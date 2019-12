Răsturnare de situaţie în cazul dublei crime de la Satu Mare. Câinele de urmă a „mirosit” un alt suspect

Pentru a elucida iţele dublei crime din Bârsău de Sus, poliţiştii sătmăreni au apelat la un câine de urmă al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş. Teba, patrupedul care împreună cu conductorul său a fost distins cu titlul de „Cel mai bun cuplu canin” al Poliţiei Române, i-a condus pe oamenii legii pe o nouă pistă. Acesta a dus echipele de cercetare spre locuinţa unui bărbat din localitate, iar casa acestuia este percheziţionată de către poliţişti.

Cei doi bărbaţi de etnie romă s-au aflat în zonă la momentul nepotrivit

Practic unul dintre bărbaţi a mers acasă la una dintre victime pentru a vinde plăpumi. I-a vândut trei bucăţi, după care a mers la vecina ei pentru a o întreba dacă nu doreşte să cumpere şi ea ceva. Astfel, toţi trei au mers acasă la femeie, dar a intrat doar vecina, unul dintre bărbaţi a rămas în maşină, iar celălalt în faţa locuinţei. Când a văzut că nu mai iese femeia, acesta din urmă a mers la soţul ei pentru a-i cere banii pentru produsele achiziţionate de nevasta lui.

„A intrat şi nu a mai ieşit afară. Am strigat, nimeni nu a zis nimic. Timp de 20 de minute am aşteptat afară, ca să îmi dea banii sau plapuma. Am văzut că nu vine între timp şi m-am dus la soţul ei şi i-am zis că soţia a intrat în casă şi nu a mai venit nici cu banii, nici cu pătura. S-a dus dânsul, nu era nimeni. Bătea la uşă. Uşile erau închise. Am fost cu cuscrul meu în maşină, el nici nu a coborât din maşină”, a declarat unul dintre bărbaţi pentru Presasm.ro.