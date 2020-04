Cum s-a forţat închiderea unui cămin de bătrâni sub pretextul pandemiei: „Ne-au somat să ne luăm părinţii“ VIDEO

Pe data de 30 martie, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă din Râmnicu Vâlcea a decis suspendarea temporară şi parţială a singurului azil public pentru bătrâni din municipiu reşedinţă de judeţ.

Cu câteva ore înainte de a se lua această decizie, aparţinătorii au fost somaţi telefonic să se programeze pentru a veni să-şi ia rudele acasă. Iniţial, aceştia nu au comentat, dar ulterior când au realizat că, date fiind împrejurările, nu au unde să-i ducă sau cum să facă rost de specialişti care să aibă grijă de bătrâni, au intrat în panică şi au început să facă presiuni.

Astfel, deşi iniţial se anunţase că vor mai rămâne în cămin doar patru – cinci vârstnici, ale căror rude sunt în străinătate, două zile mai târziu s-a revenit asupra deciziei, mare parte dintre beneficiari anunţând că nu vor părăsi instituţia.

Interesante sunt modalitatea în care s-a încercat închiderea instituţiei şi justificarea autorităţilor de a suspenda activitatea: „Noi, personalul, suntem riscul!... Credeţi că spitalul e pregătit să facă faţă unui număr mare de cazuri grave?” sau „Dacă a intrat microbul, în două zile s-au dus toţi... Este un efort fabulos pentru Primărie... Vom încerca să facem economii, pentru că vremurile se anunţă foarte grele”.

De asemenea, sunt de remarcat sunt şi acuzele care se aduc de ambele părţi, dar şi ce spun specialiştii despre acest caz.

„Ne-am simţit manipulaţi şi păcăliţi să semnăm nişte acte”

Decizia a fost luată luni după-amiaza, 30 martie, după cum reiese din hotărârea CLSU. În cursul dimineţii, aparţinătorii beneficiarilor azilului au primit un telefon: „Cererea a fost făcută pe un ton ferm. Mai mult decât atât, ni s-a cerut să comunicăm pe loc ziua în care vom merge la cămin, pentru a se face programări, ”până vineri, când închidem căminul”, ni s-a impus”, au declarat mai multe rude ale bătrânilor.

Luaţi pe nepregătite, iniţial n-au comentat şi au început să caute soluţii, panicaţi că, în plină pandemie, trebuie să-i scoată pe vârstnici în stradă, să-i pună în real pericol, dar şi pentru că nu găseau persoane specializate care să poată avea grijă de ei. Alţii au luat în considerare opţiunea de a-i transfera în alte azile, dar nu au avut sorţi de izbândă. Şi cum majoritatea sunt încă activi profesional au realizat că ei înşişi reprezintă un risc în plus pentru vârstnici.

Căminul din Râmnicu Vâlcea găzduieşte 72 de bătrâni a căror medie de vârstă este de 85 de ani. Cei mai mulţi dintre ei sunt persoane cu probleme medicale grave care necesită îngrijire şi supraveghere medicală permanentă. Pentru transferul unora, aparţinătorii s-au trezit că li se cer documente din care să reiasă motivul închiderii căminului, acte care păreau că nu există.

„Căminul pentru persoane vârstnice al Primăriei Râmnicu Vâlcea nu a putut în prima zi să ne ofere un document din care să reiasă motivul iminentei închideri. Am conchis că se închide neoficial, iar noi eram practic somaţi să ne luăm bătrânii! Cert este că, odată plecat un beneficiar, acesta nu se mai poate întoarce. Ne-am simţit manipulaţi şi păcăliţi să semnăm nişte acte”, au declarat rudele.

Potrivit acestora, încă din prima zi se ştia că în jur de 10 beneficiari nu aveau cum să părăsească căminul. Nemulţumirile aparţinătorilor au ajuns şi la urechile presei locale şi în mediul online şi au început presiunile, motiv pentru care a doua zi a apărut şi documentul solicitat: hotărârea CLSU prin care se decidea suspendarea activităţii căminului şi trimiterea în şomaj tehnic a personalului.

