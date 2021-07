Ce s-a mai întâmplat cu prima maşină sport de serie concepută în România. LP:One Motor, deschis investiţiilor

«LP One Motor Asera» - designul primei maşini sport concepută în România, de un tânăr antreprenor vâlcean - Andrei Ungureanu Foto Adevărul

Proiectul «LP:One Motor - Lightway performance one» urmăreşte producerea în serie limitată a primei maşini sportive adaptată drumurilor din România, dar care să ofere performanţe de top folosind elemente din lumea motorsportului.

Este o iniţiativă demarată în urmă cu doi ani de un tânăr din Râmnicu Vâlcea, Andrei Ungureanu, care a gândit un concept revoluţionar pentru industria auto din ţara noastră ce se află în acest moment la faza de investiţii.

Planul vâlceanului, acum în vârstă de 21 de ani, a pornit de la un vis: acela de a crea o companie producătoare de automobile de performanţă. Iar ca să-şi transforme visul în realitate, l-a cooptat în echipă şi pe fratele său, Alexandru. În ciuda momentelor dificile şi a riscurilor inerente pe care le-a creat proiectul pe parcurs, fraţii Ungureanu susţin acum că a merit tot efortul.

Într-un interviu acordat pentru „Adevărul” , în primăvara acestui an, Andrei a mărturisit că între timp s-a schimbat designul maşinii, s-a mărit echipa şi urmează să fie lansat, până la finele acestei săptămâni, şi site-ul oficial pentru a se primi investiţii.

«LP:One Asera», maşina sport care va ajunge la 100 de km/h în 2,9 secunde

„Prima maşina proiectată şi gândită de echipa «LP:One», pentru a exprima sportivitatea absolută fără compromisuri, este «LP:One Asera», al cărei design a fost finalizat într-un interval de timp de aproximativ un an şi jumătate, implicând astfel mii de ore de muncă din partea echipei de design, trecând prin 10 variante de design şi sute de schiţe”, povesteşte Andrei Ungureanu pentru „Adevărul”.

Apoi, dezvăluie caracteristicile tehnice care fac ca modelul «LP:One Asera» să se încadreze la nivel înalt în termeni de performanţă, în propriile segmente, şi anume segmentul „lightway cars” şi cel sport: „Va avea un motor de 1798 cc inline 4, twin-scroll Turbo, DOHC, 16v; o putere de 320 CP şi 6300 rotaţii pe minut (rpm); cuplu de 420 Nm şi 2400 rpm; greutatea de 700 kg, care o va face să atingă 100 km/h în doar 2.9 sec (w/cutie secvenţială), la un raport putere – greutate de 1:2.1 adică 1 CP pentru fiecare 2.1 kg”, mai explică iniţiatorul proiectului.

Diviziile «LP:One»: de la maşini sport, la cursiere din fibră de carbon

Aceeaşi sursă ne-a mai împărtăşit şi faptul că brandul «LP:One» a fost conceput să cuprindă mai multe divizii: «LP:One Motor» – se ocupă de dezvoltarea producţiei de maşini, în viitor rally (pentru raliuri off track - adică pe drumuri cu pietriş) şi electrică, «LP:One Technology» – departamentul care urmăreşte dezvoltarea pieselor custom în CNC; «LP:One bicycle»– care se va ocupa de dezvoltarea de biciclete din fibră de carbon; precum şi «LP:One Racing Team»– pentru participarea la cursele de GT4 şi anduranţă.

„«LP:One Motor» este o companie producătoare de automobile, din segmentul super sport şi tehnologie în domeniul auto/moto, menită să ofere performanţe de top cu posibilitatea înmatriculării acestora pentru circularea pe drumuri publice. Viziunea companiei de viitor este de a dezvolta cele mai performante automobile din segmentul acesta de piaţă, fiind capabilă în acelaşi timp şi să-şi dezvolte propria tehnologie datorită diviziei speciale «LP:One Technology», dar si a partenerilor profesionişti din domeniul auto. De aceea, compania vizează în viitor fabricarea mai multor modele de maşini, implicarea în cursele de GT4 şi de anduranţă 24 de ore, şi nu în ultimul rând fabricarea şi dezvoltarea de cursiere de performanţă din fibră de carbon”, mai spune Andrei Ungureanu.

