Liceul din România care introduce cursuri moderne în programa şcolară: „Vrem să eliminăm predarea comunistă“

Proiectul pe care Colegiul Mihail Cantacuzino din Sinaia îl va implementa, în premieră naţională, începând din anul şcolar 2021-2022, cuprinde cursuri de Discurs Public (Public Speaking – engl.), Dezbatere (Debate) şi Dezvoltare Personală (Leadership).

Programul educaţional, inovativ şi unic în ţară, se adresează elevilor care vor fi admişi în sesiunea din vara acestui an în clasa a IX-a, în cele trei clase înscrise în proiect: una cu profil Uman, una cu profil tehnologic (Turism) şi una la şcoala profesională unde cursurile durează timp de trei ani.

Intenţia declarată a conducerii colegiului din Sinaia este de a elimina definitiv „sistemul de predare comunist“, cu materii impuse de Ministerul Învăţământului, care nu ajută în cariera profesională absolvenţii de liceu care locuiesc într-o comunitate cu un anumit specific – turistic, aşa cum este cel din zona Valea Prahovei. O prevedere din Legea Învăţământului permite din acest an şcolar construirea unei programe adaptate la nevoile reale ale elevilor şi comunităţilor.

„O să avem o şcoală flexibilă, care îşi adaptează oferta în funcţie de nevoile reale ale elevului şi ale comunităţii în care şi pentru care acesta se formează. De acum, la Sinaia, vom întreba la prezent şi la viitorul real: <Ce vrei să studiezi la şcoală?>“, a declarat Aurora Arieşean, directoarea Colegiului Mihail Cantacuzino din Sinaia, profesoară de engleză şi consilier local liberal.

„Copiii au lacune când trebuie să vorbească“

Aurora Arieşean a explicat că pentru cursurile de Discurs Public şi Dezbatere va fi cooptat profesorul de Română, care are competenţe în domeniu, urmând ca în proiect să fie angrenaţi specialişti în celelalte domenii, care să colaboreze cu liceul pentru clasele-pilot. Aceste două module vor fi introduse la clasele cu profil Uman şi sunt dedicate elevilor care vor să urmeze o carieră în domeniul juridic. Cel de-al treilea modul, de Dezvoltare Personală, va fi dedicat elevilor care studiază în clasa de Turism şi va fi susţinut de un specialist din domeniul HoReCa.

„Modulul de Discurs Public îi ajută în special pe elevii de la Uman care se îndreaptă către facultatea de Drept sau spre Învăţământ. Am văzut ce lacune au ei în momentul în care sunt nevoiţi să vorbească şi în faţa clasei, şi în faţa comunităţii. Este teama aceasta care este la toţi adolescenţii şi n-ar trebui, având în vedere domeniul pe care şi l-au ales în carieră“, argumentează directoarea.

Materiile noi introduse vor fi predate în paralel cu restul, dar modulele vor fi introduse astfel încât să nu aglomereze orarul copiilor.

La aceste clase se pot înscrie elevi din întreaga ţară, nu doar din Sinaia, pentru că în campus există cămin internat şi cantină şcolară, cursurile fiind gratuite. Părinţii trebuie să achite doar taxa lunară pentru cazare.

Fără manuale, doar practică

Cele trei module nu vor beneficia de manuale, predarea axându-se în special pe practică. „Încercăm să eliminăm pe cât posibil sistemul de predare comunist, haideţi să recunoaştem şi să evităm profesorii care vin la clasă cu manualul în mână. Vor fi module lucrate, cu programă făcută de noi, de profesorul care predă la clasă“, a explicat Aurora Arieşean.

Ea a precizat că la nivel naţional mai sunt depuse solicitări similare la Ministerul Învăţământului pentru astfel de proiecte-pilot venite din partea a două şcoli din Călăraşi, din zona rurală, şi din Timiş.

Următoarea pe listă, Gramatica

Următorul proiect-pilot pe care liceul din Sinaia vrea să-l aplice are în vedere elevii din clasa a XII-a. „Eu îmi doresc ca în momentul în care elevii din clasele pilot ajung în ultimul an de liceu să facă doar materiile de Bacalaureat un semestru, iar în cel de-al doilea semestru, doar materiile necesare la examenul de admitere la facultate - exact cum este în străinătate peste tot. Se poate face concesia aceasta pentru un an de zile“, consideră Arieşean.

Ea a mai spus că pentru clasele de Uman de la colegiul din Sinaia intenţionează să introducă în programă gramatica limbii române, care nu se mai studiază în prezent în liceu.

