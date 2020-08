„Regele” metodei Accidentul s-a ales cu 27 de ani de închisoare. Dialog halucinant între escroc şi un copil de 12 ani

Suceveanul Andrei Popiţanu, un infractor deosebit de periculos, condamnat printre altele pentru că şi-a ucis iubita, contină să facă victime din spatele gratiilor.

Împreună cu alte 16 persoane, Popiţanu a fost trimis în judecată de procurorii ploieşteni într-un dosar de înşelăciune. Judecătorii ploieşteni l-au condamnat pe Andrei Popiaţnu la 27 de ani, 6 luni şi 21 de zile de închisoare. Pedeapsa record reprezintă suma tuturor resturilor de pedeapsă pe care bărbatul le mai are de executat, acesta fiind condamnat şi în alte dosare de instanţele din zona Moldovei.

În acelaşi dosar, au mai primit condamnări record şi alţi complici ai suceveanului. Toţi sunt recidivişti, condamnaţi pentru înşelăciuni sau tâlhării care mai aveau de executat resturi de pedeapsă din alte cauze.

Printre aceştia se află Pavel Petru Anti, condamnat de Judecătoria Ploeiştei la 18 ani, 3 luni şi 20 de zile de închisoare, Holban Paul Marian, 19 ani de închisoare (2 ani şi 6.119 zile închisoare mai exact) Bogdan Ianoş Benchea, condamnat de Judecătoria Ploieşti la 15 ani, 5 luni şi 10 zile închisoare. Alţi inculpaţi în acelaşi dosar, printre care se află şi femei şi rude ale escrocilor, au primit pedepse mult mai mici, între 5 şi 7 ani sau cu suspendare.

Copil de 12 ani pus să caute aur prin cutiile mamei

Bărbatul şi complicii săi sunt acuzaţi că au înşelat zeci de persoane în vârstă, dar şi un copil de doar 12 ani, cărora le-au cerut zeci de mii de euro, dar şi bijuterii din aur pentru a le salva chipurile rudele aflate la necaz. Infractorii nu s-au dat la o parte nici măcar atunci când în plasă le-a căzut un copil de 12 ani.

Acestuia i-au spus că mama lui a fost implicată într-un accident şi are nevoie de bani pentru o operaţie sau pentru a nu ajunge la închisoare. L-au pus pe bietul copil să caute prin casă prin cutiile mamei după bani şi bijtuerii din aur. I-au cerut până şi ultimii bani pe care băieţelul îi avea în buzunar, 2 lei şi l-au trimsi să predea tot unui taximetrist.

Totul era reginzat din spatele gratiilor. Escrocii se aflau în Penitenciarul din Iaşi şi de acolo îşi contactau telefonic victimele. Apelau în general doar numere de telefonie fixă, tocmai pentru ca apelantul să nu vadă numărul de telefon. Erau atât de versaţi, încât o singură persoană reuşea să interpreteze roluri multiple în timpul aceleiaşi conversaţii: victima, avocat, procuror sau medic. C

u un talent actoricesc excepţional, îşi modulau vocea astfel încât să pară femeie sau bărbat în vârstă după cum era necesar, susţin procurorii. Pentru a fi cât mai credibili, se foloseau inclusiv de termeni juridici, cu care erau familiarizaţi tocmai pentru că aveau în spate experianţa anilor de anchete penale, şi reuşeau într-un timp foarte scurt să-şi convingă victimele să de teancuri de bani din casă unor necunoscuţi, complici ai escrocilor din închisoare. Potrivit rechizitoriului, peste 30 de persoane le-au picat în plasă în doar câteva luni, iar prejudiciul calculat de anchetatori este de 139.060 lei, 15.675 lei, 113 grame de aur.

”Pentru a da credibilitate afirmaţiilor făcute, inculpaţii acţionând de cele mai multe ori în coautorat, îşi schimbau tonalitatea vocii, imitau vodi de sex feminin, ale rudelor persoanelor vătămate, imitau voci care plâng, se prezentau ca procuror, avocat sau doctor, iar după ce persoanele vătămate erau induse în eroare apelau telefonic complicii din libertate cărora le comunicau adresele persoanelor vătămate, cu descrierea detaliată a locuinţei acestora, iar aceştia se deplasau pentru ridicarea sumelor de bani sau a bijuteriilor”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Ieşeau din orice tip de încurcătură

Escrocii ştiau de fiecare dată să iasă din încurcătură atunci când nu nimereau din prima încercare date persoanale ale presupuselor victime.

