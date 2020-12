Campionul Mani Gyenes, pregătit de cea mai dură competiţie enduro din lume: Raliul Dakar 2021

Începe o perioadă de suspans pentru iubitorii curselor de raliuri, deorece în doar câteva zile se dă startul celei de-a 43-a ediţii a Raliului Dakar. Printre participanţ,i se numără şi Manuel Gyenes (Mani), care se află pentru a 11-a oară la cea mai solicitantă competiţie din motorsport.

Mani a ajuns în Jeddah şi a anunţat că se află deja în carantină, pregătindu-se pentru zilele care urmează. Startul competiţiei se dă în 3 ianuarie în Jeddah şi se va încheia în 15 ianuarie, tot în Jeddah. La Raliul Dakar 2020, Mani a reuşit să iasă campion la clasa Malle Moto, unde concurenţii participă fără niciun fel de asistenţă.

Mani a ajuns recent în Jeddah FOTO Facebook Emanuel Gyenes - Mani

”În 1 decembrie am lăsat motocicleta în portul din Marsilia pentru a fi trimisă în Arabia Saudită. Eu am zburat spre Jeddah în 26 decembrie, prezentând în prealabil un test Covid-19 negativ. Odată ce am ajuns, trebuie să stau 48 de ore în izolare, după care urmează un nou test. Dacă şi acesta este negativ, am dreptul să intru în bivuac şi să încep să mă pregătesc pentru start. Deşi nu sunt recuperat 100% după accidentare, sunt foarte optimist şi aştept cu nerăbdare să pornim în cursă. Vă mulţumesc tuturor pentru susţinere! Le mulţumesc şi sponsorilor mei, fără de care nu aş fi ajuns aici: Autonet Import, Varta, Vectra Racing, Schlemmer şi KTM Center”, a transmis Mani prin intermediul unui comunicat de presă.

În această ediţie, Mani va evolua pe o motocicletă KTM şi are ca obiective clasarea pe podium la clasa Malle Moto şi o poziţie în top 30 în clasamentul general. Anul 2020 a fost un an prielnic pentru campionul din Satu Mare, însă nu a fost lipsit de greutăţi.

După victoria obţinută la Dakar 2020, în luna iunie 2020, în timp ce se pregătea pentru următoarea competiţie, Mani a suferit o accidentare serioasă la piciorul drept, fiind nevoit să se deplaseze doar cu ajutorul cârjelor timp de 4 luni. După cele 4 luni Mani a reînceput antrenamentele care au fost dublate de sesiuni de recuperare, dându-i speranţă campionului că va putea participa la Raliul Dakar 2021.

“Când am reuşit să renunţ la cârje şi să mă deplasez singur relativ normal, am început să mă antrenez, iar nivelul de optimism şi motivarea au crescut rapid, aşa că am început discuţiile cu echipa Autonet şi cu sponsorii şi am luat hotărârea de a participa la cel de-al unsprezecelea meu Dakar. Clasa în care iau parte va fi, ca şi în 2020, clasa Malle Moto, fără asistenţă tehnică”, a adăugat Mani.

Raliul Dakar este cea mai dificilă competiţie enduro din lume, iar cei 555 de concurenţi înscrişi vor fi novoiţi să parcurgă 7.775 de kilometri în 12 zile de concurs.

Această ediţie va fi aparte din cauza regulilor şi restricţiilor impuse de pandemie, dar şi de întâmplările nefericite ale ediţiei din 2020. Organizatorii au anunţat că se va pune un accent sporit pe siguranţă şi navigaţie, motocicliştii fiind obligaţi să poarte mereu veste cu airbag care să le ofere o protecţie sporită.

Vă recomandăm să mai citiţi:

FOTO Motociclist rănit grav la un concurs „hard enduro“ din Alba. A fost preluat de un elicopter SMURD