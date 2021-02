Un român stabilit de 14 ani în Mexic explică motivul reţinerii turiştilor la Cancun. „Şi eu m-am simţit ca la puşcărie”

Unul dintre românii implicaţi în acest proces a fost de acord să povestească în premieră pentru „Adevărul” cum s-au derulat tratativele şi cum s-a reuşit ridicarea „alertei de migrare” care a dus la reţinerea turiştilor români de către autorităţile mexicane.

Se numeşte Eugen, este stabilit de 14 ani în Cancun şi lucrează în domeniul hotelier. Împreună cu încă un prieten, stabilit în Mexic de 19 ani, au fost primii care au luat legătura cu Poliţia de Frontieră, la solicitarea Ambasadei României în Mexic, încă de marţi, 2 februarie.

Plângere pentru încălcarea drepturilor omului

„Avem o strânsă legătură cu Ambasada României de la Ciudad de Mexico, care ne-a cerut să vedem ce se întâmplă, până vine un reprezentant la faţa locului. Între Ciudad de Mexico şi Cancun este o distanţă de două ore de mers cu avionul. Avem şi noi aici un consul onorific, dar din păcate nu este prezent în ţară în acest moment. Ne-am deplasat la Terminalul 4 al aeroportului, unde ni s-a refuzat iniţial accesul”, ne-a povestit românul stabilit în Mexic.

De aceea, a fost chemat un avocat care a depus o plângere, pentru privare de libertate, privare de liber tranzit, condiţii insalubre, încălcarea drepturilor omului, încălcarea drepturilor sanitare anti – COVID şi mai multe altele, şi a fost prezent şi un reprezentant al puterii judecătoreşti.

Alerta migratorie care a transformat vacanţa unor români în coşmar

În final, s-a aflat că pasagerii reţinuţi au fost împărţiţi în două grupuri. „27 erau într-un loc şi mai mult de 100 de persoane în alt loc. Nu ne-au lăsat însă să intrăm în camera în care dormeau, ca să vedem condiţiile, să facem fotografii. Părea că şi lor le este teamă de urmări. După mai multe insistenţe, ne-au permis să vorbim cu unul dintre turişti, un reprezentant, o doamnă, căreia i-am explicat că există posibilitatea ca românii să fie întorşi în ţară, din cauza unei alerte migratorii”, povesteşte românul.

Eugen ne-a mai povestit şi că a văzut cum unii dintre români dorm pe scaune, pe jos, în condiţii mizere, dar şi că a experimentat personal regimul restrictiv din centrul de detenţie, descris de mai mulţi turişti români.

„Pot să vă spun că m-am dus la baie sub escorta a patru agenţi ai Institutului Naţional de Migrare. Numai că nu au intrat cu mine în cabină. Sincer, şi eu m-am simţit de parcă eram la puşcărie. Apoi m-au escortat înapoi”, spune Eugen.

Şapte copii, printre turiştii reţinuţi pe aeroportul din Cancun

Încă de marţi seara, 2 februarie, o parte dintre români a fost deportată. „Undeva, în jurul orelor 18:00 – 19:00, au fost deportate 28 de persoane cu un avion al companiei Lutfhansa. Nu pot să vă confirm dacă printre acestea erau şi mame cu copii. Din listele pe care le-am primit, ştiu doar că printre pasagerii români veniţi în Mexic se aflau şapte copii: patru fete şi trei băieţi, a căror vârstă însă nu o cunosc”, ne-a mai spus Eugen.

Acesta a mai subliniat şi tratative cu autorităţile mexicane s-au derulat în mod paşnic: „Le-am explicat agenţilor că pasagerii sunt compatrioţi de-ai noştri şi vrem să ştim dacă au nevoie de ceva: mâncare, apă, medicamente, cum îi putem ajuta. Cred că în grup era cel puţin o persoană diabetică, care avea nevoie de insulină. Ne-au spus că li s-a trimis mâncare din partea Consulatului, iar agenţii de imigrare le-au împărţit pe seară nişte pizza. Exista şi un medic acolo, în caz că cineva avea nevoie de îngrijiri medicale, de prim ajutor. Am stat (în centrul de detenţie al aeroportului – n.r.) de la 5,00 seara până la 4,00 dimineaţa”.

Conflict rezolvat pe cale diplomatică

Delegaţia s-a reîntors pe aeroport patru ore mai târziu. Între timp, a venit în Cancun şi consulul român Ionuţ Vâlcu.

„Văzând că riscăm să intrăm într-un conflict diplomatic, pentru că între timp s-a aflat la Bucureşti despre situaţia românilor de aici, consulul din Ciudad de Mexico s-a implicat. A venit miercuri dimineaţa şi a vorbit cu autorităţile competente, cu cancelarul mexican de la Ciudad de Mexico şi s-a ridicat alerta migratorie împotriva românilor”, a precizat Eugen.

Cu ajutorul plângerii – „amparo”, depusă de avocaţi, şi în urma tratativelor diplomatice, de miercuri seara (ora României) au început să fie lăsaţi în libertate unul câte unul toţi cei peste 100 de români care au ajuns cu avionul în Mexic în data de 30 ianuarie.

„Ştiu că urmau să fie mai multe persoane deportate. N-au mai apucat, pentru că nu erau suficiente locuri disponibile în cursele aeriene spre Europa”, ne-a mai spus Eugen.

