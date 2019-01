VIDEO Şofer de ambulanţă filmat circulând haotic. Ce a păţit bărbatul care l-a reclamat la Poliţie: „Am vrut să fac un bine şi uite ce am păţit“

Andrei P. a sunat, luni 21 ianuarie, la numărul unic de urgenţă pentru a reclama că şoferul unei ambulanţe care aparţinea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Prahova circula haotic, cu viteză, fără să aibă semnalele acustice şi luminoase în funcţiune pe Şoseaua Vestului, una dintre cele mai aglomerate străzi din Ploieşti.



În plus, ambulanţa nu a acordat nici prioritate de trecere pietonilor angajaţi în traversare prin loc marcat special.

Sosiţi la faţa locului, poliţiştii au considerat că apelul a fost nejustificat în ciuda faptului că au vizionat şi imaginile surprise de camera de bord a celui care a reclamat fapta şi l-au amendat pe cel care le ceruse ajutorul.

”Eram oprit la trecerea de pietoni, pe a doua bandă şi m-am uitat în oglinda retrovizoare pentru că am văzut o ambulanţă care se apropia cu viteză mare, fără semnale. Am zis să claxonez pietonii ca să-i fac atenţi şi să se oprească pentru că vine cineva foarte tare pe prima bandă şi nu are intenţia să încetinească. Decât să-i omoare, mai bine îi claxonez am zis. Ambulanţa a trecut fără niciun pic de frână printre pietoni şi a continuat drumul foarte nefiresc. Am ajuns lângă el şi i-am făcut semn să fie mai atent, moment în care a deschis geamul şi a început să mă înjure, a tras strânga de volan să intre în mine, iar eu am ajuns pe bordură. Am zis să sunt la poliţie, dar nu pentru mine, m-am gândit că şoferul are o problemă, poate să lovească pe cineva până ajunge la destinaţie”,a declarat pentru ”Andevărul” Andrei P.

Acesta a precizat că a reclamat dispecerului de la 112 faptul că un şofer care părea sub influneţa băuturilor alcoolice circula nefiresc pe un drum public. Echipajul de poliţie a ajuns la locul faptei după 40 de minute, susţine Andrei P., iar întreg incidentul s-a finalizat cu sancţionarea şoferului care a îndrăznit să ”apeleze abuziv numărul unic de urgenţă”.

”Deşi i-am arătat imaginile video înregistrate de camera de bord, poliţistul mi-a zis că nu sunt probe. Mi-a zis să aştept la maşină şi s-a întors cu procesul verbal. Eu m-am ales cu amendă de 500 de lei, iar domnii poliţişti s-au dus înapoi la secţie. Eu n-am avut nimic cu omul acela, probabil îşi câştiga şi el pâinea, dar nu aşa se merge pe drum. N-am vrut decât să fac un bine şi exact asta am şi scris pe procesul verbal de la Poliţie”, a explicat ploieşteanul.



Conform Biroului de Presă al IJP, în cauză s-a deschis o anchetă internă pentru a se stabili dacă poliţistul a acţionat legal sau a făcut exces de zel. Andrei P. Are posibilitatea să atace în instanţă sancţiunea în termen de 15 zile. În paralel, şi la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Prahova se fac cercetări.

”S-a declanşat o anchetă internă. O să colaborăm cu Poliţia. Dacă a încălcat regulamentele, atât cele medicale pentru că atunci când te duci la misiune trebuie să ai semnalele luminoase şi sirena în funcţiune, cât şi codul rutier, va fi sancţionat. Şoferul mergea la caz, dar nu avea semnalele în funcţiune, aşa se pare din ce am văzut pe înregistrările video”, a declarat medicul Daniel Nicolae, şeful Serviciului Judeţean de Ambulanţă Prahova.

În ciuda acestui incident, Poliţia Prahova insistă şi cere cetăţenilor să apeleze cu încredere la 112 ori de câte ori este necesar, conform legislaţiei în vigoare.

