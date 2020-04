Stâna ororilor din Avrig. Trei fraţi, daţi la câini de tatăl beţiv: „Îi bate în fiecare zi”

Bătuţi şi flămânzi au fost puşi să doarmă în ţarcul câinilor. Monstruozitatea a fost ulterior povestită unei mătuşi care a alertat autorităţile.

„Cel mic e tot lovit şi muşcat”

Copiii - trei băieţi, de 10, 11 şi respectiv 15 ani, şi o fată de 13 ani - au rămas orfani de mamă în urmă cu cinci ani când aceasta a murit din cauza unor ciuperci otrăvite. Luni seara, după ce au fost bătuţi, băieţii mai mici şi sora lor au fost puşi să doarmă în ţarc cu câinii de la stână.

Rudele au declarat pentru reporterul Ora de Sibiu că părintele devine violent sub influenţa băuturilor alcoolice: „A început băiatul cel mare, care are 15 ani şi apoi i-a luat în primire tatăl. Pe cel mic l-au dat la câini. E tot lovit şi muşcat. Are răni şi mai noi şi mai vechi pe corp. Nu e prima dată când face asta. În fiecare zi îi bate şi îi ţine flămânzi”, a povestit, printre altele, mătuşa copiilor care a mărturisit că micuţii sunt ţinuţi flămânzi şi murdari, iar coşmarul lor ţine de cinci ani, de când le-a murit mama.