prezintă certificatul verde valabil să intre şi să-şi rezolve problema la ghişeele din interior, iar nevaccinaţii să stea de vorbă cu funcţionarii de la cele două ghişee la care este permis accesul din exteriorul clădirii.

La CJAS Olt sunt amenajate două ghişee la care cetăţenii au acces din exteriorul clădirii FOTO: Alina Mitran

După ce, luni-dimineaţă, nevaccinaţii au fost trimişi să-şi rezolve treburile depunând online documentele la mai multe instituţii ale statului, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a revenit, după prânz, cu o nouă hotărâre, Hotărârea nr. 94, prin care câteva categorii de persoane sunt exceptate de la obligativitatea prezentării certificatului digital. Printre acestea se numără şi „persoanele care necesită acces la servicii medicale şi prestaţii sociale“, astfel că accesul la ghişeu se poate face, din nou, fără restricţii în anumite instituţii publice.

