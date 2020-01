Probele sportive, piedica pentru fete la admiterea în Şcoala de Poliţie. Trei sferturi au ratat bila şi capra

În această sesiune, MAI a scos la concurs 750 de locuri pe care s-au înscris 2.567 de băieţi şi 1.508 fete. Tinerele care aspirau la o carieră de poliţist s-au împiedicat însă la probele sportive. Aproape 70 la sută dintre ele nu au reuşit să finalizeze în timp util sau corect probele sportive şi au fost eliminate din concurs.

Pentru a se putea prezenta la examenul scris, toţi candidaţii sunt obligaţi să treacă de proba sportivă, un traseu aplicativ conceput în aşa fel încât doar atleţii bine pregătiţi îl pot parcurge în cel mult 3'20" şi în mod corect.

Traseul cuprinde douăsprezece obstacole care trebuie parcurse ”legat”: săritura în lungime de pe loc (limita minimă admisă este de 1,80 metri), trecerea prin pas sărit peste saltea (lungimea saltelei este de 2 metri), două rostogoliri înainte pe saltea, deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică, dispusă în formă L, cu transport de greutăţi. Fiecare greutate are 10 kilograme, deplasare între şicane, săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (înălţimea caprei de gimnastică este de 1,30 metri,), trecerea pe sub un obstacol marcat (tub rigid cu diametrul de 0,70 metri, lungime = 6 metri, acoperit şi închis cu material textil opac, la intrare şi la ieşire), escaladarea unei lăzi de gimnastică (înălţimea = 1.60 m), transportul unui manechin prin târâre pe o distanţă de 10 m (manechinul are 1.60 m şi o greutate de 60 kg), aruncarea unei mingii de handbal de pe loc la ţintă dispusă la o distanţă de 10 metri, detentă pe verticală (din deplasare, candidatul sare şi atinge un obiect suspendat de la sol la o înălţime de 2,55 m. Obiectul care trebuie atins este o bilă de dimensiunea unei mingii de tenis), navetă 12 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane.

Potrivit Biroului de Presă al Şcolii de Agenţi de Poliţie din Câmpina, în sesiunea din ianuarie 2020 s-au prezentat să ridice legitimaţiile de concurs 2.567 de băieţi şi 1.364 de fete.

Luni şi marţi au avut loc probele sportive pentru fete, dar dintre cele 1.364 de candidate doar 380 au mai rămas în concurs. Cele mai multe dintre ele nu au fost în stare să atingă bila suspendată sau să sară capra de gimnastică, acestea fiind considerate cele mai dificile obstacole care au pus probleme şi în sesiunile organizate anii trecuţi.

În acest an, MAI a modificat traseul aplicativ, scopul fiind acela ca doar candidaţii foarte bine pregătiţi din punct de vedere fizic să-l poată parcurge. Astfel, capra de gimnastică a fost înălţată cu 10 centimetri faţă de anul trecut, manechinul a fost ”îngrăşat” cu 10 kilograme, în plus a fost adăugat un nou obstacol aparent inofensiv, dar ulterior apreciat drept foarte dificil: atingerea bilei suspendate la o înălţime de 2.55m.

Conform supraveghetorilor, multe dintre fetele care s-au prezentat la probele sportive au avut probleme chiar de la primul obstacol, săritura de pe loc.

De miercuri, 15 ianuarie, vor intra în sala de sport băieţii. Statistic, o treime dintre ei nu reuşesc să finalizeze traseul aplicativ.

Proba scrisă, la care vor participa doar candidaţii declaraţi admişi la traseul aplicativ, va avea loc în data de 19 ianuarie. Este vorba despre un test grilă, format din 90 de întrebări la limba română şi o limbă străină la alegere între franceză şi engleză.