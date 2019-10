Singura fată medaliată cu aur în istoria Balcaniadei de Informatică este româncă. „Un batalion întreg într-un corp de fetiţă“

După şapte ani de muncă sub coordonarea unor foşti olimpici internaţionali din România, acum studenţi la Oxford, Alexa a surclasat 52 de competitori din 11 ţări participante la ediţia din septembrie 2019 a celui mai important concurs de Computer Science din sud-estul Europei

Alexa Tudose (18 ani) este elevă în ultimul an la Colegiul Naţional „I.L. Caragiale“ din Ploieşti, la profilul Informatică intensiv şi are un palmares impresionant: zeci de medalii câştigate la competiţii de informatică, cele mai multe cu participare internaţională. Anul acesta, la Balcaniada de Informatică din septembrie, care s-a desfăşurat în Grecia, a fost singura fată din concurs. Din motive necunoscute, Computer Science este un domeniu rezervat băieţilor. Simpla participare a unei fete la această competiţie a fost un record, iar performanţa a fost cu atât mai impresionantă cu cât fetiţa firavă din Ploieşti a câştigat aurul, surclasând competitori din Albania, Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia, Macedonia, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru, România şi Turcia.

Alexa a fost selectată să reprezinte România la Balcaniada de Informatică după o competiţie naţională extrem de dură. Au fost două runde de baraje pentru departajare, după prima etapă se alege lotul lărgit al României, pentru ca în cele din urmă, după o altă competiţie, dintre cei mai buni informaticieni seniori, adică elevi de liceu, este aleasă „spuma spumelor“, care reprezintă ţara la concursul internaţional. Alexa a strălucit la Balcaniada 2019, fiind pe primul loc încă din prima etapă a competiţiei, pentru ca în final să confirme că este cel mai bun informatician senior din Balcani.

Vedea punctajul în timp real, dar nu ştia că este prima

Concursul este astfel organizat încât dinamica în clasament poate fi urmărită chiar în timpul competiţiei, în timp real, de oricine este interesat, mai puţin de competitori. Aceştia din urmă ştiu doar ce punctaj au după fiecare problemă rezolvată, dar fără să cunoască şi ordinea în clasament. Profesorii ei din Ploieşti au ştiut că Alexa este prima şi, bineînţeles, şi părinţii au ştiut, care au stat lipiţi de site-ul concursului pentru a urmări evoluţia fetei.

„În timpul concursului am avut telefonul închis. Când am ieşit din sală, am deschis telefonul şi m-au bombardat mesajele de la mama şi de la profesoara mea care mă anunţau că sunt pe primul loc. Eu puteam vedea punctajul meu în timpul concursului, dar nu-l ştiam pe al celorlalţi colegi. N-am realizat imediat că sunt pe primul loc“, spune Alexa.

Balcaniada se desfăşoară timp de două zile, iar fiecare etapă a competiţiei durează cinci ore. Emoţiile, efortul de gândire, concentrarea, presiunea că ştii că părinţii tăi, profesorii şi poate colegii tăi urmăresc online ceea ce faci tu în concurs sunt greu de suportat dacă nu eşti şi psihic pregătit pentru aşa ceva. Iar Alexa, în ciuda staturii sale firave, a avut puterea să înfrunte toate aceste obstacole.

Prima dată când o fată câştigă acest concurs

„Este un copil finuţ, întreg aspectul ei fizic trădează fragilitatea, dar pe cât de fragilă pare, pe atât este de extraordinar de luptătoare. Este un batalion întreg într-un corp de fetiţă. Este prima oară când o fată câştigă acest concurs, în general, partea de computer science este rezervată băieţilor şi sunt foarte rare cazurile în care fetele reuşesc să bată băieţii. Alexa, chiar dacă este foarte fragilă, a reuşit după şapte ani de muncă şi sunt foarte mândră de ea“, o laudă Dana Lica, profesor de computer science în cadrul Colegiului „I.L. Caragiale“ din Ploieşti şi coordonatorul Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova unde s-a pregătit şi Alexa.

Această performanţă unică şi pentru România, dar şi pentru întreaga zonă a Balcanilor, nu a venit pe nepusă masă. Alexa se pregăteşte intens încă din clasa a V-a, an în care a participat pentru prima dată la un concurs internaţional de informatică. Atunci a participat ca junior şi, ca şi acum, s-a întors acasă cu cea mai valoroasă medalie. Apoi nu a fost an în care să nu se întoarcă fără premii la Ploieşti, după competiţii dure alături de minţile strălucite din cele ma importante şcoli europene de profil.

„A fost o muncă continuă. Din clasa a V-a am lucrat foarte serios la informatică. Am început la un centru special, «infO 1», în cadrul liceului, un loc unde mă întâlneam cu alţi olimpici din ţară, sub supravegherea doamnei profesoare Lica, şi asta m-a ajutat foarte mult. Apoi s-a înfiinţat Centrul de Excelenţă din Prahova, un alt loc dedicat performanţei şi acest lucru mi-a crescut nivelul“, explică Alexa.

Antrenată de doi studenţi la Oxford

La Centrul de Excelenţă a avut parte de experienţa olimpicilor români care au făcut performanţă în anii trecuţi. A lucrat alături de timişoreanul Tamio Vesa Nakajima, în prezent student la Oxford, fost medaliat cu aur la competiţia câştigată în acest an de liceanca din Ploieşti. Din echipa care a pregătit-o pe Alexa a făcut parte inclusiv Costin Oncescu, un alt olimpic de aur al informaticii româneşti, şi el student la aceeaşi prestigioasă universitate de peste ocean. De altfel, Costin Oncescu a fost liderul echipei de informaticieni care a reprezentat România în acest an la Balcaniadă.

Alături de cei doi performeri internaţionali, Alexa a lucrat în laborator cel puţin patru-cinci ore pe zi şi asta după programul de şcoală. „Cred că secretul este să-ţi placă ceea ce faci, pentru că dacă îţi place, munca nu se mai simte ca o povară absolut deloc, este doar o plăcere. La mine aşa a fost, aşa că nu am simţit efortul, presiunea să mă antrenez cinci, poate şapte ore pe zi“, explica fata de aur a informaticii româneşti.

Alexa alături de profesoara de Informatică, Dana Lica

România o va pierde pe Alexa

Cel puţin pentru următorii şase ani, România o va pierde pe Alexa. Ca şi Tami şi Costin, ea a decis să urmeze cursurile Unvieristăţii din Oxford, unde, evident se va specializa în computer science. Este prematur să spună că la finalul studiilor va reveni în ţara natală, dar nu exclude această posibilitate.

Din echipa de informaticieni care a reprezentat în 2019 România la Balcaniada de Informatică au făcut parte patru liceeni. Alături de Alexa Tudose, au mers în Grecia Bogdan Pop, elev la Colegiul „Silvania“ din Zalău, Şerban Cercelescu, de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, si Emanuel Dicu, de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“ din Craiova. Pe podiumul Balcaniadei 2019 a mai urcat pe locul al II-lea – un concurent din Serbia, iar pe locul al III-lea – un tânăr informatician din Bulgaria.

Deşi a ajuns în vârful piramidei, Alexa nu se opreşte aici. În luna noiembrie va participa la un alt concurs internaţional de informatică, organizat în Bulgaria, unde se va lupta cu seniori informaticieni din Rusia şi Polonia, ţări care nu au participat şi la Balcaniadă.