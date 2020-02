VIDEO Preot acuzat că loveşte un tânăr şi îi sparge telefonul: „Părinte, de ce aveţi un asemenea comportament?“

GALERIE FOTO

Un videoclip în care apare un preot care devine agresiv când este luat la întrebări a adunat zeci de mii de vizualizări în doar câteva ore de la postarea pe Facebook.

Filmarea a fost realizată sâmbătă după-amiază lângă o biserică din Râmnicu Vâlcea şi postată chiar de către persoana agresată. Potrivit acesteia, preotul respectiv a avut un comportament nedemn de haina pe care o purta şi profesia pe care o exercita, încă din biserică, unde a oficiat o slujbă pentru o cununie religioasă. Din diverse motive, preotul a agresat verbal mai mulţi participanţi la eveniment, fapt confirmat de mai multe persoane.

Unul dintre participanţi s-a decis să-i ceară o explicaţie la plecare. Acesta susţine că, înainte de a apuca să filmeze dialogul, preotul l-ar fi jignit, îmbrâncit şi ameninţat cu bătaia.

În imaginile surprinse ulterior acestor momente, apare în cadru preotul însoţit de un tânăr, iar în fundal se aude o voce care întreabă: „Părinte, discutaţi şi cu noi?”, se aude un „Da”, după care urmează - „Ne ziceţi de ce aveţi un asemenea comportament...”. Înainte de a termina de spus cuvântul, în cadru apare chipul deranjat de întrebare al preotului care ridică mâna stângă, iar apoi imaginea dispare, ca şi cum cineva l-ar fi lovit pe cameraman peste mână.

Câteva clipe mai târziu, aceeaşi voce întreabă: „Ne spargeţi telefonul?”, apoi, imaginea revine exact când preotul se urcă într-un Duster, iar cameramanul continuă: „Aşa vă comportaţi? Mi-aţi spart telefonul. Mi-aţi spart şi ecranul”, mai apucă să spună cameramanul, a cărui faţă se oglindeşte în geamurile laterale ale maşinii.

„Ăsta-i comportament de preot, aşa vă comportaţi?”, mai apucă tânărul se întrebe înainte ca maşina să plece. În timp ce Dusterul se îndepărtează, băiatul mai apucă să spună: „Deci, nu se poate aşa ceva. Nu se poate să vă comportaţi în asemenea fel!”.

Videoclipul şi încă două imagini, vin însoţite şi de un text explicativ al întregului moment, cu acuze dure la adresa preotului paroh: „Uitaţi ce comportament oribil are acest preot de la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din municipiul Râmnicu Vâlcea! Mai devreme, în timpul unei cununii religioase, acest individ a agresat verbal mai multe persoane care asistau la slujbă, probabil, din cauza influenţei băuturilor alcoolice (obraji roşii, vorbit oarecum incoerent, mers greoi şi nesigur, comportament agresiv...), părere împărtăşită şi de ceilalţi participanţi. Am considerat că acest comportament nu este deloc demn de un preot, mai ales în timpul unui eveniment aşa important în viaţa celor doi tineri căsătoriţi, aşadar, după slujbă m-am dus la dânsul să discut cu el, însă când am încercat să vorbesc, imediat m-a jignit, m-a îmbrâncit şi m-a ameninţat, spunându-mi “pleacă de aici, că te pocnesc acum”. Din păcate, n-am reuşit să surprind aceste momente de la început, dar în micul filmuleţ postat se observă atitudinea agresivă a preotului care, după cum vedeţi, chiar m-a lovit peste mână, spărgându-mi şi ecranul telefonului. Situaţia, probabil, degenera şi mai mult, fiind în stare să fie mult mai agresiv, dar a plecat în grabă cu maşina!”, a mărturisit cel care a postat filmarea pe Facebook.