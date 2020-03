VIDEO Spovedania vloggerului care s-a lăudat pe net cu drifturi şi liniuţe. Cum justifică faptul că a rămas fără permis

Împătimit al motoarelor, într-unul dintre clipurile realizate după acest moment, vloggerul care are doar pe unul dintre conturile de Instagram peste 78,5 mii de urmăritori şi mai bine de 1.000 de postări legate de maşini (postări care adună zeci şi sute de mii de vizualizări), recunoaşte că a greşit. Explică, în mare, ce s-a întâmplat, dar pretinde că „nu a ştiut” faptul că legislaţia nu-i permite să-şi demonstreze aptitudinile, dar şi performanţele maşinii.

Din comentariile numeroşilor săi fani de pe You Tube, care, în mare parte, par să fie de acord şi să-l încurajeze în „nebuniile” sale de la limita penalului, reiese că nu este la prima abatere. În ciuda vârstei fragede, 20 de ani, permisul său de conducere „stă mai mult la poliţişti”.

În final, susţine că nu va renunţa la pasiunea sa pentru maşini, indiferent de consecinţe: „Fratele vostru se întoarce”.

„S-a ajuns destul de parte cu clipul anterior... am greşit, mi-am asumat, suportăm consecinţele”

Iată cum justifică tânărul vlogger cum a rămas fără permis de conducere şi ce are de gând să facă pe viitor: „Ideea este că s-a ajuns destul de departe cu clipul anterior, acela cu... drifturile, cu liniuţele şi aşa mai departe. O să se rezolve treaba aceasta, doar că este o chestiune de timp. Aşa că, nu ştiu cât de des voi mai posta pe YouTube... Voi lua şofer, cum am făcut şi până acum, când a fost cazul...Ideea este că nu voi renunţa la asta niciodată, cum am spus întotdeauna, pentru că, după cum bine ştiţi, cel puţin ultimii ani, i-am dedicat foarte mult pe treaba asta. Nu pot să trăiesc fără lucrul ăsta şi asta voi face şi de acum încolo, indiferent de circumstanţe... Nu voi renunţa la domeniul auto, fiindcă este viaţa mea... Am greşit, mi-am asumat, suportăm consecinţele.... Nu m-am gândit că o să se ajungă atât de departe cu acel clip... Cel puţin legile nu mai erau aşa cum le ştiam eu... Nu este nimeni de vină... Bine, eu sunt de vină fiindcă am făcut acel clip. Nu putem da timpul înapoi, asta este. Pe viitor, vom avea mult mai multă grijă la ce postăm... Cam asta este, fratele vostru se întoarce, v-o promite!”, spune Bogdan în postarea de pe YouTube.