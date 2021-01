Primar, după vaccinare: „Dacă voi avea un cip implantat, niciun necaz, m-am obişnuit cu supravegherea”

Când a văzut ce amploare a luat postarea, Felix Borcean a revenit cu o replică ironică pentru negaţionişti.

„Nu am încercat să-i conving pe cei sceptici de importanţa vaccinului, dar celor nehotărâţi le pot spune doar atât: nu doare deloc. Celor cârcotaşi: eu nu-mi risc viaţa pentru politică sau publicitate, ci încerc să fiu un exemplu, de data asta pozitiv, că negativ am fost destul. Cât despre istoricul vaccinurilor, la fel de simplu vă spun că ele au salvat omenirea şi a crescut, semnificativ, speranţa de viaţă, nu de moarte. Dacă acum voi avea un cip implantat, niciun necaz, m-am obişnuit cu supravegherea de toate felurile", spune Borcean.

Primarul Caransebeşului ne-a declarat că cei de la spitalul din oraş l-au chemat pentru vaccinare, chiar dacă nu se încadra în prima etapă a vaccinărilor, ci în cea de-a doua, care începe abia din 15 ianuarie.



„M-au chemat cei de la spital, mai aveau doze de vaccin şi vroiau să fiu un exemplu. Iniţial nu intenţionam să mă vaccinez acum, pentru că eu cred că am şi avut coronavirus. Am făcut un test şi mi-a ieşit că am anticorpii. Acum din exemplu pozitiv iar o să devin negativ, că m-am băgat în faţă. Dar eu cred că şi strategia a fost greşită. Eu zic că pe primari ar fi trebuit să-i vaccineze primii, să vadă lumea că nu e nicio problemă. Eu le recomand tuturor să se vaccineze, nu sunt efecte adverse, nu am făcut febră, mă simt bine. Eu am vrut să-i conving pe oameni că e totul sigur", a spus primarul Caransebeşului.