Cine sunt fraţii Ungureanu

Andrei şi Alexandru sunt doi tineri extrem de ambiţioşi din Râmnicu Vâlcea. La doar 21 de ani, pe care-i va împlini în această lună de vară - iulie, Andrei trece în anul trei la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale şi se laudă cu un background profesional destul de interesant: director financiar pentru mai bine de patru ani şi jumătate în cadrul unui ONG vâlcean - „Next and Co.”; specialist în vânzări şi marketing la agenţia de publicitate „Brand your Business” timp de aproximativ trei ani; specialist în web design ca freelancer timp de un an, voluntar de mai bine de patru ani la fundaţia „Romanian Business Leaders” şi ambasador timp de doi ani la „Vreau să fiu antreprenor” - un proiect al antreprenorilor de astăzi pentru formarea antreprenorilor de mâine. De asemenea, tot de doi ani face voluntariat în cadrul „RePatriot” - o platformă de inspiraţie şi informaţie care îşi propune să faciliteze accesul românilor din străinătate la oportunităţile din ţară, oferind printre altele: consiliere, mentorat, educaţie de afaceri, alături de instituţii, personalităţi şi societatea civilă. În 2019, Andrei a fondat «LP:One Motor».

Alexandru Ungureanu are 24 de ani, este absolvent FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor din cadrul Politehnicii Bucureşti. Şi el a făcut voluntariat timp de trei ani, în perioada liceului, în cadrul Departamentului de Fundraising al „Next and Co.”, apoi timp de şase luni a fost administrator NMS la Vodafone, mai bine de un an a lucrat ca project manager & scrum master în cadrul Departamentului Web & Mobile al celor de la Emag, şi face voluntariat pentru cei de la RePatriot, din 2019. Tot atunci şi-a înfiinţat propria agenţie de marketing.

„Agenţia de marketing a fost creată înaintea proiectului «LP:One». Am renunţat la jobul pe care-l aveam când am considerat că am cunoştinţele necesare pentru a începe un business. Agenţia funcţionează şi produce bani pentru a ne putea susţine în dezvoltarea proiectului «LP:One». Prin deschiderea acestei agenţii se poate vedea spiritul antreprenorilor şi, totodată aceasta poate să ofere credibilitate potenţialilor investitori. Pornind de la ideea lui Andrei - «LP:One», ne-am propus să dezvoltăm împreună acest proiect încă de la stadiul de idee”, mărturiseşte Alexandru Ungureanu.









«LP:One Motor» are ca suport online website-ul „repatriot.ro” şi 𝐑𝐞𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭 𝐀𝐩𝐩: „Pe ambele sunt incluse mai multe informaţii despre iniţiativele noastre, oportunităţi, poveşti de succes ale antreprenorilor de pretutindeni, ghiduri pentru antreprenori, evenimente, oportunităţi de finanţare, posibilităţi de sponsorizare şi altele”, ne-a mai dezvăluit Andrei Ungureanu.

Echipa şi partenerii «LP:One»

Despre echipa cu care cei doi fraţi lucrează am mai aflat că acum a ajuns la aproximativ 50 de membri.

„Echipa «LP:One Motor» este formată din oameni calificaţi în domeniul auto şi din tineri pasionaţi de industria maşinilor sport, dar cu experienţă în domeniu. Conceptul, care este construit pentru a exprima sportivitatea absolută fără compromisuri, are la bază echipele de seniori care îşi transpun în acest proiect profesionalismul necesar reieşit din anii de experienţă şi din juniorii care întotdeauna aduc idei inovatoare şi totodată, oferă perspectiva tânără lipsită de frici”, mai menţionează fraţii Ungureanu.

S-au alăturat echipelor «LP:One Motor» şi nume din domeniul auto şi nu numai, precum: CSP Design, Dojo Motorsport, Demon Tweeks - #1 for Motorsport Parts and Accessories since 1971 şi RePatriot.

Printre obiectivele companiei care au în vedere nu numai dezvoltarea în serie limitată a primului model «LP:One Asera», se mai numără, aşa cum aminteam anterior, şi dezvoltarea Diviziei «LP:One Technology» - pentru contractarea de clienţi externi, a unităţilor de bicicletele din carbon, dar şi a unui model de rally, a echipei, precum şi pregătirea maşinilor pentru primele curse, lansarea modelului «LP:One Asera full electric», dar şi a primei maşini sport propulsată de un motor cu hidrogen.

De asemenea, fraţii Ungureanu sunt extrem de încrezători că mulţi investitori se vor alătura de acum visului lor: „Îi aşteptăm cu drag pe toţi cei care doresc să afle mai multe detalii despre investiţii în acest proiect, fie pe pagina noastră de Facebook, fie pe adresa de email: office@lponemotor.com.”

