Au lăsat străinătatea pentru a munci în România. Afacerea cu frumuseţe a doi tineri din Satu Mare

Majoritatea elevilor de liceu din judeţul Satu Mare îşi părăsesc oraşul natal de îndată ce absolvesc cele 12 clase. Aceştia se îndreaptă spre facultăţi din Cluj Napoca, Oradea sau Timişoara. Oraşele mari sunt atractive, iar oferta educaţională nu poate fi comparată cu ce tinerii găsesc acasă.





Pe de altă parte, unii aleg străinătatea pentru a-şi urma studiile superioare, iar alţii aleg să părăsească România la absolvirea facultăţii. Tinerii nu găsesc motivaţia necesară pentru a rămâne în ţară, iar primele opţiuni sunt ţări ale Uniunii Europene, care pentru ei reprezintă noi uşi deschise.

Cu toate că diaspora este în mare parte mai atractivă şi ofertantă, sunt şi români care decid să se întoarcă înapoi acasă pentru a-i da o şansă României. E nevoie de curaj şi ambiţie, însă nu puţine au fost poveştile de succes ale unor tineri întorşi din străinătate.

Georgiana şi Adrian Horotan sunt doi tineri din Satu Mare care la cei aproape 27 de ani ai lor, au avut de luat până acum cel puţin două decizii care avea să la marcheze viitorul. După terminarea celor 12 clase cei doi au plecat din oraşul natal la Cluj, unde au absolvit Universitatea Babes-Bolyai.





În timpul facultăţii cei doi şi-au descoperit pasiunea pe care o aveau faţă de domeniul beauty, iar la absolvire, în 2017, fără să stea prea mult pe gânduri, cei doi au decis să îşi încerce norocul în Anglia. Adrian ca hairstylist, iar Georgiana ca make-up artist. Îşi doreau să acumuleze experienţă şi să se dezvolte atât pe plan personal, cât şi profesional, iar străinătatea a fost pentru ei cea mai bună variantă.

Adrian este hairstylist. Sursă foto: Elements of Beauty

”Ne doream să fim independenţi din punct de vedere financiar. Practic "proaspăt iesiţi" de pe băncile facultăţii, nu am ştiut încotro să o apucam şi aceasta a fost varianta cea mai bună pentru noi, pentru a ne putea construi un viitor. Ajunşi acolo, lucrurile nu au fost tocmai cum ni le-am imaginat de acasă, dar pe parcurs au aparut tot mai multe oportunităţi”, povestesc cei doi tineri.

Georgiana este make-up artist. Foto: Elements of Beauty

Timp de doi ani aceştia au lucrat la unul dintre cele mai renumite saloane de înfrumuseţare din Londra, iar experienţa acumulată acolo i-a impulsionat în a se întoarce acasă pentru a-şi deschide propria lor afacere. În timp ce unii la vârsta lor se gândesc cum să călătorească mai des, Georgiana şi Adrian nu şi-au dorit decât lupte pentru a avea mica lor afacere.





„Am fost plăcut surprinşi să vedem cât de deschişi au fost colegii noştri cu noi şi cât de mult ne-au ajutat să ne dezvoltăm carierele chiar dacă ştiau că nu ne vom forma un viitor ca şi familie în Anglia. Petrecand doi ani într-un salon în Londra, înconjuraţi de profesionişti, am vazut şi învăţat o altă abordare a domeniului beauty, lucru pe care am încercat să îl implementăm şi în conceptul nostru. Văzând că nu se pune accent doar pe un anumit serviciu ci pe întreaga experienţă a clientului în salon şi atenţia este îndreptată până la cele mai mici detalii, am decis să ne întoarcem acasa şi să creăm un concept diferit”, mărturiseşte Adrian.

Sprijiniţi de prieteni şi de familie, cei doi s-au întors în ţară. Au ales să îi dea o şansă oraşului natal, astfel că în Satu Mare au pus bazele salonului lor de înfrumuseţare. Nu au apelat la fonduri europene, iar din economiile puse deoparte în timpul în care au muncit în străinătate cei doi tineri au reuşit să dea viaţă visului lor. Cu toate că nu le-a fost uşor decizia pare să fi fost pentru ei cea corectă: ”Putem spune cu bucurie că după aproape doi ani de activitate, decizia de a ne întoarce acasă a fost cea mai bună”, concluzionează Georgiana.

