Bărbat din Breaza, acuzat că şi-a agresat sexual fiica minoră şi pe colega acesteia. Tribunalul Prahova decide dacă rămâne în arest

Bărbatul a fost reclamat la poliţie chiar de către soţie şi de fiica abuzată. În timpul audierilor, adolescenta în vârstă de 14 ani a mărturisit că nu doar ea a fost agresată sexual de tată, ci şi colega ei.

În urma probatoriului administrat, anchetatorii au avut suficiente dovezi pentru a cere în instanţă arestarea individului, iar Judecătoria Câmpina a admis cererea. ” (…) admite propunerea de arestare preventivă. Dispune arestarea preventivă, pe o perioadă de 30 de zile, din 06.10.2021, până în 04.11.2021, inclusiv, faţă de inculpatul B. Constantin-Iulian, acuzat de săvârşirea infracţiunilor de: - agresiune sexuală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 219 alin. (1) şi alin. (2), lit. b) şi c) din Codul penal (persoană vătămată minoră B. I-V); - agresiune sexuală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 219 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Codul penal (persoană vătămată minoră S. A-M). Respinge, ca nefondată, cererea inculpatului de luare a unei măsuri preventive mai uşoare. În baza art. 230 alin. (1) din Codul procedură penală, emite mandatul de arestare preventivă a inculpatului (…)”, potrivit portalului instanţelor de judecată.

Brezeanul pedofil a contestat decizia de arestare la instanţa superioară, iar marţi 12 octombrie, Tribunalul Prahova decide dacă măsura preventivă rămâne definitivă.

Poliţiştii prahoveni susţin că în ultima perioadă s-au confruntat de un val de reclamaţii depuse de adolescente care acuză abuzuri sexuale la care au fost supuse de-a lungul vremii. Au fost cazuri în care violurile au fost trecute sub tăcere ani la rând de către victime care au suportat umilinţe şi abuzuri greu de imaginat, dar, odată cu înaintarea în vârstă, au prins curaj şi au decis să-şi reclame agresorii.

La finalul lunii septembrie, doi prahoveni au fost condamnaţi definitiv la închisoare , fiind găsiţi vinovaţi pentru viol. la Nicolae Cătălin Moise şi Constantin Moise au primit pedepse de şapte ani, respectiv 10 ani de închisoare, victima lor fiind o fetiţă în vârstă de 12 ani.

Cei doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv şi trimişi în judecată la patru ani de când au început să o batjocorească pe copila de 12 ani. În motivarea instanţei se arată că a fost vorba despre mai multe ”acte materiale” în special în perioada 2019-2020, dar şi anterior acestei perioade, în primăvara şi vara anului 2016 şi în 2017, atunci când fetiţa avea doar 12 ani.

Abia când a crescut mai mare, fata a avut curajul să-i spună mamei prin ce trece, pasul următor fiind la poliţie.

Violată de vecinul de cartier

O altă fetiţă tot în vârstă de 12 ani a avut curajul să-i spună mamei sale că a fost violată de către vecinul de cartier, un bărbat de 54 de ani. Individul a urmărit-o zile bune până ce a prins-o singură în parcul din faţa blocului. A ademenit-o cu un mic cadou, un pechet de ”cărticele”, în apartamentul său, unde a batjocorit-o. Omul a fost prins cu greu de către procurorii din Sinaia pentru că nu-şi recunoştea fapta, iar martori nu existau.

Cu ajutorul probelor ADN prelevate de pe hainele fetei a fost prins pedofilul din Azuga, care a şi fost condamnat definitiv la o pedeapsă record de zece ani şi şase luni printr-o decizie a Curţii de Apel Ploieşti, dată la începutul lunii octombrie. Este cea mai mare pedeapsă pe care un violator de copii a primit-o până acum în Prahova.

Pe rolul instanţelor de judecată din judeţ se află zeci de dosare de viol, act sexual cu un minor sau agresiune sexuală. Multe dintre victime sunt adolescente de până în 15 ani.

Poliţiştii din Prahova susţin că fenomenul violurilor şi abuzurilor sexuale cu victime minore nu este neapărat nou. Noutatea constă în faptul că activitatea ONG-urilor, campaniile duse de acestea, filmele pentru adolescenţi care abordează această temă îşi fac acum efectul, iar familiile fetelor abuzate, mai ales din mediul rural, reuşesc să depăşească sentimental de ruşine, frica de gura lumii şi merg la poliţie.

