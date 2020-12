Alegeri parlamentare 2020. PNL, creditat cu peste 42% dintre voturile sibienilor

Conform numărătorii paralele a USR PLUS, după centralizarea datelor de la 60% din secţiile de vot din judeţ, candidaţii USR PLUS la Camera Deputaţilor au obţinut 20,22% din voturi, cei ai PNL - 42,84%, cei ai PSD -13,90%, iar cei ai AUR - 9,50%.

La Senat, situaţia este următoarea: USR PLUS - 21,14%, PNL - 42,93%, PSD - 13,97%, AUR- 9,67%.

Alianţa USR PLUS Sibiu mulţumeşte, într-un comunicat de presă transmis duminică noapte, sibienilor pentru încrederea acordată şi îi felicită pe toţi cei care au fost la vot în condiţiile speciale în care s-a desfăşurat acest scrutin.

"Sibienii ne-au dat un mesaj foarte clar: nu se poate face reforma în România fără USR PLUS. Sibiul rămâne un oraş şi un judeţ european care susţine o Românie ce are disperată nevoie de reforme”, a declarat Dan Barna, copreşedinte USR PLUS.

Reprezentanţii USR PLUS spun că rezultatul îi responsabilizează şi mai mult.

"Suntem pregătiţi să participăm la guvernare şi să luptăm pentru proiectele candidaţilor pe care Alianţa i-a propus la Sibiu. USR PLUS este gata să poarte discuţii cu acele partide politice care vor o guvernare onestă şi competentă. (...) La Sibiu aşteptăm rezultatul final al numărării voturilor şi o situaţie clară asupra repartizării mandatelor. Mulţumim tuturor celor care ne-au susţinut în această campanie. Aveţi în continuare grijă de voi", mai scrie în comunicat.