Justificare stranie: „Noi, personalul, suntem riscul!”

În urma unor postări pe reţelele de socializare, a situaţiei de la Căminul pentru Persoane Vârstnice (CPV) din Ostroveni - Râmnicu Vâlcea, medicul unităţii a justificat astel decizia: „În acest moment, de transmitere comunitară a virusului, izolarea în cămin nu asigură, nu scade riscul infectări bătrânilor îngrijiţi, ci dimpotrivă! Noi, personalul, suntem riscul! Un singur caz de contaminare ar genera o tragedie!... Credeţi că spitalul e pregătit să facă faţă unui număr mare de cazuri grave? Nu, nu este laşitate! Încercăm să-i salvăm, să preîntâmpinăm o tragedie!”.

„Am propus soluţia pe baza unui documentar”

Şi explicaţia primarului Mircia Gutău, care este în acelaşi timp şi coordonatorul CLSU, de a doua zi, din şedinţa de Consiliu Local, pare la fel de stranie.

„Eu am avut această propunere, după ce am văzut o emisiune că la un Cămin de Bătrâni din Franţa au murit într-o noapte 65 de bătrâni. Nu pot să-mi asum o astfel de decizie, să păstrez în continuare Căminul de bătrâni în funcţiune. Şi o spun ca un om care-şi are mama soacră acolo. Dacă a intrat microbul, în două zile s-au dus toţi. (...) Am spus ca fiecare aparţinător să-şi ia membrul de familie acasă, pentru această perioadă. După ce se termină, bineînţeles, îi aducem înapoi. Am ales între două rele, pe cel mai mic”, spune edilul.

„Oricât de drastice ar fi măsurile de protecţie, există risc de contaminare”

„... s-a concluzionat că, oricât de drastice ar fi măsurile de protecţie luate de către personalul medical şi administrativ al Centrului la intrarea în instituţie (venind de la domiciliile proprii, unii folosind mijloace de transport în comun), există un risc de contaminare, ceea ce ar putea duce la tragedii soldate cu zeci de decese. Persoanele vârstnice ai căror aparţinători se află în imposibilitatea certă şi dovedită de a le prelua pentru această perioadă beneficiază în continuare toate serviciile specifice căminului” Tot marţi, 31 martie, Primăria Râmnicu Vâlcea a trimis un comunicat de presă în care se spunea printre altele:

O nouă decizie ciudată: menţinerea bătrânilor cu condiţia semnării unei declaraţii

Ulterior, în urma presiunilor, s-a revenit asupra acestei decizii, iar miercuri, 1 aprilie, s-a anunţat că toţi cei care nu pot, din diverse motive, să îşi ia acasă rudele, le pot lăsa în continuare la cămin, dacă semnează o declaraţie pe proprie răspundere.

„În urma comunicării hotărârii prin care s-a dispus suspendarea parţială şi temporară a activităţii căminului o parte însemnată dintre aparţinătorii seniorilor aflaţi în grija CPV au declarat că nu au posibilitatea fizică de a-i prelua. (...) Astfel, s-a dispus menţinerea în cămin a acestor vârstnici, cu condiţia semnării de către aparţinătorii lor a unei declaraţii pe proprie răspundere conform căreia îşi asumă această decizie, precum şi orice consecinţe derivate din aceasta. În paralel, personalul medical şi administrativ al Centrului pentru Persoane Vârstnice din Ostroveni şi-a înăsprit protocoalele de lucru şi şi-a crescut nivelul de protecţie, astfel încât posibilitatea de contaminare să fie cât mai redusă”.

Ce spun specialiştii despre cazul de la Vâlcea

Reporterii „ Adevărul” au consultat câţiva specialişti în domeniu pentru a afla cât de normală, morală şi legală este o astfel de decizie de închidere a unui azil public în plină pandemie. Aceştia ne-au menţionat că este o situaţie în premieră, cel puţin în România, în această perioadă în care firesc şi normal este să întăreşti măsurile de protecţie socială şi să creşti măsurile de siguranţă pentru personal, nicidecum să suspenzi activitatea.