„Alerta a venit de undeva din Europa”

„Din câte am aflat, nu a fost emisă nici de autorităţile mexicane, nici de cele româneşti, ci a venit de undeva din Europa. Toate zborurile care au avut români la bord, au venit din Frankfurt sau Paris, iar Poliţia de Frontieră nu a acordat vize pe motiv că exista acea alertă. Am aflat doar că ea a venit de undeva de mult mai sus decât Institutul Naţional de Migrare, care nu a avut autoritatea de a schimba această decizie. Autorităţile de la Cancelaria mexicană au dat un ordin de a se suspenda alerta imediat, după ce a venit domnul consul, ca turiştii români să fie lăsaţi să-şi continue sejurul”, ne-a mai spus românul stabilit în Cancun.

Acesta a precizat şi că autorităţile mexicane nu sunt obligate să spună care a fost motivul pentru care a fost emisă alerta de migrare.

Alerta migratorie, suspendată

La ora la care noi am luat legătura cu românul din Mexic, nu se ştia încă dacă alerta migratorie a fost suspendată doar pentru românii blocaţi în aeroportul timp de patru zile sau dacă la fel vor păţi şi viitorii turişti. „În acest moment sunt 114 români în Aeroportul din Cancun şi urmează să mai sosească încă un grup, nu ştiu sigur de câte persoane. O să mai vină totuşi şi alte grupuri. Sper că va fi valabilă pentru toată lumea”, ne-a mai spus interlocutorul nostru.

Românii au fost aşteptaţi la ieşire din aeroport de autocare pentru a fi duşi în resorturile unde aveau cazările rezervate. Chinul lor însă pare că nu a luat sfârşit.

„Urmează un proces migratoriu individual”

„O să fie un proces migratoriu individual, ca să se determine dacă au venit în scop turistic, dacă au cum să se întreţină, pentru că viza în Mexic este pe şase luni de zile, dacă au rezervări, bilete de avion dus-

întors şi odată ce se stabileşte că scopul vizitei este cel declarat, turistic, o să le dea drumul să iasă. Dar, dacă există cineva care are alte intenţii decât cele declarate, are cazier sau antecedente penale, va fi pus pe avion şi trimis înapoi, acasă”, a mai precizat Eugen. De procesul migrator se vor ocupa ofiţerii din cadrul Poliţiei de Frontieră de la Departamentul Migrare.

„Mexicul are mult mai mult de oferit decât acest incident”

„A fost incidentul, s-a rezolvat, dar oamenii trebuie să înţeleagă că Mexicul are mult mai mult de oferit decât acest incident. Există în continuare nişte semne de întrebare. Dacă zbori cu Lutfhansa, din Paris şi te opreşte în Cancun, înseamnă că a fost o alertă de la comunitatea europeană, ca să-i oprească, sau să nu-i primească pe români aici. Într-adevăr, au mai existat mici incidente de-a lungul timpului, datorită regulilor stricte pe care Mexicul le impune: faptul că trebuie să ai bani când vii aici, să demonstrezi că vii în scop turistic, unde stai, unde mergi etc.. Dacă te-ai pierdut, când vameşii te iau tare, rişti să fie deportat. Legile sunt destul de aspre aici. Plus că au fost mai multe probleme de-a lungul timpului pe partea de infracţionalitate în care au fost implicaţi români. Dar tot ce s-a întâmplat acum a fost un incident foarte serios, la nivel diplomatic. Eram decişi să mergem mai departe, ca să ne ajutăm compatrioţii”, ne-a mai spus românul stabilit în Mexic.

Demersurile MAE pentru rezolvarea situaţiei de la Cancun

Ministerul român al Afacerilor Externe a anunţat, joi, că autorităţile mexicane au remediat, în regim de urgenţă, situaţia cetăţenilor români blocaţi pe aeroportul internaţional din Cancun. ”Astfel, tuturor cetăţenilor români blocaţi în aeroport li s-a permis accesul pe teritoriul Statelor Unite Mexicane, cu excepţia a cinci cetăţeni români, pentru care a fost dispusă măsura nepermiterii intrării, din cauza existenţei unei alerte de securitate individuale, aceştia urmând a se întoarce în ţară în cursul acestei zile”, precizează MAE. Sursa citată mai menţionează că toţi românii au fost reevaluaţi individual în privinţa condiţiilor de intrare pe teritoriul mexican. „Însărcinatul cu afaceri ad interim din cadrul Ambasadei României în Statele Unite Mexicane s-a aflat în aeroport pe durata derulării procedurilor şi a acordat asistenţă cetăţenilor români care au avut nevoie de informaţii, sprijin pentru asigurarea traducerii şi îndrumare pentru completarea formularelor. Acesta a fost asistat şi de consulul onorific al României la Cancun”, se mai arată în comunicatul MAE. Oficialii români au atras atenţia celor mexicani că alertele de securitate cu caracter general vizând persoanele de cetăţenie română sunt inadmisibile. „Autorităţile mexicane au confirmat faptul că eventualele alerte de securitate care pot afecta dreptul cetăţenilor străini de intrare pe teritoriul mexican trebuie să fie întotdeauna cu caracter individual, iar eventuale decizii de nepermitere a accesului pe teritoriul mexican trebuie fundamentate pe evaluări individuale, de la caz la caz, şi nediscriminatorii”, mai menţionează MAE.

