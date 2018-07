Cel mai lung şi mai modern telescaun din vestul ţării a fost inaugurat pe Muntele Masivul Mic. Instalaţia a costat 5 milioane de euro

Instalaţia se află pe Masivul Muntele Mic, din Munţii Ţarcu, şi este o investiţie privată a omului de afaceri Romeo Dunca, pentru care s-au cheltuit circa 5 milioane de euro. Proiectul lui Dunca este mult mai amplu şi trebuia să dea naştere unuia dintre cele mai moderne şi mari complexe turistice de iarnă din România, având în vedere şi faptul că zona este una dintre cele mai potrivite din ţara noastră pentru astfel de facilităţi.

Staţiunea Muntele Mic se află la altitudinea de 1525 m şi este propice practicării sporturilor de iarnă, fiind una dintre puţinele zone montane din ţară unde stratul de zăpadă persistă aproximativ 6 luni pe an. Precipitaţiile venite din nord-vest şi temperaturile scăzute, īnregistrate pe timp de iarnă, fac posibilă practicarea sporturilor de iarnă, din luna noiembrie, pānă īn luna mai.

În urmă cu aproximativ un an, între investitor şi Primăria Turnu Ruieni, proprietarea terenului pe care Dunca îşi dezvoltă proiectul a izbucnit un conflict violent, care nu s-a stins nici astăzi, cele două părţi reproşându-şi reciproc că nu respectă cotractul de asociere. De altfel, finalizarea investiţiei la telescaun, a fost un moment potrivit pentru omul de afaceri de a face şi un alt fel de bilanţ a activităţii pe care a desfăşurat-o în această zonă.

“Astăzi, după 13 ani. Evenimentul de azi s-ar putea numi aşa pentru că reprezintă un important punct atins si care va rămâne în istoria Muntelui Mic. O viziune frumoasă pedepsită pe deplin de beneficiarii ei care pe parcursul a mai mult de 10 ani au oscilat când între a dori înfăptuirea, când în a fi vrăşmaşii pe faţă a împlinirii visului inedit. Judeţul Caraş are un potenţial turistic important şi cu toate astea după 29 de ani de economie de piaţă, edilii zonelor respective nu au marcat mai nimic din punctele ce ar fi putut valorifica această bogăţie naturală. Telescaunul Vâlsanu reprezintă astăzi cea mai nouă, cea mai performantă şi cea mai costisitoare investiţie adusă în acest judeţ, într-o zona de ski ca infrastructura de transport pe cablu. Cu excepţia Semenicului unde, dacă Nelu Popa se va mai sacrifică pentru încă un mandat ca primar al Reşitei, în Caraş, în următorii 5 ani nu va mai apărea un astfel de lift. Nici pe Nedeea, pentru că lehamitea al cărui gust l-am simţit pe deplin în decursul acestor 13 ani m-au convins că în primul rând nu are rost să încerci a face bine cu forţa celor ce zi de zi mai apoi te pedepsesc pentru asta . Aventura tristă care a însemnat Telescaunul Vâlsanu, în care eu şi o mana de oameni încrezători am fost împotriva tuturor, s-a încheiat azi cu inspecţia CNCIR si ISCIR-ului. Acest lift poate duce în conditii de siguranţă aproape 2000 de skiori pe oră cu 5 m/sec”, a scris investitorul pe pagina sa de Facebook.

Romeo Dunca spune că, în loc să sărbătorească evenimentul, astăzi are cinci procese cu primăria, trei plângeri penale, contractul reziliat şi dispoziţie de demontare a telescaunului şi de evacuare a zonei.

“Maralescu(n.r.- primarul comunei Turnu Ruieni) în loc de felicitări ne-a trimis pe rând Inspectoratul de Stat în Construcţii, Garda de Mediu, control de la Apele Române, Agenţia de Protecţie a Parcurilor, pe cei de la ITM şi pe cei de la drumuri. Foarte bine a făcut pentru că ce nu te omoară te întăreşte. ... Deşi Primarul Maralescu şi zece consilieri au făcut tot posibilul să blocheze acest lift, el va funcţiona. Din păcate odată cu finalizarea lui, primăria trebuia să pună la dispoziţia noastră teren pentru a realiza o terasă cu panorama cu ceai si toalete, un apreski si mai târziu un restaurant. Acest lucru nu s-a mai întâmplat, iar procesul pentru obligarea primăriei la respectarea clauzelor din contract va dura câţiva ani.”, a mai arătat omul de afaceri.

Primarul comunei Turnu Ruieni, Mihai Maralescu spune că instanţa trebuie să decidă ce se va întâmpla mai departe, chiar dacă întreaga zonă va rămâne blocată ani de zile.



“Dunca nu poate să facă ce vrea pe Muntele Mic. Instanţa decide ce se va întâmpla cu zona respectivă. Dacă instanţa îi dă câştig de cauză, eu nu am ce să fac. Atâta timp cât refuză să respecte legea şi să intre în legalitate eu nu am ce să-i fac. Eu vreau să se dezvolte zona, dar el trebuie să intre în legalitate. Dunca, astăzi, nu are niciun metru pătrat în Muntele Mic. Ce să fac eu dacă Dunca nu vine să se autorizeze? În Muntele Mic nu are, la Nedea nu are, la Buchini, cu fosta cabană nu are autorizaţie. El nu are legal niciunde! Pentru orice construcţie care se face, se cere o autorizaţie şi se intră în legalitate. El e singurul care nu intră. Eu nu pot să cad la înţelegere cu el. El spune <<mie îmi dai tot muntele, nu mai dai autorizaţie la nimeni, până nu-mi dau eu avizul, îi scoţi pe proprietarii de stâne, nu mai vine nimeni acolo, faci aşa, faci aşa>>. Aşa nu se poate. Eu ca primărie, de ce mai sunt primar acolo? Să stau cu capul plecat şi să-i spun lui Dunca, că am înţeles! Să se facă primar la Turnu Ruieni şi atunci face ce vrea el”, a declarat Marlaescu pentru „Adevarul“.