Ni s-a atras atenţia că există contracte încheiate între beneficiari şi direcţia de asistenţă socială, conducerea azilului, implicit administraţia locală în subordinea căruia funcţionează centrul şi că: „Dacă sunt semnate pe termen nelimitat, acestea nu pot fi stopate.”

În plus, circuitul în astfel de instituţii este unul închis. Din momentul decretării stării de urgenţă, s-a luat decizia restricţionării totale a accesului vizitatorilor.

În altă ordine de idei, au mai menţionat specialiştii, mai ales în această perioadă, bătrânii nu au unde să fie duşi, pentru că unităţile medicale nu îi primesc, dacă au şi alte afecţiuni, iar alte unităţi de asistenţă socială nu pot să-i primească, mai ales fără un document medical din care să reiasă că nu sunt contaminaţi cu virusul Covid 19. Iar bătrânii au nevoie de îngrijire şi supraveghere de specialitate, pe care nu are cine să le-o acorde acasă.

Iar pentru restructurarea personalului sunt necesare o serie de criterii de selecţie. Mai mult, în contract se stipulează că în orice decizie care priveşte beneficiarii trebuie cerută şi opinia beneficiarilor / aparţinătorilor, chiar şi în stabilirea meniului, lucru care nu s-a întâmplat, oamenii fiind puşi în faţa faptului împlinit.

Tuturor unităţilor de protecţie socială li s-a recomandat să evite în această perioadă intrările noi, pentru a limita cât mai mult orice risc de contaminare. Iar activitatea acestora a fost redusă.

În ceea ce priveşte declaraţia pe propria răspundere ni s-a atras atenţia că aceasta este practic nulă, fiindcă nu poate exonera responsabilităţile incluse în contract: „Obligaţiile contractuale nu pot fi anulate printr-o declaraţie solicitată suplimentar”, ne-au mai precizat specialiştii.

„Ne temem că acum se vor răzbuna pe bătrâni”

Aparţinătorii, cu care reporterul „Adevărul” a stat de vorbă, susţin că nu este prima dată când li se pune în vedere posibilitatea închiderii centrului: „Chiar înainte de a se decreta starea de urgenţă ni s-a spus să fim pregătiţi, pentru că este posibil ca instituţia să se închidă. Ulterior, s-a renunţat la idee”.

În Vâlcea, există nouă cămine pentru persoane vârstnice din care patru publice: Râmnicu Vâlcea, Nicolae Bălcescu, Roeşti şi Scundu şi alte cinci private: Râmnicu Vâlcea, Bujoreni şi Drăgoeşti.

Rudele consideră că decizia de a se închide căminul încalcă prevederile Codului Penal: „În acest mod, bătrânii sunt scoşi dintr-un mediu sigur, controlat medical, într-altul necunoscut cu potenţial de contaminare, iar nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. ”.

Acum oamenilor le este teamă că vor exista repercusiuni asupra vârstnicilor, din partea personalului căminului: „Sperăm să nu se răzbune pe bătrâni. Probabil că se aşteptau să meargă să stea acasă liniştiţi în şomaj tehnic”.

În loc de epilog

În ciuda încercării de a închide căminul pentru persoane vârstnice, cei mai mulţi dintre beneficiari vor

rămâne în continuare la azil, aşa cum a recunoscut chiar municipalitatea.

Ambele părţi îşi aduc acuze grave: unii susţin că pe rude nu le mai interesează soarta bătrânilor şi se spală pe mâini de întreaga situaţie, alţii că autorităţile ar încerca sub pretextul pandemiei de coronavirus să facă loc în acest mod altor clienţi, fiindcă este cel mai râvnit azil din Vâlcea date fiind condiţiile create aici de administraţie, iar lista de aşteptare este lungă.