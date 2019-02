Celebră cântăreaţă de muzică populară, în război cu noua generaţie: „Sunt numită «penibilă» că am rugat o tânără să-mi ceară acordul când îmi cântă piesele“

Reacţia a fost neaşteptată, pentru Nicoleta Voica, fapt care a făcut-o să facă publică discuţia cu tânăra sa colegă.

“În această seară am avut o <<discuţie>> pe mess cu o tânără <<cântăreaţă>> de muzică populară din Banat, mai exact din Reşita, care trăieşte acum în Timişoara, cu părinţi muzicanţi şi soţ la fel. I-am scris un mesaj şi am rugat-o să nu îmi mai cânte piesele şi să le posteze şi pe Youtube fără acordul meu. Ştiţi ce mi-a răspuns? Ca sunt o penibilă, împreună cu soţul meu (care apropo i-a promovat ani de zile părinţii la televiziune absolut gratuit!). Acea persoană este şi profesor activ în învăţământul românesc (ferească Dumnezeu de elevii care îi pică pe mână)... Voi ce credeti despre asta? Sunt penibilă că am rugat pe cineva care îmi cântă piesele fără măcar să îmi ceară acordul (apropo, poate că i-l dădeam fără nici o pretenţie, de drag), să nu o mai facă? Vă rog să îmi spuneţi şi voi părerea!”

Mesajul cântăreţei s-a viralizat şi au urmat sute de comentarii, în care fanii Nicoletei Voica i-au dat dreptate şi unii chiar i-au sugerat să o dea în judecată pe cântăreaţa care i-a furat piesele. Mulţi i-au cerut să spună despre cine este vorba.

Contactată de reporterii Adevarul, Nicoleta Voica a refuzat să spună cine este cântăreaţa la care s-a referit, însă afirmă că va demara o campanie, în care doreşte să-i atragă pe toţii marii creatori de piese folclorice, să stopeze furtul intelectual din acest domeniu.

“Au fost mulţi care au spus că vreau bani. Nu, nu primează banii. Nu despre asta este vorba. Vreau să odată, pentru todeauna, pentru ar trebui puse lucrurile la punct şi dacă eu am greşit mi-am cerut scuze şi o fac mereu. Însă am vrut să clarificăm nişte lucruri. Şi le-am transmis-o şi generaţiilor mai tinere, pentru că eu am copii, am elevi, am tineri pe care îi îndrum şi învăţ să păşească drept. Eu vreau să las mai departe, dar vreau să las corect aşa cum şi eu am învăţat. Cum şi eu am fost îndrumată. Nu ai voie să iei creaţia nimănui şi să ţi-o revendici ca fiind a ta şi, mai mult, să te şi promovezi. Mulţi nu ştiu. Îmi spun mulţi să-i dau în judecată, că e furt intelectual. Nu asta vreau! Chiar nu vreau să fac rău nimănui, dar vreau să înţeleagă că nu poţi să te foloseşti de munca nimănui. E ca şi cum ai intra şi i-ai fura lucrurile din casă şi pe urmă te mai şi pozezi cu ele. Ar trebui să înţeleagă că, în momentul în care te foloseşti de opera cuiva, trebuie ca cineva să-ţi aprobe asta. Eu când am început să cânt am muncit, mi-am făcut un repertoriu. Şi atunci, la <<Floarea din grădină>>, am fost întrebată << Care sunt piesele tale, fetiţă?. Niciuna. E, atunci, să te întorci când ai cel puţin două ale tale>> şi atunci am înţeles că ceva trebuie să te reprezinte. Nu poţi o viaţă să furi, să preiei”, a spus artista.

Alin Bagiu, soţul cântăreţei, care este şi impresarul său spune că lucrurile se pot reglementa foarte simplu, la fel cum se întâmplă şi în străinătate.

“În ţările civilizate, unde un interpret cântă, indiferent ce muzică, în momentul în care merge la evenimente, dă o listă cu piesele pe care le-a cântat. E foarte simplu. Calea legală e foarte simplă. Un artist trebuie să se înscrie la o instituţie gen Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, după care, în momentul în care doreşte să includă în repertoriul său nişte piese, cere dreptul acestei instituţii. În general, contractele se cedează punctual, pe câte un eveniment. Ori când oamenii aceştia nici nu ştiu a cui piese le cântă, unii dintre ei cântă în ilegalitate, nu au niciun act. A doua varianta, amiabilă este între oameni. Să ceară acordul proprietarului piesei, gratuit sau pentru un leu, dar să-l ceară", spune Alin Bagiu.

Nicoleta Voica spune că va demara o campanie şi chiar va organiza o conferinţă unde artiştii reprezentativi din toate zonele ţării să vină şi să-şi spună punctul de vedere pe acest subiect.