”Alo, m-auzi?

Acum te aud, dar aşa de rău te-aud

Îs la spital

Dar cine eşti

Eu îs, mamă

Dar cu cine vorbesc?

Cu fata

Dar nu înţeleg

(presupus doctor) Alo, mă auziţi, doamnă?

Da, dar cine sunteţi dumneavoastră?

Doctor chirurg de la Spitalul de Urgenţă Suceava, doamnă – am deranjat. În legătură cu fiica dumneavoastră, doamnă

Dar cum o cheamă?

Numai puţin, doamnă, că a fost implicată, a fost lovită de o maşină, doamnă, şi este în stare foarte critică Ne-a dat numărul dumneavoastră de telefon. Să nu facem vreo greşeală. Cum se numeşte fiica dumneavoastră?”, este doar o sucrtă discuţie dintre escroc şi victima sa, care reliefează modul în care infractorii reuşeau să afle imediat numele ”victimei” care avea nevoie de ajutor. Ulterior intervenea cu alte apeluri telefonice, de data aceasta se recomanda ca fiind medicul chirurg care urma să o opereze pe fiica rănită grav.

”Vreau să vă anunţ că fata este adusă la noi de aproximativ 35 de minute, dar starea ei de sănătate este foarte gravă. Ea are ambele picioare fracturate, are fractură de coloană vertebrală, fractură de mandibulă, plus două răni deschise la cap, încât noi am luat legătura la Bucureşti şi am discutat destul de clar pe seama operaţiei fetei dumneavoastră şi trebuie să o trimitem la Bucureşti, deoarece nu putem să o ţinem aici la noi la Suceava, înţelegeţi, doamnă?

Dar ea Saaa..., nu?

Da, da...haideţi că eu v-o dau la telefon să vorbiţi cu fata

Vă mulţumesc

Haideţi să nu o mai forţăm aşa de tare că destul sânge a pierdut pâncă acuma. Ea are nevoie de o tijă care trebuie montată şi această tijă nu se suportă de casa de asigurări. Dumneavoastră aveţi posibilitatea să o ajutaţi ca să achiziţionăm tija?

Nu ştiu, dar costă mult?

Nu este foarte scumpă, este în valoare de 3500 de euro

Dar n-am de unde

Discuţia se întrerupe”, potrivit interceptărilor reţinute de procurori în rechzitoriu.

Cum au ieşit din încurcătură când au aflat că ”victima” locuieşte la Chicago

Au fost situaţii când escrocii au nimerit la familia unui român stabilit în SUA. Atunci când i-au anunţat pe oameni că fiul lor a fost implicat în accident, tatăl a rămas surpsins pentru că ştia că băiatul său se află la Chicago şi că n-ar fi avut cum să circule cu maşina prin România la acel momnet. Doar că ţeparii au avut ieşire şi din încurcătura asta.

”Bună ziua, domnu! Poliţia Judeţeană Iaşi vă deranjează. Comisar... la telefon. În legătură cu fiul dumneavoastră, domnu”

Care fiu?

Băiatul dumneavoastră cel mare

Cum îl cheamă?

Păi nu ştim cum îl cheamă că a fost lovit de maşină şi adus la noi la spital

Domnul îi spune persoanei necunoscute că are un fiul în Chicago.

Fiul dumneavoastră este în stare foarte gravă la unul din spitalele din Chicago, doamnă. A fost lovit de o maşină şi e în stare foarte gravă. Dar poate e o greşeală. Cum aţi spus că îl cheamă?

Pe copilul nostru în cheamă....

Discuţia continuă, persoana necunoscută îi face legătura cu translatorul

Dună ziua. Ambasada României în America. Numele meu este...Dumneavoastră cum vă numiţi?”

Discursul escrocilor era adpatat în funcţie de situaţie. Nu se pierdeau, nu se opreau, nu întrerupeau convirbirea. Totul se termina dacă victimele anunţau ferm că nu au de unde să facă rost de bani sau că trebuie să se consulte cu familia.

