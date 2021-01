Studentă certată de un cadru universitar pentru că i s-a adresat cu „Domn’ profesor”. „Nu ţi se pare că eşti penibilă?” VIDEO

Pntru că i s-a adresat cu ”domn’ profesor” în loc de ”domnule profesor”, cadrul universitar o ceartă pe studentă. Fata îi spune că-i pare rău pentru formula de adresare folosită, însă dascălul continuă să-i ţină o întreagă teorie.

Jurnaliştii Ora de Sibiu au publicat înregistrarea discuţiei dintre cei doi. În cauză ar fi profesorul Eugen Bîrsan de la Facultatea de Ştiinţe din Sibiu, surprins în timp ce preda un curs de fizică la Facultatea de Inginerie.

Profesorul este indignat că „primarului de la ţară i se spune „domnule primar”, iar lui i se adresează cu „domn’ profesor”.

„Nu ţi se pare că eşti penibilă?” o întreabă profesorul pe studentă.

Mai mult, acesta îi spune că „dacă nu te duce capul, mai bine taci”.

Profesorul Bîrsan a explicat jurnaliştilor Ora de Sibiu că nu l-a deranjat modul de adresare, dar avusese o discuţie în prealabil ce pornise de la faptul că unii studenţi foloseau această formulă de adresare chiar şi în scris, în anumite e-mailuri.

„Sincer vă spun, şi eu foloseam acest apelativ în vorbirea orală, dar am înţeles că nu este frumos şi m-am corectat, de aceea am vrut să-i învăţ şi pe ei. Nu era prima discuţie de acest gen, am mai avut-o şi înainte. Într-adevăr, poate că am fost puţin exigent dar nu a fost cu intenţia de a jigni pe cineva, probabil că trebuia să folosesc o formulă mai delicată. Discuţia a avut intenţie constructivă. Şi am văzut în comentarii că oamenii au înţeles greşit comparaţia mea cu adresarea către primarii de la ţară. Nici acolo nu a fost vorba de atitudine de superioritate sau de intenţia de a jigni pe cineva, Doamne Fereşte. Până la urmă toţi ne tragem de la ţară, a fost o comparaţie de limbaj doar, atât.”, spune profesorul Eugen Bîrsan.

Conducerea Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu a transmis că sunt împotriva „oricăror atitudini care contravin principiilor şi conduite universitare. Vom analiza situaţia la nivelul universităţii şi vom lua o decizie în consecinţă.”.

VIDEO: Ora de Sibiu