Chiar dacă o parte dintre interlocutorii vizaţi de infractori realizau că la mijloc este o înşelătorie, mulţi au căzut în plasă. Unii au fost atât de naivi încât au ajuns să caute bani prin sertarele din camerele copiilor sau să renunţe la bijuteriile din aur pe care le aveau în casă doar să-şi cape rudele de la necaz.

”Despre mama ta voiam să vorbesc dar nu ştiam cu să spun”

Un caz excepţional are în prim plan un copil de doar 12 ani. Acesta a avut ghinionul să se afle singur acasă în momentul în care unul dintre escroci i-a apelat numărul de telefon fix. Aceştia nu s-au dat înapoi, deşi copilul le-a mărturisit că are daor 12 ani şi doar 2 lei în buzunar.

”Alo, bună ziua

Bună ziua

Ce faci

Bine, mănânc

Ştii cu cine vorbeşti, nu?

Cu nea...stai puţin, staţi că am uitat

Eu sunt măi

Da...Auzi, Am avut un accident cu maşina

Serios?

Da

O sun pe mama

Nu, auzi: Dă-mi numărul lu mama să o sun pe mama, că telefonul meu e luat

Numărul lu mama este

Vorbeşte un pic cu Avocatul, da?

Da

........

Alo, bună ziua

(presupusl avocat) Sunt Avocat...la telefon. Domnul este fratele dumneavoastră:

Nu, aţi sunat băiatul unei prietene

Dar cine este?

Este un prieten al mamei mele

Dar ce vârstă aveţi

12 ani

Şi mama unde este?

Este la birou

Cu cine vă mai aflaţi?

Singur

Tatăl dumneavoastră unde se află acum, ştiţi?

Tatăl meu este mort

Aaaa mă gândeam că pot lua legătura cu tatăl dumneavoastră, era vorba despre mama dumneavoastră, dar nu ştiam cum să spun. Mama dumneavoastră la ce lucrează:

Mama este contabilă. Dacă vă spun numele, poate o cunoaşteţi

Ia spune

...

Nu ştiu cum să spu, că despre mama dumneavoastră vreau să vorbesc. Ea a fost implicată într-un accident rutier.

Acum?

Da, în urmă cu ceva timp. Cum vă numiţi?

Denis...

Nu trebuie să spuneţi nimănui despre accident. Mama dumneavoastră a lovit cu maşina o femeie

Mama n-are carnet de conducere

Era cu o prietenă de-a ei la muncă, au plecat pentru nişte acte şi a lovit o femeie cu maşina. Vreţi să v-o dau pe mami la telefon?

Da.

Dar vorbeşte mai rău că este lovită la gură

Dacă vorbeşte rău, nu mi-o daţi

De ce?

Pentru că nu prea -i place să o aud suferind”, este doar o mică parte din discuţia pe care escrocul a purtat-o cu băieţelul pe care l-a determinat cu vorbe ticluite să caute prin casă până a dat de bijuteriile mamei sale. Copilul a acceptat să pună într-un pachet lănţişoare, broşe, coliere şi cercei din aur pe care să le ducă la un taximetrist. Escrocul nu s-a oprit aici, i-a cerut chiar şi ultimii bani de buzunar pe care îi avea copilul.

”Ar trebui să vă deplasaţi la un taximetris, îi înmânaţi lui punca cu bijuterii

Şi să-i spun?

Şi îi spuneţi că pentru că eu sunt avocatul Radu, dar nu-i spuneţi avocat, vă întâlniţi cu el îi daţi numărul meu, eu vă sun acum de pe telefonul mobil cu numră, da?

Da, o să trebuiască bani ca să se ducă

Şi nu aveţi bani:

Eu nu prea mai am bani

Dar câţi bani mai aveţi?

2 lei.

Ok, îi daţi lui, la taximetrist şi îi daţi numărul meu şi îi spuneţi să vorbească cu mine şi îi czic eu unde trebuie să vină, da?

Da”

Conform rechizitoriului, tranzacţia nu s-a finalizat, întrucât taximetristul a refuzat să facă cursa neplătit.

Acest dosar de înşelăciune cu zeci de victime şi 17 inculpaţi se află în prezent pe rolul Curţii de Apel Ploieşti. Escrocii au contestat sentinţa Judecătoriei Ploieşti, nemulţumiţi de pedepsele primite.

